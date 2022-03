Kuo: Apple Watch Series 8 krijgt sensor voor meten van lichaamstemperatuur

Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo meldt de Apple Watch Series 8 een sensor krijgt waarmee gebruikers hun lichaamstemperatuur kunnen meten. De analist meldt ook dat de productieproblemen van de aanstaande Apple Watch Series 7 zijn opgelost.

Kuo schrijft in zijn analyse dat hij optimistisch is over de vraag naar de Apple Watch in 2022, omdat de Series 8 volgend jaar nieuwe gezondheidsfuncties zal krijgen, meldt MacRumors. Daarbij meldt hij dat de smartwatch onder andere een sensor voor het meten van lichaamstemperatuur zal bevatten. Daarmee zou het horloge kunnen functioneren als een soort thermometer voor om de pols, waarmee bijvoorbeeld koorts gedetecteerd kan worden. Kuo voorspelt verder dat toekomstige AirPods ook gezondheidsfuncties krijgen, maar geeft daarover geen details.

In juni voorspelden Mark Gurman en Debby Wu van Bloomberg al dat de Apple Watch Series 8 een lichaamstemperatuursensor krijgt. Volgens die journalisten zou Apple aanvankelijk van plan zijn geweest om zo'n sensor in de Series 7 te verwerken, maar dat dit is uitgesteld naar volgend jaar. Het bedrijf zou ook werken aan een sensor die de bloedsuikerspiegel van gebruikers kan meten, maar die feature zou nog enkele jaren op zich laten wachten.

Apple houdt op 14 september een presentatie, waarin het naar verwachting de iPhone 13-line-up en een nieuwe Apple Watch Series 7 met vernieuwd ontwerp zal introduceren. Over een Series 7-introductie in september bestonden nog enkele twijfels, omdat Apple-leveranciers zouden kampen met productieproblemen. Kuo schrijft dat deze problemen inmiddels zijn verholpen, en dat de massaproductie van de Series 7 deze maand nog zal beginnen. Het slimme horloge wordt volgens Kuo dan ook in september geïntroduceerd, gewoon volgens schema.

Renders van de vermeende Apple Watch Series 7. Bron: Front Page Tech