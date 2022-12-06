Adobe laat onder bepaalde voorwaarden AI-gegenereerde afbeeldingen toe in Stock

Adobe heeft zijn richtlijnen geüpdatet, zodat door AI gegenereerde, rechtenvrije afbeeldingen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden toegevoegd aan Adobe Stock. Zo moeten inzenders alle AI-gegenereerde inhoud als zodanig labelen.

In de nieuwe richtlijnen legt Adobe uit aan welke eisen de afbeeldingen moeten voldoen en hoe de gebruiker deze correct inlevert. Naast het labelen van de plaatjes, moeten de gebruikers toestemming hebben van de eigenaren van de referentiebeelden om hun materiaal te gebruiken. Daarnaast hebben de inzenders toestemming nodig voor het gebruik van materiaal waarop herkenbare personen staan afgebeeld.

De foto's mogen geen 'misleidende of vage beschrijvingen als '3d-render', 'wallpaper' of 'neuraal netwerk' bevatten, tenzij het onderwerp of de stijl van de inhoud daarbij aansluit'. Verder moeten de inzenders hun werk indienen als illustraties, dus niet als foto's, zelfs als de afbeelding fotorealistisch is. Net als bij gewone afbeeldingen belooft Adobe een schadevergoeding bij een conflict over intellectueel eigendom.

Meerdere bedrijven die stockfoto's aanbieden hebben het afgelopen jaar hun richtlijnen veranderd wegens de toename van AI-gegenereerd beeldmateriaal. Getty Images heeft de upload van door kunstmatige intelligentie gegenereerde plaatjes verboden. Volgens Getty-directeur Craig Peters zijn er zorgen rond copyright op zulke gegenereerde afbeeldingen en wil de site zijn klanten beschermen door AI-afbeeldingen in zijn geheel te verbieden. Shutterstock werkt daarentegen samen met Dall E-maker OpenAI om AI-gegenereerde afbeeldingen te verkopen.

Voorbeeld indienen AI-gegenereerde afbeelding in Adobe Stock
Voorbeeld indienen AI-gegenereerde afbeelding in Adobe Stock

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 11:12 35

06-12-2022 • 11:12

35

Lees meer

Adobe werkt aan AI-tool die muziek kan genereren op basis van tekstprompts
Adobe werkt aan AI-tool die muziek kan genereren op basis van tekstprompts Nieuws van 28 februari 2024
Adobe integreert AI-assistent in Reader en Acrobat die pdf's samen kan vatten
Adobe integreert AI-assistent in Reader en Acrobat die pdf's samen kan vatten Nieuws van 21 februari 2024
Adobe-medeoprichter John Warnock is overleden
Adobe-medeoprichter John Warnock is overleden Nieuws van 21 augustus 2023
ArtStation komt met opt-outfunctie voor gebruik afbeeldingen door AI-tools
ArtStation komt met opt-outfunctie voor gebruik afbeeldingen door AI-tools Nieuws van 18 december 2022
OpenAI stelt AI-tool Dall-E open voor het brede publiek
OpenAI stelt AI-tool Dall-E open voor het brede publiek Nieuws van 29 september 2022
Getty Images verbiedt upload van door AI gegenereerd beeldmateriaal
Getty Images verbiedt upload van door AI gegenereerd beeldmateriaal Nieuws van 22 september 2022
Meer producten en artikelen
Software Adobe Copyright Fotobewerking Kunstmatige intelligentie

Reacties (35)

-Moderatie-faq
35
35
30
1
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Forte 6 december 2022 11:45
Waar ligt eigenlijk de intellectuele eigendom van een AI gegenereerde image? Bij de persoon die een input geeft in de AI generatietool, de AI generatietool zelf of bij de partij die het uiteindelijk verkoopt?

In tegenstelling tot met een camera goed werk schieten is het natuurlijk vrij makkelijk dit proces te automatiseren, heel de stock markt overvloeden met werk en daarna alles aanklagen wat er ook maar enigszins op lijkt. Of is dat teveel doemscenario?

