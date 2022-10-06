EA toont eerste trailer van racespel Need for Speed Unbound

Electronic Arts heeft de eerste trailer van Need for Speed Unbound gepubliceerd. Het racespel moet op 2 december verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De standaardversie van de game kost 70 euro en de luxe versie gaat 80 euro kosten.

Woensdag waren de naam, releasedatum en screenshots van Need for Speed Unbound gelekt via de website van de Japanse retailer Neowing, schreef onder meer Eurogamer. Nu heeft EA het spel zelf officieel aangekondigd.

De trailer laat delen van het verhaal en wat van de gameplay zien. Net als in de vorige Need For Speed-games doet de speler mee aan straatraces. Het verhaal speelt zich dit keer af in de fictieve stad Lakeshore City, waar je gevaarlijke stunts moet uitvoeren om je tegenstanders en de politie te slim af te zijn tijdens de straatraces, schrijft EA. Ook komt er een event in Need for Speed Unbound beschikbaar, waarin de Amerikaanse rapper A$AP Rocky een centrale rol speelt. Uiteraard heeft het racespel tevens een multiplayermodus voor lokaal en online.

De pre-orders van Need for Speed Unbound zijn inmiddels begonnen. Er zijn twee versies van het spel: een standaardversie en de Palace Edition. De laatste bevat onder meer vier speciale autoskins, een kledingset en een banner die ontworpen zijn door het kledingmerk Palace Skateboards. EA Play-leden kunnen vanaf 29 november een gratis trial van de game spelen, die tien uur duurt. Spelers met een EA Play Pro-lidmaatschap hebben vanaf dezelfde datum onbeperkt toegang tot de luxe-editie van Need for Speed Unbound.