Nieuwe Battlefield-game van DICE komt volgend jaar uit

EA heeft bekendgemaakt dat er volgend jaar een nieuwe Battlefield-game van DICE uitkomt. Eerder zei de uitgever alleen dat die voor april 2022 zou verschijnen. DICE stopt met het werk aan Star Wars Battlefront II. Die game krijgt woensdag een laatste uitbreiding.

Vorige week werd al bekendgemaakt dat Battlefield V in juni een laatste uitbreiding krijgt. Nu meldt ontwikkelaar DICE dat er ook een einde komt aan de uitbreidingen voor Star Wars Battlefront II. Woensdag verschijnt een laatste uitbreiding, getiteld The Battle on Scarif. De game heeft in de afgelopen twee jaar 25 gratis updates met nieuwe toevoegingen gekregen, zeggen de makers.

DICE stopt met het werk aan Battlefield V en Star Wars Battlefront II om zich volledig te kunnen concentreren op een nieuwe Battlefield-game, die volgend jaar uit zal komen. Dat blijkt uit een statement van EA dat onder andere Eurogamer heeft ontvangen. Daarin bevestigt de uitgever dat de nieuwe game volgend jaar uitkomt, meer details zijn er nog niet over bekend.

EA maakte eind vorig jaar bij de presentatie van kwartaalcijfers bekend dat er in 2020 geen Battlefield-game uitkomt. De uitgever wil bestaande games langer ondersteunen met live services en minder nieuwe games uitbrengen.