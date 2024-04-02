Artiesten roepen techbedrijven op om AI-modellen niet te trainen op muziek

Ongeveer tweehonderd voornamelijk Amerikaanse artiesten hebben techbedrijven opgeroepen om AI-modellen niet te trainen op auteursrechtelijk beschermde muziek. Dat zou de inkomsten van artiesten bedreigen.

De artiesten, onder de vlag van Artists Rights Alliance, willen dat techbedrijven beloven om geen tools te maken die menselijk werk in muziek vervangen en zo de inkomsten van artiesten bedreigen. "Deze inspanningen zijn er direct op gericht om het werk van menselijke artiesten te vervangen door massale hoeveelheden door AI gecreëerde 'geluiden' en 'beelden' die de royalty's die worden uitgekeerd aan artiesten aanzienlijk kunnen verlagen."

Onder de artiesten die hebben getekend, zijn de erven van oude artiesten als Bob Marley en Frank Sinatra, maar ook Smokey Robison en Billie Eilish. Veel van de genoemde artiesten zijn in de Benelux niet of nauwelijks bekend.

Er zijn al initiatieven om AI-modellen te voorzien van trainingsdata waarvoor toestemming is gegeven onder de naam Fairly Trained. Bedrijven trainen veel AI-modellen op van internet gehaald materiaal zonder toestemming vooraf. Er komen vermoedelijk rechterlijke uitspraken aan die bepalen of dat gaat blijven mogen.