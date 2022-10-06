EA toont eerste trailer van racespel Need for Speed Unbound

Electronic Arts heeft de eerste trailer van Need for Speed Unbound gepubliceerd. Het racespel moet op 2 december verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De standaardversie van de game kost 70 euro en de luxe versie gaat 80 euro kosten.

Woensdag waren de naam, releasedatum en screenshots van Need for Speed Unbound gelekt via de website van de Japanse retailer Neowing, schreef onder meer Eurogamer. Nu heeft EA het spel zelf officieel aangekondigd.

De trailer laat delen van het verhaal en wat van de gameplay zien. Net als in de vorige Need For Speed-games doet de speler mee aan straatraces. Het verhaal speelt zich dit keer af in de fictieve stad Lakeshore City, waar je gevaarlijke stunts moet uitvoeren om je tegenstanders en de politie te slim af te zijn tijdens de straatraces, schrijft EA. Ook komt er een event in Need for Speed Unbound beschikbaar, waarin de Amerikaanse rapper A$AP Rocky een centrale rol speelt. Uiteraard heeft het racespel tevens een multiplayermodus voor lokaal en online.

De pre-orders van Need for Speed Unbound zijn inmiddels begonnen. Er zijn twee versies van het spel: een standaardversie en de Palace Edition. De laatste bevat onder meer vier speciale autoskins, een kledingset en een banner die ontworpen zijn door het kledingmerk Palace Skateboards. EA Play-leden kunnen vanaf 29 november een gratis trial van de game spelen, die tien uur duurt. Spelers met een EA Play Pro-lidmaatschap hebben vanaf dezelfde datum onbeperkt toegang tot de luxe-editie van Need for Speed Unbound.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 18:51
95 • submitter: Xtuv

06-10-2022 • 18:51

95

Submitter: Xtuv

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Reacties (95)

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GameNympho 6 oktober 2022 19:00
Ik hoop dat die effects uitgeschakeld kunnen worden.
In mijn ogen zeer childish en lijdt me meer af dan dat het iets toevoegt, maar dat is mijn ervaring en mening en ander kan en mag het super vinden
SilverRST @GameNympho6 oktober 2022 20:11
Precies wat ik dacht! Ik vind de trailer ook bijzonder storend en epileptisch en het geeft geen goede indruk over wat het nou precies is. Zijn het nou trailer toegevoegde fx of echt gameplay graphics? Ik heb er in ieder geval geen hoop op een goede NFS game. Persoonlijk is NFS Hot Pursuit 2010 de beste NFS game.
Finraziel
@SilverRST6 oktober 2022 20:24
Blijft toch grappig hoe anders mensen die game ervaren... Voor mij was dat de game die de NFS reeks definitief de nek om draaide. Leek te veel op burnout om een goede nfs game te zijn, maar te weinig om een goede burnout te zijn. Volgens mij was het ook het begin van de 'push drift button to corner' mechanics die NFS tegenwoordig heeft maar dat weet ik niet helemaal zeker meer... En ik heb een hekel aan de wapens die in die game zaten... In most wanted 2005 werken takedowns gewoon door de andere auto te laten crashen of met een mooie pit manoeuvre, niet door er achter te rijden en op je emp knop te drukken...

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 20:51]

SilverRST @Finraziel6 oktober 2022 20:33
Mijn eerste Burnout spel was de Burnout Paradise. Ik wilde de oude Burnout spellen zo graag maar ik had er niet de consoles voor. Voor de NFS was er ook de NFS Hot Pursuit 2, dus een hele tijd geleden en dat was een goede NFS persoonlijk. Alle andere NFS spellen die later volgden zoals de ProStreet en dergelijke en de Shift. Ik kan me even niet meer herinneren welke NFS de laatste keer was dat ik speelde, de Shift 1 of Hot Pursuit 2010 maar het ging bergafwaarts.
niet door er achter te rijden en op je emp knop te drukken...
Dat is een keuze dat je kunt maken. Ik kies ervoor om ze niet te gebruiken maar wel lekker te rammen.
Finraziel
@SilverRST6 oktober 2022 20:42
Pro Street en Shift waren zodanig ander type race games dat ik ze eigenlijk nauwelijks mee tel... Underground 1 t/m Carbon waren de top voor mij (met de middelste 2 games als de beste, Underground 2 en Most Wanted 2005).