Mijn inziens zou AI gegeneerd werk altijd open source moeten zijn of aangeboden moeten worden met een vrije licentie, de data die gebruikt wordt qua training is immers ook gewoon vrij verkregen neem ik aan van het web.
ocrammarco @Forte6 december 2022 12:41
Het ligt vrij complex en ligt eraan hoe het tot stand gekomen is. Maar in algemene zin (ik citeer)
De status van maker wordt toegekend aan de personen die creatief hebben bijgedragen aan de output. In de meeste gevallen zal dit enkel de gebruiker van het AI-systeem zijn, niet de ontwikkelaar ervan, tenzij ontwikkelaar en gebruiker bewust hebben samenwerkt aan een specifieke AI-productie, in welk geval er sprake kan zijn van medemakerschap. Met dat al concluderen wij dat de belangrijkste door artificiele creatie opgeroepen auteursrechtelijke vragen in het bestaande Unierecht een antwoord vinden. Maar dat betekent niet dat alle AI-output auteursrechtelijk beschermd is. Indien een AI-voortbrengsel zonder relevante menselijke creatieve inbreng tot stand is gekomen, kan er van een ‘werk’ geen sprake zijn. Overigens kunnen dergelijke voortbrengselen onder omstandigheden wel voorwerp zijn van naburige rechten, zoals het fonogrammenrecht, het recht van omroeporganisaties of het recht op de eerste vastlegging van een film. Daarnaast komt de producent mogelijk een beroep toe op het sui generis databankenrecht.
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Auteursrecht-2021-2.pdf

[Reactie gewijzigd door ocrammarco op 23 juli 2024 08:10]

Accretion @ocrammarco6 december 2022 12:59
Dus de websites die hun geld verdienen met stock fotos hebben opeens een concurrent die een praktisch oneindig aantal fotos van een oneindig aantal ontwerpen heeft; welke veelal rechtenvrij zijn?

Dat is wel interessant, de 'stock fotografen' zullen d'r ook niet blij mee zijn als hun fotos worden overspoeld met A.I. gegenereerde fotos.

Maar andersom; wel een kans om A.I. gecreëerde stock fotos te gaan verkopen; kostprijs is alleen het draaien van de server; geen dure licenties met fotografen e.d.
ErikT738 @Accretion6 december 2022 13:11
Ik denk dat de stock fotografen redelijk in kunnen pakken als AI in dit tempo door gaat. Zeker als het net als nu mogelijk blijft om gratis afbeeldingen te genereren.
Lapjespoes @ErikT7386 december 2022 16:10
Dat gebeurt al, bedrijven schakelen over op text-to-image generators zodat ze geen artiesten/fotografen meer hoeven te betalen maar een veelvoud aan afbeeldingen krijgen voor een fractie van de kosten. Gezien de legale onduidelijkheid over het al of niet schenden van het auteursrecht van de artiesten wiens werken gebruikt werden om de algoritmes te 'voeren', vraag ik me af wat voor dystopische toekomst van kunst we tegemoet zien, in ieder geval wat betreft digitale kunstvormen.
MSalters
@Lapjespoes7 december 2022 17:21
Er is vrij weinig onduidelijkheid, hoor. Alles wat niet verboden is, is legaal. En er was nog nooit reden om een wet te schrijven die het trainen van AI's verbood. Daarom is het gewoon toegestaan.

Wat interessant wordt, is toekomstige wetgeving. Hoe bewijs je dat een AI zich laat inspireren door schilder X? Want vergeet niet, schilder X zelf is geïnspireerd door schilders A,B en C. Misschien heeft de AI parallel wel dezelfde stijl ontwikkeld als schilder X, omdat ze beiden dezelfde inspiratie hadden.
Lapjespoes @MSalters7 december 2022 20:11
De onduidelijkheid zit hem niet in hetgeen je stelt, maar of het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken voor het trainen van AI's wel of niet geldt als auteursrechtenschending. Er wordt immers gebruik gemaakt van (vrijwel exclusief) werken van anderen om nieuwe werken te genereren, maar de manier waarop dit gebeurt is technisch abstract en de originele werken zijn lastig te achterhalen. Het is dus wel degelijk een lastig punt en niet zwart-wit zoals jij het doet lijken.

