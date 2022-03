Kuo: iPhone 13 Pro en 13 Pro Max krijgen een 1TB-versie

Apple zou de iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max uit kunnen brengen met een opslagruimte van in totaal 1TB. Dat verwacht althans de Apple-analist Ming-Chi Kuo. Dinsdag houdt Apple zijn California Streaming-evenement.

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zullen volgens Kuo voor het eerst een 1TB-opslagoptie krijgen, schrijft de website 9to5Mac op basis van een rapport van Kuo. De reguliere iPhone 13 en iPhone 13 mini krijgen opties van 128GB, 256GB en 512GB. Deze drie opties zijn naast 1TB ook beschikbaar voor de iPhone 13 Pro en 13 Max. Dit jaar zal het niet mogelijk zijn een iPhone 13 met 64GB aan opslagruimte krijgen, verwacht Kuo. De iPhone 12 en 12 mini hadden nog wel een 64GB-variant.

De analist schrijft ook dat de iPhone 13-productie last kan hebben van onderdelentekorten. Door deze tekorten zijn er al minder aantallen uitgebracht van eerdere modellen. Kuo verwacht dat dit ook kan spelen bij de iPhone 13-leveringen in het vierde kwartaal van dit jaar, maar hij zegt er meteen bij dat dit in beperkte mate de leveringen van de iPhone 13-smartphones zal raken. Hij schrijft dat de leveringen van de nieuwe iPhones in 2021 kan groeien met tien procent ten opzichte van de leveringen van de iPhone 12 in 2020.

Dinsdagavond 19:00 uur Nederlandse tijd houdt Apple zijn California Streaming-evenement. Naar verwachting zal het bedrijf tijdens dit evenement de komende iPhone 13-smartphones en een nieuwe Apple Watch Series 7 met vernieuwd ontwerp introduceren. Eerder meldde Kuo al dat de productieproblemen met deze smartwatch inmiddels zijn verholpen en dat de Apple Watch Series 8 een sensor voor het meten van lichaamstemperatuur krijgt. Kuo verwacht ook dat Apple de AirPods 3-oortjes gaat aankondigen tijdens het evenement.