En ja die wapens kun je zelf kiezen om niet te gebruiken maar ze worden wel tegen je gebruikt toch? :) Het is lang geleden dat ik de game gespeeld heb dus misschien herinner ik het me niet goed...
SilverRST @Finraziel6 oktober 2022 21:51
Klopt, ik vond de Shift niets aan en Pro Street is een erg slechte.

En klopt, vooral de cops gebruiken de wapens tegen je en wel heel vaak ook...
Fredi @Finraziel15 oktober 2022 18:38
Ben het met je eens. Most Wanted 2005 en carbon waren goede games, underground weet ik niet want heb ik nooit gespeeld. Maar daarvoor hot pursuit 1 en 2 en Porsche 2000 waren ook zeer goed. In Hot Pursuit 1 en 2 kon je de 'cop' spelen en helicopters oproepen en spijkers leggen ed.. Was gewoon de max. De verschillende nuances die de programmeurs in de wegligging v die oude Porches legden in Porsche 2000 was grote kunst al was de quasi onbestuurbaarheid ervan een beetje overdreven denk ik. En dan die testparcours die je kon afleggen met een wegligging die je op de mm kon besturen met je tb en de sfeer die werd opgeroepen met de vallende blaadjes id herfst. Prachtig gewoon. En dan scheuren in dat stadje binnen een bep tijdslimiet.

Komt helaas nooit meer terug want EA heeft NfS helemaal verpest zoals ze met zoveel games doen.

Edit: die Shift trok idd op niets. Je kon de auto voor geen meter besturen met een tb althans. Ik zwalpte hele tijd van links naar rechts en omgekeerd.

[Reactie gewijzigd door Fredi op 22 juli 2024 20:51]

cmegens @SilverRST7 oktober 2022 09:08
NFS Porsche unleashed was de aller aller beste.
Ayporos @cmegens7 oktober 2022 18:38
Eens! :)
Underground en Underground 2 staan voor mij op 2e en 3e plaats.
MVenhuizen @SilverRST8 oktober 2022 11:28
Nee, Need for speed most wanted 2005 is de beste. Maar mocht je je nog in je 20'er jaren bevinden. Vergeef ik je deze fout.
GameNympho @MVenhuizen8 oktober 2022 22:39
MW en Hot Pursuit yeah, nice old school.
Underground, leuk voor pimpen.
Heat, adrenaline
LOTG @GameNympho6 oktober 2022 19:31
Wat een verschrikkelijke trailer. Alles flits maar langs, en ik heb nou niet echt het idee wat nu gameplay is en wat een cutscene en wat een edit is voor de trailer.

Ik heb ook niet echt een idee of het nou anime moet voorstellen of wat anders qua stijl. Als het anime moet zijn dan slaan ze in elk geval flink de plank mis in mijn ogen. Ik heb betere uitvoering gezien.

Hopelijk laat de volgende trailer een wat samenhangender beeld zien van de gameplay.
hooibergje @LOTG6 oktober 2022 20:00
Om nog maar te zwijgen van de afgrijselijke soundtrack.
Als ik die kloteherrie aan moet horen tijdens het gamen, dan houd ik het wel lekker op Outrun. 8-)
finsdefis @hooibergje6 oktober 2022 20:59
Riders on the Storm.

Toen NFS je nog kennis liet maken met goede (remixes van) nummers.

En ja, ik ben oud.
GameNympho @finsdefis6 oktober 2022 21:01
We zijn 2 jonge goden in de bloei van ons leven ;) Good old times and music.
robertlinke @finsdefis7 oktober 2022 10:08
NFSU2

nog steeds een van de beste PS2 games imo
en goede muziek.
LOTG @finsdefis6 oktober 2022 21:15
Ja de goede oude tijd van EA Trax. Ook Burnout had elke keer een goede soundtrack.

Misschien worden we inderdaad oud, maar ik denk dat ik liever Underground 2 of Burnout Revenge pak dan dat ik deze game ga spelen.

Al ben ik qua muziek wel fan van Forza Horizon, maar dan heb je tenminste keuze in muziek stijl die je wilt horen.
Polydeukes @LOTG7 oktober 2022 11:00
Helemaal eens, ik kreeg er bijna een spreekwoordelijke epileptische aanval van (no offence naar mensen met epilepsie!).

