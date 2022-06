Bloomberg: Apple Watch Series 7 krijgt groter scherm met meer pixels

De grotere versie van de komende Apple Watch Series 7 krijgt een 1,9"-scherm met een resolutie van 396x484 pixels. Dat zijn 16 procent meer pixels dan de huidige Series 6. Dat claimt althans Bloomberg.

De grote versie van de twee nieuwe Apple Watch-modellen die Apple in ontwikkeling zou hebben, zou een scherm met diagonaal van 1,9 inch krijgen, waar de huidige versie een 1,78"-scherm heeft. De resolutie gaat omhoog van 368x448 naar 396x484 pixels zodat meer informatie op het scherm past. Dat meldt Bloombergs Mark Gurman, die regelmatig vroegtijdig Apple-nieuws naar buiten brengt op basis van zijn bronnen binnen het bedrijf.

De kleinere versie van de komende Apple Watch Series 7 krijgt een vergelijkbare vergroting van het scherm, luidt de claim. De smartwatches zelf zouden slechts iets groter worden: Apple zou ze gaan uitbrengen als 41mm- en 45mm-horloges, waar de huidige modellen verticale afmetingen van respectievelijk 40mm en 44mm hebben. De schermpjes van de komende modellen zouden dan ook dunnere randen krijgen dan de huidige generatie.

Apple zou watchfaces ontworpen hebben die gebruikmaken van de grotere hoeveelheid pixels en Bloomberg noemt als voorbeeld een Max-versie van Modular, die tegelijkertijd de tijd, dag van de week, temperatuur en snelle toegang tot een app biedt. Ook zou er een watchface verschijnen die alle 24 tijdzones in een weergave toont.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een krachtiger processor en een iets gewijzigde case met plattere zijkanten. Dat de afmetingen iets groter worden, meldde Bloomberg eerder al. De nieuwe geruchten volgen op berichten dat Apple tegen productieproblemen aanloopt voor de smartwatch. Of die invloed hebben op de releasedatum is niet bekend. De verwachting was dat de smartwatches ergens in de tweede helft van 2021 verschijnen.

Renders van de vermeende Apple Watch Series 7. Bron: Front Page Tech