Overigens gaat het niet om inspiratie maar om het maken van afgeleiden van bestaande werken. Als je een schilderij van een banaan ziet en tekent er daarna zelf eentje, is dat inspiratie. Als je dat schilderij traceert of transformeert, is dat een afgeleide en kom je dus in aanraking met de auteursrechtenwetgeving. Als een AI dit doet... tja. Wel of niet auteursrechtenschending? Tot een rechter hierover beslist is dat niet duidelijk.
laurxp @Accretion6 december 2022 14:55
Nog leuker: je zou de AI kunnen trainen op de previews van betaalde stockfotowebsites. Deze zijn al getagged met metadata, dus het is een ideale trainingsset!
MSalters
@laurxp7 december 2022 17:21
Het wordt wel verdacht als die AI vervolgens allemaal plaatjes genereert met daarin --- sotck --- (Image AI's zijn niet zo goed in spellen)
ErikT738 @ocrammarco6 december 2022 12:56
Dus als ik het goed begrijp ligt het auteursrecht bij de AI-gebruiker, zolang het samenstellen van een prompt wordt gezien als "relevante menselijke creatieve inbreng". Als ik bijvoorbeeld op diffuse-the-rest zelf een lelijk MS-paint afbeelding maak en zelf het prompt schrijf lijkt het mij dus dat er zeker sprake moet zijn van auteursrecht?

Dit gaat nog een behoorlijke clusterfuck opleveren qua rechten de komende jaren...
darkshadw 6 december 2022 11:19
Ik vraag mij af hoe dit onderwerp zich zal evolueren over 10 jaar. Is er dan nog onderscheid te maken tussen een "echte" foto of een AI gegenereerde foto? Ik denk dat websites hier ook om vrezen en daarom dus ook een verbod/limiet op AI inzetten om dit soort problemen voor te zijn.

Zelf speel ik veel met Stable Diffusion en ik zit echt verbaasd te kijken hoe goed het er af en toe uit komt rollen.
Horatius @darkshadw6 december 2022 11:30
Adobe en Stack hebben het vooral geblokkeerd omdat het dus juist net niet is. Veel van deze AI spullen zijn super vet maar als je eventjes langer kijkt zie je toch vaak dingen die net niet kloppen of net raar zijn.

Stel ik gebruik een stock foto voor mijn presentatie en pas bij de 3e keer kijken zie ik dat de man in de foto 6 vingers heeft ipv 5 dan is dat echt heel irritant. Omdat het zo goed is maar toch vaak ook net niet is het net kut voor veel toepassingen. Dat is vooralsnog en deze platformen denken betere kwaliteit te behouden dmv beleid.
supersnathan94 @Horatius6 december 2022 11:38
Stel ik gebruik een stock foto voor mijn presentatie en pas bij de 3e keer kijken zie ik dat de man in de foto 6 vingers heeft ipv 5 dan is dat echt heel irritant.
Waarom? Als jij het al niet direct ziet, gaat je audience het op 12 meter en 10 seconden zicht tijd al helemaal niet zien.
svane @Horatius6 december 2022 11:44
Stable diffusion wordt gelukkig steeds beter in handen. :+

Maar goed punt. Ik verwacht dat er in de toekomst simpelweg meer categorieën komen. Bijvoorbeeld 'A.I. photorealistic'. Onderscheid zal steeds kleiner worden, maar als je weet dat je met iets 'AI-gegenereerd' te maken hebt, kan je het risico op foutjes voor lief nemen :)
sebrassino @Horatius6 december 2022 12:51
Ik denk dat je onderschat hoevaak je al naar afbeeldingen hebt zitten kijken die niet echt zijn zonder dat je dit door hebt.
sfc1971 @Horatius6 december 2022 14:52
Aan de andere kant hoeveel photoshop disasters zijn er wel niet geweest in professionele media uitingen?

Tuurlijk sommige mensen zullen over dit soort dingen vallen maar normale mensen concentreren zich op de inhoud van een artikel, niet op de stock foto ernaat.
litebyte @darkshadw6 december 2022 11:46
Je houdt het niet tegen, je kan mogelijk binnen de media/beeldindustrie nog wel int. afspreken dat gebruikers van media worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een duidelijke tekst of een logo/icoon die dan verplicht moet worden getoond.
Lapjespoes @darkshadw6 december 2022 16:11
Ik denk dat AI-afbeeldingen het equivalent van de Turing-test al kunnen passeren binnen een jaar, indien het niet eerder is. De ontwikkeling gaat enorm snel en het blijkt al behoorlijk moeilijk voor bepaalde werken om te onderscheiden of het door een echt persoon gemaakt is, of gegenereerd middels een prompt.
laptopleon 6 december 2022 11:35
Belangrijkste voordeel Stock is imho de garantie dat bij copyright-problemen, Adobe een schadevergoeding geeft. Zelf geen ervaring mee, maar als bedrijf zou ik dit heel prettig vinden.