Ik ben een ouwe l*l, maar wat zou ik toch graag weer een NFS game zien in de stijl van Road & Track Presents: The Need for Speed en Need for Speed II (SE). Ik heb die games als tiener helemaal grijsgespeeld. Ik behoor waarschijnlijk niet tot de moderne doelgroep :+
Joey-94 @LOTG7 oktober 2022 14:19
Ik gok dat dit puur een edit is voor de trailer, beetje in dezelfde comic book stijl wat je tegenwoordig wel meer voorbij ziet komen in muziek / video clips.
dutchnltweaker @GameNympho6 oktober 2022 19:05
Ik hoop dat die effects uitgeschakeld kunnen worden.
In mijn ogen zeer childish en lijdt me meer af dan dat het iets toevoegt, maar dat is mijn ervaring en mening en ander kan en mag het super vinden
Idd ziet er fake uit, vind de 3d animatie van de personen ook een beetje fake er uit zien. Vroeger met oudere techniek wilden ze alles er zo realistisch laten ogen, nu ziet het er kinderlijk uit. 15 jaar geleden was dit beter. Ik dacht dat die effects eenmalig iets waren (trailer mooier maken dan het is).

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 20:51]

GameNympho @dutchnltweaker6 oktober 2022 19:19
Ik zat gelijk aan GTA en MostWanted te denken, GTA niks mis mee, maar niet als NFS race game, NFS MW was leuk, deze stijl had hier beter gepast.
Maar nog beter, als in HotPursuit en Heat, dan ga ik er zeker voor zitten, wel met eigen muziek (een ieder zijn eigen smaak met (Arcade)racegames).
DaMightyWackO @GameNympho6 oktober 2022 19:26
Ik moest aan Borderlands graphics denken. Ik vind dit niet bij NFS passen waar ze het combineren met 'realistische' auto's en terein.
B0KIT0 @DaMightyWackO6 oktober 2022 19:40
Het is de cel-shading techniek. Vooral gebruikt on een cartoon/stripboek uiterlijk aan je graphics te geven.
Goede voorbeelden zijn de games XIII (het orgineel, niet de remake) en Jet Set Radio, en Borderlands idd.

Destijds populair omdat het minder rekenkracht vereist dan realisme.
En het ziet er cool uit :)

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 22 juli 2024 20:51]

Zoop @B0KIT07 oktober 2022 14:45
Vergeet Zelda Windwaker niet, die heeft laten zien dat ondanks de graphics erg simpel zijn het boordevol sfeer kan zitten en supermooi kan zijn.

