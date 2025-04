ArtStation komt met opt-outfunctie voor gebruik afbeeldingen door AI-tools

Portfolioplatform ArtStation heeft vrijdag een opt-outfunctie onthuld voor alle gebruikers. Het platform beweert dat de functie moet voorkomen dat het werk van kunstenaars zonder hun toestemming wordt gebruikt door AI-tools als Dall-E om afbeeldingen te genereren.

Met de NoAI-functie kunnen gebruikers een html-tag toevoegen aan individuele projecten waarvan ze niet willen dat die worden gebruikt als een template in door AI gegenereerde afbeeldingen. Gebruikers kunnen de functie ook gebruiken om hun hele portfolio af te schermen via hun accountinstellingen, schrijft ArtStation.

"Wij willen kunstenaars meer controle geven over hun openbaar gemaakte werk. We hebben dit ingevoerd omdat het gebruik van AI en de plaats ervan in het auteursrecht nieuw en onduidelijk is. Het roept vragen op over de afdwingbaarheid van het auteursrecht tegen het gebruik van kunst door kunstmatige intelligentie. Door de NoAI-tag toe te voegen, kunt u duidelijk maken dat het gebruik van uw werk door AI-tools niet is toegestaan, ongeacht de huidige situatie rond het auteursrecht."

Het platform heeft zijn servicevoorwaarden aangepast om het gebruik van getagde kunst door allerlei AI-tools te verbieden. Het is echter niet duidelijk of de tag al gelijk werkt of dat de ontwikkelaars van de AI-tools er eerst voor moeten zorgen dat hun software de getagde afbeeldingen niet gaat gebruiken. Ook is het onduidelijk hoe ArtStation het ongeoorloofd gebruik van het getagde werk gaat detecteren en hoe het zal handhaven.