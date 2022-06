EA haalt vijf oude Need for Speed-games uit digitale winkels

Verschillende oudere Need for Speed-games worden op maandag 31 mei uit digitale winkels gehaald. Dat laat uitgever Electronic Arts weten. De in-game winkels worden op diezelfde datum gesloten, en in augustus worden de online-aspecten van de games stopgezet.

Het gaat onder andere om Need for Speed: Carbon, Need for Speed: Undercover, Need for Speed: Shift en Need for Speed: Shift 2 Unleashed, laat community manager Max Myrus weten op Reddit. De nieuwste Need for Speed-game die met pensioen gaat, is Need for Speed: The Run uit 2011. Vanaf maandag 31 mei kunnen gebruikers deze games niet meer digitaal aanschaffen.

Volgens de community manager is dit omdat de online-aspecten van deze vijf games op 31 augustus worden stopgezet. "Tot die datum kun je nog online tegen je vrienden spelen en racen", meldt Myrus. Vanaf 1 september kunnen spelers de games nog wel offline blijven spelen.

"Beslissingen om games met pensioen te sturen zijn nooit gemakkelijk, maar we schakelen nu over om ons te richten op de toekomst van Need for Speed", schrijft de community manager. "De ontwikkelingsteams hebben in de loop der jaren veel tijd en passie gestoken in de ontwikkeling en het onderhoud van deze games. Het aantal spelers is echter op een punt gekomen waarop het niet langer haalbaar is om het werk voort te zetten dat nodig is om deze spellen draaiende te houden."

Sinds de release van Need for Speed: The Run, heeft EA verschillende andere games in de franchise uitgebracht: Need for Speed: Most Wanted (2012), Need for Speed: Rivals, Need for Speed: (2015), Need for Speed: Payback en Need for Speed: Heat. Het bedrijf kwam eerder ook met een remaster van Need for Speed: Hot Pursuit. Die games zijn nog wel te koop in digitale winkels en ook de online-aspecten van die games blijven beschikbaar.

Electronic Arts houdt op 22 juli een EA Play Live-evenement, waarin het verschillende games zal tonen. Een nieuwe Need for Speed-game wordt niet verwacht, aangezien ontwikkelaar Criterion momenteel meewerkt aan de volgende Battlefield-game. Die Battlefield-game wordt wel verwacht tijdens de livestream. Mogelijk toont EA ook nieuwe beelden van Dragon Age 4, een game die het bedrijf al meerdere keren heeft geteaset.

Aanvankelijk zou EA voor maart 2022 een nieuwe Need for Speed-titel uitbrengen, maar het bedrijf kondigde eerder aan dat dit met een jaar is uitgesteld vanwege het ontwikkelwerk voor Battlefield. De volgende game in de franchise zou dan ook voor maart 2023 moeten uitkomen.

Need for Speed: The Run is de meest recente game uit de franchise die met pensioen gaat