Als je namelijk te goeder trouw een foto gebruikt waarvan de rechter later toch elders blijken te liggen, kan dat heel duur uitpakken.
Accretion @laptopleon6 december 2022 12:55
Hoe zit dat met A.I gegenereerde fotos?
Van wie zijn die rechten?
Lapjespoes @Accretion6 december 2022 16:16
Principieel gezien van de artiesten wiens werken zijn gebruikt om het algoritme de afbeeldingen te laten produceren. Maar wegens de manier waarop dit werkt en er miljoenen afbeeldingen betrokken zijn in het process, is het praktisch onmogelijk om de rechthebbenden te achterhalen. Dat maakt AI zo'n probleem wat betreft auteursrechten.

Degene die het prompt ingevoerd heeft, is in geen geval de rechthebbende. Auteursrecht kan namelijk enkel toegekend worden aan werken die door een mens gemaakt zijn met creatieve en intellectuele inspanning. Algoritmes zijn niet menselijk, zijn niet creatief (slechte zaak als dat wel zo zou zijn, maar dan hebben we een heel ander probleem), en verrichten geen intellectuele inspanning (ondanks de naam, want het zijn deterministische programmas).
MSalters
@Accretion7 december 2022 17:24
De vraag van wie de rechten zijn, veronderstelt al dat er rechten zijn.

Dat is simpelweg dus niet zo. Een AI is geen rechtspersoon en kan geen bezit hebben.
supersnathan94 @laptopleon6 december 2022 11:41
Getty en Shutterstock hebben dat in principe ook gewoon. Ze hebben het alleen niet expliciet vastgelegd. Als verkopende partij zijn ze gewoon verantwoordelijk voor die due diligence. Zij verkopen zaken als dienst en zij zijn verantwoordelijk dat die afbeeldingen dan ook verkocht mogen worden voor die dienst.
ISaFeeliN 6 december 2022 11:16
Leuke discussie op zich .. maar ik denk dat het uiteindelijk toch allemaal door elkaar gaat lopen. Dat is gewoonweg niet tegen te houden?
litebyte @ISaFeeliN6 december 2022 11:42
Lastige kwestie. Ik ben zelf werkzaam als professioneel beeldmaker, de voorwaarden voor aanlevering van beelden zijn binnen de organisatie waar ik werk zeer strikt. Het deels (door ai) veranderen van beelden is een absolute no-go.

Als aanbod/gebruik van beelden een duidelijke zichtbare vermelding krijgt of een icoontje (bijvoorbeeld een cirkeltje met ai erin), zodat gebruikers van media weten dat ze met beelden te maken hebben die deels of geheel zijn gemanipuleerd/gemaakt door computers.
ErikT738 @litebyte6 december 2022 13:00
Lastige kwestie. Ik ben zelf werkzaam als professioneel beeldmaker, de voorwaarden voor aanlevering van beelden zijn binnen de organisatie waar ik werk zeer strikt. Het deels (door ai) veranderen van beelden is een absolute no-go.
Ik ben heel benieuwd hoe ze dit willen gaan controleren. We gaan het punt bereiken dat het werk van een AI niet langer te onderscheiden is van dat van een mens (als we daar niet al zijn). Overigens begrijp ik ook niet helemaal waarom (deels) door AI gegenereerde afbeeldingen niet zouden mogen worden gebruikt, aangezien het copyright toch echt bij de promptschrijver lijkt te liggen (zie de post van @ocrammarco in deze thread).
litebyte @ErikT7386 december 2022 14:48
Dat is nu al heel lastig. Het verwijderen van objecten uit foto's (bijvoorbeeld mensen) of het juist toevoegen ervan met behulp van ai, gebeurd nu al in 'betrouwbare' media. Het punt is dus niet alleen het copyright, maar ook de waarheidsgetrouwheid waar ik me persoonlijk vooral zorgen om maak. Als de computer bijv. duizenden mensen genereerd tijdens een demonstratie, terwijl het er maar enkele honderden zijn in (bewegend) beeld, dan kun je voorstellen dat dit een impact kan hebben op de publieke opinie.
ErikT738 @litebyte6 december 2022 15:14
Ah, ik had me nog even niet gerealiseerd dat de afbeeldingen waar jij mee werkt wellicht waarheidsgetrouw moesten zijn. Bij nieuwsfoto's lijkt het me inderdaad not-done om deze te manipuleren, of dat nou met AI gebeurt of met andere middelen.

