Steve Wozniak start ruimtevaartbedrijf Privateer Space

Steve Wozniak is een ruimtevaartbedrijf begonnen, genaamd Privateer Space. De Apple-medeoprichter geeft later deze week meer details over het bedrijf, tijdens de AMOS-conferentie in Hawaï.

"A Private space company is starting up, unlike the others", verkondigt Wozniak op Twitter. Daarbij publiceert de Apple-veteraan een teaservideo op YouTube. In de beschrijving daarvan stelt het bedrijf dat het zich inzet om 'de ruimte veilig en toegankelijk te houden voor de hele mensheid'.

In de beschrijving van de video meldt Privateer Space ook dat voormalig Apple-medewerker Alex Fielding een medeoprichter is. Wozniak en Fielding hebben vaker samengewerkt, onder andere aan Wheels of Zeus, een bedrijf dat werkte aan slimme gps-tags. Wozniak was ook betrokken bij Ripcord Networks, een roboticabedrijf dat Fielding opstartte nadat Wheels of Zeus in 2006 sloot, merkt Engadget op.

Privateer Space meldt dat het een blik op zijn toekomstplannen zal bieden tijdens de AMOS-conferentie in Maui, Hawaï. Die conferentie vindt plaats tussen dinsdag 14 en vrijdag 17 september. Het is nog niet bekend wanneer deze presentatie van Privateer precies zal plaatsvinden.