De combinatie tussen realistische graphics van de auto's met de cel-shaded characters .... ik vind het een rare keuze, doe het dan of helemaal of gewoon niet. Maar ik denk dat een NFS met volledig cel-shaded graphics ook niet geaccepteerd zou worden door de fans, maar waarom die charcters dan wel cel-shaded? Sowieso ... je hebt in NFS niet eens characters nodig, het draait toch alleen om de auto's. Wellicht om een verhaal te vertellen, maar ik denk zomaar dat die toch wel flinterdun zal zijn.
Gethijsem @dutchnltweaker7 oktober 2022 07:54
Sinds de Nintendo 64 heb ik nauwelijks nog videospelletjes gedaan maar nu met een opgroeiende kleuter en een extra vrije dag vind ik een racespelletje op z’n tijd best wel weer aardig, maar ik trek de stijl van nu niet meer, te druk en te kinderachtig.. Is er nog zoiets als Out Run of Lotus te spelen op bijvoorbeeld een Apple TV?
Psycho_Mantis @Gethijsem7 oktober 2022 08:20
Anders is Need for Speed Heat misschien een betere keuze om te spelen. Die heeft niet deze cartoon style.
Is overigens ook geen top spel, maar vindt hem zelf wel vermakelijk.
Winduss @GameNympho6 oktober 2022 20:48
Ik vind het er wel leuk uit zien een keer. Het is ook niks als ze elke keer die generic look gebruiken van NFS 2015 of Heat. Elke NFS had altijd zijn eigen karakteristieke uiterlijk en gameplay. Dat heb ik altijd mooi gevonden aan die spellen.
cem. @GameNympho7 oktober 2022 03:28
Beeld is raar, poppetjes (mensen) zijn raar, auto’s zijn raar, wat is dit voor een kermis verlichting spel???
Me_Giant @GameNympho7 oktober 2022 10:56
Ik hoop dat die effects uitgeschakeld kunnen worden.
Dat hoop ik niet. Steek je als ontwerper en uitgever een keer je nek uit om eens wat anders te doen, wil men je hele grafische design en de gedachte daarachter om zeep helpen. Nee, als je het zo neerzet, is dat ook de ziel en kracht van het product.
Het is bijna alsof je bij een Picasso hoopt dat je hem ook in de stijl van Rembrandt geleverd kan krijgen.
GameNympho @Me_Giant7 oktober 2022 10:59
Nee, het is juist precies andersom, je verwacht een nieuwe en goede NFS game en wat krijg je, een GTA kloon :F
Me_Giant @GameNympho7 oktober 2022 11:01
Dat vind ik onzin. Noem één ding, grafisch, want daar ging het om, wat op GTA lijkt.
GameNympho @Me_Giant7 oktober 2022 11:07
Hopelijk laat de volgende trailer een wat samenhangender beeld zien van de gameplay want deze beelden zijn niet relevant, ik wil de gameplay zien. Dus ik/we wachten het verder af.
Danny Phantom 6 oktober 2022 18:53
Dat is dus de reden waarom de oudere versie, NFS heat nu 3.50 kost!
Als ze daar op verder bouwen (waar ik van uit ga met die trailer) gaat Unbound leuk zijn :)
DutchMuffin @Danny Phantom6 oktober 2022 19:08
Die game was vorige maand ook gratis met PlayStation Plus. Mijn mening over de game verzuurde echter doordat ik een auto upgrade niet kon kopen, (met ingame verdiend geld) omdat er geen contact kom worden opgenomen met de EA servers.
Dubrillion @Danny Phantom6 oktober 2022 19:08
Bedankt voor de tip. Gelijk aangeschaft de deluxe edition
r03n_d @Danny Phantom6 oktober 2022 22:50
Thanks voor de tip, voor 3.50 het proberen waard. Voor de liefhebbers: proton compatibiliteit is goud aldus protondb. Ideale game voor de Steam Deck?
Psycho_Mantis @r03n_d7 oktober 2022 08:54
Ja hoor draait lekker op de Steam Deck. Alleen na 1,5 uur is de accu leeg.
cmegens @Psycho_Mantis7 oktober 2022 09:09
Dan heb je niets getweaked aan stroom verbruik. Met een beetje werk haal je 2,5 tot 3 uur.
Visgek82 @Danny Phantom6 oktober 2022 22:39
Heat, nog zo'n gedrocht wat de naam Need for Speed niet waard is.
geert1 @Visgek827 oktober 2022 11:59
Het issue zit meer in de naam Need for Speed zelf. Het concept is vele malen verandert. Alleen de oudere Tweakers kennen überhaupt nog de NFS games die relatief serieus waren. Sindsdien is de reeks al 15+ jaar de kant op gegaan van hip en flitsend, arcade en over-the-top. Dat is nu gewoon waar NFS voor staat, sinds Underground: een coolheidsfactor die vooral de 14-jarige jongen waardeert. Dus dat dit nieuwe deel ook weer helemaal vol zit met overdreven effecten, subcultuurtjes en dergelijke past gewoon.

Oudere fans, en alle fans van serieus racen, moeten een andere game zoeken want NFS gaat niet meer worden wat het ooit was. Gelukkig is er een racegame voor elke graad tussen sim en arcade zo ongeveer, dus andere keuzes genoeg.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 20:51]

spoonman @geert17 oktober 2022 15:23
Inderdaad. Ik heb vorige week nog NFS:Heat gekocht voor 3.5 euro, maar vond het echt niks. Laat mij gewoon mijn auto kiezen, geef mij een mooie alpine of coastal road en laat me gewoon scheuren.

Waarom moeten die NFS games tegenwoordig ook altijd in een stad zijn? Niks dan visuele clutter ...
RagingPenguin @spoonman9 oktober 2022 13:00
Maar een derde van de Heat map is de stad? En veel van de 2000's NFS games waren juist helemaal in een stad.
dutchnltweaker 6 oktober 2022 19:03
Is dit een beetje terug naar de roots? zoals underground en de mostwanted og?
Kal1mar1 @dutchnltweaker6 oktober 2022 19:06
Roots? NFS bestond al bijna 10 jaar voordat Underground uit kwam
dutchnltweaker @Kal1mar16 oktober 2022 19:10
Roots? NFS bestond al bijna 10 jaar voordat Underground uit kwam
Klopt, maar meer richting roots alles echt kunnen aanpassen als toen.
PjotterP @dutchnltweaker6 oktober 2022 22:26
Hangt er van af wat jer roots noemt. Dit is idd meer een game in de geest van underground, maar dat was wel een bepaalde kant op binnen NFS. Eerdere NFS games ('roots') waren weer anders.
PdeBie @PjotterP7 oktober 2022 06:51
Inderdaad. Veeeeeele uren in NFS 2 SE gestoken. Dat zijn voor mij de roots van NFS. Maar met games als Forza Horizon gaat NFS het niet meer winnen op het vlak van racen met supercars.
SpoekGTi 6 oktober 2022 18:55
Dus 20 jaar na dato krijgen we een nfs underground 3 met een een ietwat vage teken stijl en brengen we het net of het allemaal super vet en nieuw is.

