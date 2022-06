Nieuwe Battlefield-game verschijnt eind dit jaar

De komende Battlefield-game van uitgever Electronic Arts verschijnt aan het einde van dit jaar. Dat heeft het bedrijf laten weten in een toelichting op de publicatie van de meest recente kwartaalcijfers.

In een mondelinge toelichting zegt ceo Andrew Wilson dat er in de komende maanden meer bekend zal worden gemaakt over de komende Battlefield-game, maar hij meldt alvast dat de game een 'terugkeer naar all-out militaire oorlogsvoering' met zich meebrengt. Hij spreekt over enorme gevechten en speelvelden die nog niet eerder zo groot waren en zoveel spelers hadden. Daarbij noemt hij ook specifiek de rekenkracht van de 'next-genplatforms' om dit mogelijk te maken. Ook zouden typische Battlefield-elementen als de destruction en het gebruik van voertuigen naar een veel hoger niveau worden getild.

Ergens in de lente wordt de game officieel onthuld en de ontwikkeling ligt volgens Wilson 'voor op de interne mijlpalen', waarmee hij de suggestie wekt dat de genoemde releaseperiode van eind dit jaar ook daadwerkelijk zal worden gehaald. De cfo van EA, Blake Jorgensen, onderstreept dit. Hij zegt dat het team heel ver is gevorderd ten opzichte van eerdere productcycli en stelt dat de ontwikkelaars van DICE op koers liggen om de vroegste feature complete van alle Battlefield-games af te leveren. Dat is de term voor een versie van de game waarin alles grotendeels werkt en is geïmplementeerd, maar waarin nog wel naar zaken als bugs en stabiliteit moet worden gekeken.

Het thema voor de nieuwe shooter is nog onbekend. De laatste titel uit de reeks, Battlefield V, had wederom de Tweede Wereldoorlog als tijdperk. Battlefield 1 kwam daarvoor uit en had de Eerste Wereldoorlog als thema. Een terugkeer naar de moderne tijd ligt dan ook voor de hand. In de komende maanden zal dat waarschijnlijk duidelijk worden, net als details over de grootte van de speelvelden en het maximum aantal ondersteunde spelers per speelveld. Over dat laatste was vorig jaar een gerucht afkomstig van iemand die vaker correcte informatie naar buiten heeft gebracht; hij sprak over speelvelden met meer dan 128 spelers.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Electronic Arts in de laatste drie maanden van vorig jaar een lagere omzet boekte dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit ging van 1,67 miljard dollar naar 1,59 miljard dollar. De netto-inkomsten stegen wel, van 211 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2019 naar 346 miljoen dollar in de laatste drie maanden van vorig jaar.