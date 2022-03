Volgende Apple-evenement vindt plaats op 14 september

Apple heeft de datum voor zijn presentatie later deze maand bekendgemaakt. Op 14 september streamt de fabrikant live vanaf Apple Park in Californië. Verwacht wordt dat Apple de nieuwe iPhone 13 aankondigt tijdens de presentatie.

De presentatie begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te bekijken via de website van Apple of Apple TV. Apple houdt meestal een evenement in september om een nieuwe lijn iPhones aan te kondigen. Sinds de pandemie vinden deze evenementen virtueel plaats en werd de presentatie vorig jaar september uitgesteld naar oktober. Verwacht wordt dat er dit jaar weer gewoon een nieuwe iPhone wordt aangekondigd.

Eerder deze week werd de iPhone 13-serie ook al genoemd in documenten van de Amerikaanse autoriteit FCC. Het gaat om een keuring voor een MagSafe-lader die naast de iPhone 12-serie ook vier andere modellen ondersteunt. Hierbij lijkt het om de nieuwe serie te gaan.

Naast nieuwe iPhones zou Apple ook een nieuwe Apple Watch willen aankondigen. Volgens Bloomberg zou er een groter model van de Apple Watch in ontwikkeling zijn, met een schermdiagonaal van 1,9 inch. De huidige Apple Watch-serie 6 werden vorig jaar wel in september aangekondigd en uitgebracht.

Tot slot is het ook goed mogelijk dat we een releasedatum voor iOS 15 te horen krijgen. Het nieuwe besturingssysteem werd in juli aangekondigd en waarschijnlijk wordt de nieuwe versie van iOS samen met de nieuwe iPhone uitgebracht.