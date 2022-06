Gerucht: iPhone 13 heeft ondersteuning voor bellen via satellieten

Apple zou de iPhone 13 ondersteuning geven voor bellen via satellieten. Dat zou gebeuren via GlobalStar, een bedrijf dat bellen aanbiedt via satellieten in een lage baan om de aarde. De functie zou bellen mogelijk maken op plekken waar geen bereik is van mobiele netwerken.

Apple gebruikt een aangepaste versie van de Qualcomm X60-modem om satellietcommunicatie mogelijk te maken, meldt 9to5Mac op basis van informatie van TF-Securities-analist Ming-Chi Kuo. De standaardversie van de modem ondersteunt satellietcommunicatie niet, maar Qualcomm werkte al wel aan de techniek voor gebruik in de X65-modem.

GlobalStar werkt met satellieten in een lage baan om de aarde om connectiviteit te bieden op plekken waar dat niet beschikbaar is met mobiele netwerken. Er zijn ook providers die werken met dergelijke aanbieders om dekking te bieden op afgelegen plekken, zodat mensen met geschikte apparatuur op die plekken alsnog kunnen bellen. GlobalStar heeft geen wereldwijde dekking. De satellieten dekken onder meer een deel van Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië, maar dekking in Afrika en grote delen van andere continenten ontbreken.

Satellietcommunicatie is via band n53 onderdeel van de 5G-standaard. Dat is frequentieruimte in de 2,4GHz-band, waardoor daarvoor geen licentie nodig is. In diezelfde frequentieband zitten onder meer ook wifi en bluetooth.