Als we het overigens over nieuws op bijvoorbeeld nu.nl hebben (waar vaak stock foto's worden geplaatst) lijkt het me prima om AI te gebruiken, zolang maar duidelijk wordt gemaakt dat de foto niet van de daadwerkelijke gebeurtenis is.
litebyte @ErikT7386 december 2022 17:11
Exact, dat zou je kunnen afvangen met een klein logo/icoontje. Het zal niet lang meer duren dat straks vooral nieuwsorg. als nu.nl gebruik maken van beelden op basis van bijv. woord input...bijv. sneeuw, molentje, en vlak landschap en dan hebben ze een foto
van Nederland met sneeuw. Als je dan (verplicht) een logo'tje toevoegt weet je in ieder geval dat het niet om een echt Nederlands landschap gaat...of beter gezegd dat de foto bestaat uit samengestelde beelden m.b.v. ai.

Overigens wordt een groot deel van nieuwsberichten bij veel media org. ook al (compleet) geschreven met ai, er komt vaak geeneens meer een redacteur aan te pas.
ISaFeeliN @ErikT7386 december 2022 14:06
Ik met jou, maar ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die er totaal anders over denken.
sfc1971 @litebyte6 december 2022 14:55
En moeten photoshops dan een icoontje krijgen? Eentje voor airbrushen? Een icoon voor speciale effecten? Een icoon als er een soort lens is gebruikt? Wat als er flash gebruikt is?

Allemaal passen ze de realiteit aan en zijn het nep beelden.
litebyte @sfc19716 december 2022 15:05
Nou, nee. Als ik naar mijn eigen voorwaarden kijk die ik moet volgen. Mag ik geen objecten toevoegen/verwijderen in foto's. Of dit nu een stuk lucht is, een blikje dat op de grond ligt of een persoon. Ik mag wel de belichting (flash) contrast en kleur (intensiteit) aanpassen van het gehele beeld en ook bijsnijden. Hiermee alleen al kun je een beeld flink manipuleren.

ligt natuurlijk aan het gebruik, je gaat deep fake of welke ai beinvloeding niet meer tegenhouden en dat is maar goed ook voor artistieke toepassingen. Je kan er mogelijk nog wel afspraken over maken m.b.t. gebruik in bijv. nieuwsmedia.
Oon 6 december 2022 13:02
Getty Images heeft de upload van door kunstmatige intelligentie gegenereerde plaatjes verboden. Volgens Getty-directeur Craig Peters zijn er zorgen rond copyright op zulke gegenereerde afbeeldingen
Grappig, Getty Images staat er om bekend dat ze 'public domain' afbeeldingen verkopen en dan copyright claims sturen naar mensen die die afbeeldingen gebruiken zonder te betalen. Dat is wel de laatste partij die zich druk maakt om copyright :+
sfc1971 @Oon6 december 2022 14:59
Als AI plaatjes de boel overnemen kunnen ze wel inpakken. Je gaat niet een ton aan AI plaatjes maken van te voren zoals stock fotografen doen. Je zet een leuke interface neer, een paar servers en laat de gebruiker zelf zijn eigen plaatjes maken, gegarandeerd uniek, precies volgens de wens en je bespaart een vermogen aan opslag en de generatie/fotograferen van plaatjes die wellicht nooit worden gebruikt. AI kan zoveel meer situaties genereren on demand zoals jij het wilt dan een fotograaf ooit kan voorspellen of in zijn studio kan verzamelen.

Ze maken zich niet zorgen over copyright maar over hun voorbestaan.
Flying Bobman 6 december 2022 15:47
Grappig, $79,99 betalen voor een AI-generated afbeelding. Als je de beschrijving/metadata kopieert en zelf als input geeft aan Dall-E of Midjourney heb je een vergelijkbaar plaatje en kun je de inhoud ook nog aanpassen aan jouw voorkeuren.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.