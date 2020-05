Virgin Galactic voert eerste testvlucht uit vanaf Spaceport America

Virgin Galactic heeft voor het eerst een testvlucht uitgevoerd vanaf de commerciële ruimtevaartbasis Spaceport America in New Mexico. Daarmee lijkt het bedrijf weer een stap dichter bij de eerste vluchten met passagiers aan boord te komen.

De vlucht van VSS Unity werd vrijdag onaangekondigd uitgevoerd vanaf Spaceport America. Virgin Galactic voerde testvluchten altijd uit vanaf zijn eigen Mojave Air & Space Port in Californië, maar uiteindelijk wil het bedrijf Spaceport America in de staat New Mexico al jaren als hoofdkwartier gebruiken. Nu heeft het bedrijf voor het eerst een vlucht uitgevoerd waarbij het vliegtuig VMS Eve het ruimtevaartuig VSS Unity de lucht in bracht. Unity behaalde een hoogte van 80 kilometer, en kwam daarna weer terug op de landingsbaan van Spaceport America.

Tijdens de test werden verschillende belangrijke systemen gecheckt, met name over hoe het vliegtuig bepaalde aerodynamische manoeuvres moest doen. Volgens Virgin was de vlucht ook een goede kans voor de piloten om het luchtruim oven New Mexico uit te proberen. Virgin gaat de data van de testvlucht nog bestuderen voor het een volgende testvlucht inplant.

Virgin Galactic belooft al jaren om commerciële suborbitale vluchten aan te bieden naar het randje van de ruimte. Klanten betalen meer dan 200.000 euro voor ze met een vliegtuigje tot een hoogte van zo'n 100 kilometer worden gebracht. Daar zijn ze enkele minuten gewichtloos en mogen ze zich astronaut noemen. Virgin verwacht dat de eerste vluchten met passagiers dit jaar nog plaatsvinden, maar het bedrijf zegt dat al sinds zeker 2013.