Virgin Galactic voltooit eerste volledig bemande testvlucht

Virgin Galactic heeft zijn eerste volledig bemande testvlucht naar de rand van de ruimte voltooid. Tijdens deze Unity 22-missie bereikten Virgin Galactic-oprichter Richard Branson en vijf andere crewleden van het bedrijf een hoogte van ongeveer 86 kilometer.

De testvlucht werd afgelopen zondag rond 16:40 uur gelanceerd, na een korte vertraging vanwege slechte weersomstandigheden. De vlucht werd gelanceerd vanaf de Spaceport America-faciliteit in New Mexico, waarbij het VSS Unity-ruimtevliegtuig bevestigd was aan Virgin Galactics WhiteKnightTwo-vliegtuig.

De VSS Unity werd op een hoogte van ongeveer 15 kilometer ontkoppeld en even later ontstak dit ruimtevliegtuig zijn raketmotor op weg naar de rand van de ruimte. Tijdens de suborbitale ruimtevlucht ervoeren de twee piloten en vier passagiers ongeveer vier minuten gewichtloosheid, waarna het ruimtevaartuig terugkeerde naar New Mexico.

De crew van de Unity 22-missie en VSS Unity tijdens de vlucht. Bron: Virgin Galactic

De Unity 22-missie is de vierde bemande testvlucht van Virgin Galactic, maar de eerste ruimtemissie van het bedrijf met een volledige crew van twee piloten en vier specialisten. De missie stond aanvankelijk in de planning voor december vorig jaar, maar dit mislukte doordat de raketmotor niet ontstak. De vlucht werd uiteindelijk ingepland voor afgelopen weekend.

Naast Virgin Galactic-oprichter Richard Branson, bestond de bemanning onder andere uit Beth Moses, Virgin Galactics hoofdinstructeur. Ook lead operations engineer Colin Bennet en Sirisha Bandla waren aan boord. Laatstgenoemde is Virgin Galactics vice-president van overheidszaken en onderzoeksactiviteiten. Piloten Mike Masucci en Dave Mackay rondden de crew af.

Er bestaat nog onenigheid over de vraag of Unity 22 officieel de ruimte heeft bereikt. Volgens de richtlijnen van ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse luchtmacht is dat wél het geval; zij schatten de grens van de ruimte op een hoogte van zo'n 80 kilometer. Critici, waaronder concurrerend ruimtebedrijf Blue Origin van oud-Amazon-ceo Jeff Bezos, wijzen echter op de kármánlijn als ruimtegrens, die op een hoogte van 100 kilometer boven de aarde ligt. Dit is bepaald als richtlijn door de internationale organisatie voor lucht- en ruimtevaart, Fédération Aéronautique Internationale.

De succesvolle Unity 22-missie is hoe dan ook een mijlpaal voor het bedrijf. Virgin Galactic wil in de toekomst vergelijkbare commerciële suborbitale vluchten aanbieden aan ruimtetoeristen. Het bedrijf heeft al tickets voor dergelijke vluchten verkocht, tegen een prijs van 250.000 dollar. Virgin Galactic heeft echter nog geen enkele commerciële passagier aan boord genomen. Het ruimtebedrijf voert later dit jaar nog twee testvluchten uit en hoopt zijn eerste volledig commerciële vluchten vanaf volgend jaar te kunnen lanceren.