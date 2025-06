Adobe werkt aan AI-tool die muziek kan genereren op basis van tekstprompts

Adobe heeft een nieuwe AI-prototypetool onthuld. Deze Project Music GenAI Control-tool kan muziek genereren op basis van tekstprompts, waarna gebruikers het eindresultaat kunnen bewerken. Adobe zegt niet wanneer de dienst daadwerkelijk beschikbaar komt.

Adobe kondigde de AI-muziektool aan tijdens de Hot Pod Summit in New York, schrijft ook The Verge. Met het prototype kunnen gebruikers muziek genereren op basis van tekstprompts. Gebruikers voeren een beschrijving in, zoals 'happy dance' of 'sad jazz', waarna de tool audio genereert. Het is ook mogelijk om een referentiemelodie in te voeren, waar de AI op voortborduurt.

Gebruikers kunnen het eindresultaat binnen de tool bewerken, zonder dat daar losse editsoftware voor nodig is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het tempo, de structuur en de intensiteit van de audio te veranderen. Het is ook mogelijk om een remix te maken van specifieke stukken audio en gebruikers kunnen loops van herhalende audio maken, bijvoorbeeld om als achtergrondmuziek te gebruiken. Adobe deelt nog geen afbeeldingen van de interface van het project.

Adobe traint het model op basis van data die het onder licentie heeft verkregen of data in het publieke domein. Het bedrijf werkt ook aan een techniek om door de tool gegenereerde audio te voorzien van een watermerk om deze te kunnen identificeren.

Het bedrijf ontwikkelt de AI-tool in samenwerking met de Universiteit van Californië en Carnegie Mellon University. Het bedrijf zegt dat het project later algemeen beschikbaar komt, meldt TechCrunch, hoewel niet bekend is wanneer dat precies moet gebeuren. Project Music GenAI Control bevindt zich vooralsnog in een vroege onderzoeksfase.