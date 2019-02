'Virgin Galactic is eind dit jaar klaar voor ruimtetoerisme'

Virgin Galactic-oprichter Richard Branson zegt dat zijn bedrijf eind dit jaar klaar is om de eerste ruimtetoerismevluchten uit te voeren met SpaceShipTwo. Hij wil zelf als het kan op 20 juli zo'n vlucht maken, op de vijftigste verjaardag van de maanlanding.

Richard Branson deed de uitspraken volgens persbureau AFP tijdens een evenement in het National Air and Space-museum in Washington. Volgens Branson heeft zijn bedrijf over vier of vijf maanden genoeg testvluchten uitgevoerd en moet het haalbaar zijn dat hij zelf in juli een eerste ruimtetoerismevlucht maakt.

Hij zegt daarbij dat hij moet wachten tot zijn team volledig tevreden is, maar hij denkt dat ze tegen het einde van het jaar klaar zijn om te beginnen met ruimtetoerisme. Het plan van Virgin Galactic is om mensen tegen betaling mee te nemen in het SpaceShipTwo-ruimtevaartuig. Dat wordt gelanceerd vanaf een vliegtuig en vliegt vervolgens naar een hoogte waar de passagiers tijdelijk gewichtsloosheid kunnen ervaren en de kromming van de aarde kunnen zien.

Bij de laatste testvlucht in december bereikte SpaceShipTwo een hoogte van 82,7 kilometer. Door de Amerikaanse luchtmacht wordt alles boven de 80 kilometer als ruimte beschouwd, maar het is onder de Kármánlijn, de grens van 100 kilometer hoogte die internationaal als het begin van de ruimte wordt gezien.

Branson zegt dat op 20 februari de volgende testvlucht plaatsvindt. Ook maakt hij bekend dat Virgin Galactic hem maandelijks 35 miljoen dollar kost, omgerekend zo'n 31 miljoen euro. Eerder zei hij dat hij sinds de oprichting in de beginjaren 2000 meer dan een miljard dollar in het ruimtevaartbedrijf heeft geïnvesteerd.