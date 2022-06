Perseverance-rover verzamelt succesvol eerste rotsmonster op Mars

NASA's Marsrover Perseverance heeft succesvol een monster van een Mars-rots weten te verzamelen. De ruimtevaartorganisatie deelt een foto met een vol monsterbuisje. Wegens slecht licht bij een tweede foto is het echter onduidelijk of het monster nog steeds in de buis zit.

Op de eerste foto van het monsterbuisje is te zien hoe de buis in de holle boor vol zit met Mars-gesteente. NASA deelt ook een foto van de steen waaruit Perseverance een monster heeft geboord. Het gaat om een steen die zo groot is als een aktetas, zegt de ruimtevaartorganisatie. Het monster is net iets dikker dan een potlood.

Na het verzamelen van het monster begon Perseverance de percuss to ingest-procedure, waarbij de boor en buis vijf keer een seconde lang worden gevibreerd. Met deze trillingen wil NASA ervoor zorgen dat het uiteinde van de buis geen restmateriaal meer heeft. Deze handeling kan er ook voor zorgen dat het monster verder de buis in zakt.

Na deze procedure maakte NASA nog een foto met de Mastcam-Z-stereozoomcamera's. Op deze foto is echter niet langer te zien of het monster nog in de buis zit of niet, wegens slecht licht. NASA denkt dat er nog steeds een monster in de buis zit, maar wil wachten op betere beelden met meer lichtinval om hier zeker van te kunnen zijn. NASA krijgt vrijdag en zaterdag extra beelden waarmee het hoopt te bevestigen of het buisje nog vol is of niet.

Mochten deze afbeeldingen ook geen uitsluitsel geven, dan heeft het Perseverance-team nog enkele opties. Zo kunnen ze binnen het chassis van Perseverance met het Sampling and Caching-systeem wegen of er in het buisje materiaal zit.

Perseverance boorde de steen op woensdag. Het is voor het eerst dat Perseverance succesvol een rotsmonster verzamelt. Een eerdere poging in augustus mislukte. De rover heeft in totaal 43 titanium buizen voor bodemmonsters, waarvan er volgens de planning minstens 20 gevuld moeten zijn. NASA wil samen met ESA een volgend ruimtevaartuig lanceren om de monsters weer naar aarde te kunnen brengen voor onderzoek.

Van links naar rechts: het gevulde monsterbuisje, het monsterbuisje na de percuss to ingest-procedure en de rots van waaruit het monster is geboord.