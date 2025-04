General manager van Criterion Games vertrekt na ruim 23 jaar bij studio

Matt Webster, de vice president en general manager van Criterion, vertrekt na ruim 23 jaar bij de studio. Naast hem vertrekken er nog vier andere hooggeplaatsten bij de studio, die hebben aangegeven dat ze 'nieuwe mogelijkheden buiten Electronic Arts willen verkennen'.

Het vertrek van studiohoofden is door EA bevestigd aan GamesIndustry.biz. Hun vertrek volgt niet lang na de release van Need for Speed Unbound, dat op 2 december is verschenen. Webster werkte al meer dan 23 jaar bij Criterion Games en was sinds 1990 werkzaam bij EA. Hij maakte bij EA deel uit van het eerste team dat verantwoordelijk was voor het eerste FIFA-spel, dat in 1993 uitkwam voor de Mega Drive. Daarnaast vertrekken executive producer Pete Lake, die in 1996 bij Criterion begon en senior technical director Andrei Shires, die 16 jaar voor de studio heeft gewerkt.

Verder gaat het hoofd van studio-ontwikkeling Alan McDairmant na zeventien jaar weg bij EA en Steve Uphill, die het hoofd van content was, vertrekt na een periode van zes jaar. Uphill heeft van 2004 tot 2008 voor EA gewerkt als art director en kwam in 2016 terug bij het bedrijf.

EA bevestigt aan GamesIndustry.biz dat Charity Joy, die de executive producer was van meerdere EA Sports-spellen, is overgeplaatst naar Criterion. Daar gaat ze ook de rol van executive producer vervullen. Geoff Smith, die eerder meewerkte aan de racespellen DiRT en Grid, is nu de senior director van productontwikkeling bij de Need for Speed-serie. Criterion Games is sinds 2004 onderdeel van EA. De studio is bekend van de Burnout-games en heeft tussen 2010 en 2022 vier Need for Speed-games gemaakt: Hot Pursuit, Most Wanted, Rivals en Unbound.