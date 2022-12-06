Adobe laat onder bepaalde voorwaarden AI-gegenereerde afbeeldingen toe in Stock

Adobe heeft zijn richtlijnen geüpdatet, zodat door AI gegenereerde, rechtenvrije afbeeldingen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden toegevoegd aan Adobe Stock. Zo moeten inzenders alle AI-gegenereerde inhoud als zodanig labelen.

In de nieuwe richtlijnen legt Adobe uit aan welke eisen de afbeeldingen moeten voldoen en hoe de gebruiker deze correct inlevert. Naast het labelen van de plaatjes, moeten de gebruikers toestemming hebben van de eigenaren van de referentiebeelden om hun materiaal te gebruiken. Daarnaast hebben de inzenders toestemming nodig voor het gebruik van materiaal waarop herkenbare personen staan afgebeeld.

De foto's mogen geen 'misleidende of vage beschrijvingen als '3d-render', 'wallpaper' of 'neuraal netwerk' bevatten, tenzij het onderwerp of de stijl van de inhoud daarbij aansluit'. Verder moeten de inzenders hun werk indienen als illustraties, dus niet als foto's, zelfs als de afbeelding fotorealistisch is. Net als bij gewone afbeeldingen belooft Adobe een schadevergoeding bij een conflict over intellectueel eigendom.

Meerdere bedrijven die stockfoto's aanbieden hebben het afgelopen jaar hun richtlijnen veranderd wegens de toename van AI-gegenereerd beeldmateriaal. Getty Images heeft de upload van door kunstmatige intelligentie gegenereerde plaatjes verboden. Volgens Getty-directeur Craig Peters zijn er zorgen rond copyright op zulke gegenereerde afbeeldingen en wil de site zijn klanten beschermen door AI-afbeeldingen in zijn geheel te verbieden. Shutterstock werkt daarentegen samen met Dall E-maker OpenAI om AI-gegenereerde afbeeldingen te verkopen.