EA Games, ruin everything 👍
micla @SpoekGTi6 oktober 2022 19:02
Nou, als dit echt een NFS Underground opvolger is ( maar dan ook echt qua stijl en racegevoel ), wordt dit misschien de meest interessantste NFS game in vele jaren voor mij.
Zo niet, laat ik deze wederom aan mij voorbij gaan.
Nemean @SpoekGTi7 oktober 2022 10:33
Ik zou het heerlijk vinden om weer eens een echte Underground game te krijgen. Geen politie, maar gewoon puur racen.

NFS: UG2 is en blijft een game waar ik geregeld naar terugpak om maar niet die vervelende politie achtervolgingen te moeten ervaren.
holoduke51 6 oktober 2022 19:38
Waar blijft need for Speed Porsche Challenge 2 :) Dat spel wil ik terug. Lekker racen over vaste tracks in de Alpen, cote Azure of woestijn. waar het gaat om banen te leren kennen, mooie graphics, niet te flitsend en geen super tupperware tuning.
AOC @holoduke516 oktober 2022 23:28
Challenge? Bedoel je niet Porsche unleashed (of Porsche 2000) :)?

Dat was imo wel de beste uit de nfs reeks. Eigenlijk alles van nfs 1 tot Porsche unleashed was wel nice. NFS 1 zat ook vol met mooie videos van exotische auto's.

Na Porsche unleashed ben ik afgehaakt ivm te hoog arcade gehalte. Het niet meer kunnen spelen vanuit de cockpit/achter het stuur maar alleen een helicopter view/third person. Minder open maps maar gekaderd door onzichtbare muren, bommen gooiende helikopters, handling van de autos te makkelijk etc

Maar misschien heeft ea ondertussen al een knappe remake gemaakt van een van deze eerdere delen van voor het jaar 2000? Heb het Niet echt meer in de gaten gehouden

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 20:51]

RefriedNoodle @AOC7 oktober 2022 01:34
Maar misschien heeft ea ondertussen al een knappe remake gemaakt van een van deze eerdere delen van voor het jaar 2000? Heb het Niet echt meer in de gaten gehouden
Nou… Hot Pursuit uit 1998 heeft een vervolg (Hot Pursuit 2) gekregen in 2002. Daarna kreeg het een reboot in 2010, die weer terug Hot Pursuit heette. En deze reboot kreeg weer een remaster in 2020. Ik snap dat je het niet meer in de gaten hield…
Verwijderd 6 oktober 2022 18:57
Autofabrikant Toyota wederom de grote afwezigen in deze game :'(
spoonman @Verwijderd7 oktober 2022 15:24
Probeer anders Grandma simulator eens?
XoNaR2k22 6 oktober 2022 19:00
Inderdaad, ik heb ook Heat gekocht voor € 3,50. Best verslavend! Jammer dat de muziek in die game totaal niet mijn ding is (een paar tracks daar gelaten).

Ik weet nog niet hoe ik over de artstyle in Unbound denk.
LongTimeAgo 6 oktober 2022 19:04
NFS heat was erg leuk. Maar die muziek, mijn god wat een afgang. Eigen spotify lijst aan en gaan! Of de oude NFS muziek lijsten aan zetten, ook een mooie.

Als ze het recept/formule van Heat nogmaals toepassen, met iets betere balans in de auto's en een politie die niet compleet achterlijk én overpowered is dan kan dit weer een mooie worden.

Maar asjeblieft EA, doe wat aan die muziek. Ff normaal doen aub.
G_Dragon
6 oktober 2022 19:22
Ik hoop dat die anime stukjes alleen in de cut-scenes zijn en het racen gewoon zonder is, dus daarom ben heel erg benieuwd naar gameplay beelden. Hopelijk krijgen we deze ook binnenkort, want de game komt over een paar maand ook al uit.
Visgek82 6 oktober 2022 19:27
NFS meets Anime.... voor mij reden genoeg om dit spel HEEL ver links te laten liggen. Wat ziet dit er vreselijk uit.
Saybia @Visgek827 oktober 2022 03:13
Als anime liefhebber en gearhead zie ik het toch anders. Smaken verschillen gelukkig.

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