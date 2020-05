Eerste Star Wars Battlefront uit 2004 heeft weer multiplayer

De eerste Star Wars Battlefront, uit 2004, heeft zijn multiplayermodus teruggekregen. Sinds het ondergaan van Gamespy in 2014 werkte dat niet meer. Spelers kunnen nu weer met maximaal 32 in een server de strijd tegen elkaar aangaan, ook met spelers die de game op GOG kochten.

Het is niet helemaal duidelijk wie er achter de update zit, maar het uitgekozen moment zit behoorlijk dicht op May the 4th, ook wel bekend als Star Wars Day. De originele ontwikkelaar van dit spel, Pandemic Studios, sloot in 2009 zijn deuren. Pandemic-moederbedrijf Electronic Arts heeft de rechten voor de Battlefront-franchise in handen en brengt nog steeds Battlefront-games en -content uit, maar de rechten van de overkoepelende Star Wars-franchise zijn in handen van Disney.

De multiplayermodus is wel wat kleinschaliger dan voorheen: waar het origineel 64 spelers ondersteunde, is dat nu dus de helft. De reden daarvoor wordt niet vermeld in de update notes. Star Wars Battlefront II kreeg in 2017 eenzelfde update: daar was toen multiplayer ook weer mogelijk, ook weer crossplatform tussen GOG en Steam, maar dan wel met 64 spelers.