Artiesten roepen techbedrijven op om AI-modellen niet te trainen op muziek

Ongeveer tweehonderd voornamelijk Amerikaanse artiesten hebben techbedrijven opgeroepen om AI-modellen niet te trainen op auteursrechtelijk beschermde muziek. Dat zou de inkomsten van artiesten bedreigen.

De artiesten, onder de vlag van Artists Rights Alliance, willen dat techbedrijven beloven om geen tools te maken die menselijk werk in muziek vervangen en zo de inkomsten van artiesten bedreigen. "Deze inspanningen zijn er direct op gericht om het werk van menselijke artiesten te vervangen door massale hoeveelheden door AI gecreëerde 'geluiden' en 'beelden' die de royalty's die worden uitgekeerd aan artiesten aanzienlijk kunnen verlagen."

Onder de artiesten die hebben getekend, zijn de erven van oude artiesten als Bob Marley en Frank Sinatra, maar ook Smokey Robison en Billie Eilish. Veel van de genoemde artiesten zijn in de Benelux niet of nauwelijks bekend.

Er zijn al initiatieven om AI-modellen te voorzien van trainingsdata waarvoor toestemming is gegeven onder de naam Fairly Trained. Bedrijven trainen veel AI-modellen op van internet gehaald materiaal zonder toestemming vooraf. Er komen vermoedelijk rechterlijke uitspraken aan die bepalen of dat gaat blijven mogen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 19:53 193

02-04-2024 • 19:53

193

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Reacties (193)

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WhatsappHack 2 april 2024 20:20
Of je past je gewoon aan aan de nieuwe technologie en omarmt het ipv er bang voor te zijn. Word ook moe van de discussie over dat mensen die AI gebruiken om kunst te creëeren zogenaamd geen artiesten zijn. Gatekeeping pur sang uit angst voor de mogelijkheden met de technologie die iets zeer toegankelijk maakt. Je kan het ook omarmen en gebruiken, doe er je voordeel mee.
gron74 @WhatsappHack3 april 2024 11:21
Muziek en kunst ontstaat uit gevoel (emotie). Een AI model kan wel een melodie schrijven, maar (nog?) niet het gevoel erin brengen. Dan ook nog: de muzikant die speelt of zingt brengt zijn eigen stijl en gevoel mee. Daarom zal de 5e van Beethoven bij 2 verschillende orkesten toch anders klinken. AIs muzikant zou ik AI omarmen om mij te helpen bij het schrijven van muziek om dan vervolgens mijn eigen gevoel en stijl aan te brengen.

Mee eens dat we steeds naar de impact moeten kijken. AI brengt goede en slechte dingen met zich mee.
Stoney3K @gron743 april 2024 12:29
Muziek en kunst ontstaat uit gevoel (emotie).
En dat is ook waarom veel van de dertien-in-één-dozijn hits tegenwoordig zo "geproduceerd" klinken: Omdat ze geen vorm van expressie van een muzikant meer zijn, maar een product wat ze in opdracht moeten leveren. Doelgericht, om de top van de Billboard 100 te halen, want het levert knaken op. Feitelijk stopt een productiemaatschappij gewoon een prompt in een muzikant, en als er niet uit komt wat ze ervan verwachten, gaat het de prullenbak in. Goh, waar lijkt dat nu op 8)7

Het is ook specifiek dát genre van muziek (de platte hits met korte doorlooptijd) wat bedreigd wordt door AI, en waardoor de productiemaatschappijen hun inkomsten zien opdrogen. De muzikanten die het 'for the art' doen en daardoor juist de tijd hebben om kwaliteit te leveren, hebben er veel minder last van.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 22 juli 2024 14:52]

sygys @Stoney3K4 april 2024 08:44
Je gaat er maar even vanuit dat AI geen gevoel in een nummer kan brengen. Als het getraind wordt op muziek met gevoel dan zit dit er ook gewoon in bij AI gegenereerde content. Het komt dan misschien niet echt voort uit emotie, maar dat ga je als mens straks niet meer merken.

Persoonlijk snap ik echter niet waarom AI ingezet wordt voor zulke zaken. Als je ziet wat voor complexe taken AI al kan uitvoeren in een fractie van een seconden vergeleken met mensen dan zou je het beter kunnen gebruiken om het perfecte vervoersmiddel uit te vinden, of om centrale verwarming te vervangen voor iets wat zijn tijden duizenden jaren vooruit is. Of de stikstof problemen op te lossen. oh wacht die is niet zo moeilijk dat is gewoon geen kinderen meer maken...

Maar goed wij mensen zijn al 100 jaar bezig om de auto steeds verder te ontwikkelen. We zijn al 10 tallen jaren bezig om de perfecte telefoon te maken met een perfecte accu. AI zou dit soort uitdagingen in een dag op kunnen lossen en iets bedenken dat een mens pas over 1000 jaar zou kunnen maken. En wat doen wij met AI? plaatjes en muziek genereren... Bewijst maar weer hoe dom de mensheid is.
Stoney3K @sygys4 april 2024 09:53
Je gaat er maar even vanuit dat AI geen gevoel in een nummer kan brengen. Als het getraind wordt op muziek met gevoel dan zit dit er ook gewoon in bij AI gegenereerde content. Het komt dan misschien niet echt voort uit emotie, maar dat ga je als mens straks niet meer merken.
Omdat een AI niet uit zichzelf muziek gaat lopen verzinnen. Goeie muzieknummers komen voort uit muzikanten die aan het jammen zijn of ergens inspiratie door krijgen, en dan duiken ze de studio in, het idee van "We willen dit nummer maken" komt eigenlijk spontaan uit het niets.

Een AI kan dat niet. Een generatieve AI kan alleen iets produceren aan de hand van de input die je hem als prompt geeft. Immers, een AI blijft een computersysteem en dat is niet helderziend in wat jij als gebruiker precies wil, net zo min als een AI niet zelfbewust is. Je kan dus wel een prompt in een AI stoppen die zegt "Schrijf een gevoelige ballad", maar dan is het nog altijd de mens die die prompt er in heeft gestopt. Net zoals een generative fill van Photoshop: Die werkt niet als je hem gebruikt op een compleet blanco canvas, zonder input-prompt. "Doe maar wat in je opkomt" is geen valide input voor een AI model.

Dat is dus heel leuk voor platenmaatschappijen die een heel specifieke, vermarktbare vorm van muziek produceren zoeken, maar niet voor muzikanten die hun muziek maken om hun eigen boodschap over te brengen.
GoodGuy @gron743 april 2024 11:42
Waarom zou een AI er nog geen gevoel/emotie in kunnen leggen? Als je in de trainingsdata maar genoeg werken met emoties stopt en die ook labelt dan zouden de huidige AI modellen die emoties en gevoelen wel kunnen herkennen lijkt me en ook zelf kunnen genereren.

Ik weet dat mensen heel snel geneigd zijn om dan te roepen dat dat geen 'gevoel' is en niet 'echt' is e.d. Maar ik vraag me af als je dit blind test of mensen dan het onderscheid kunnen maken. We hebben nogal de neiging om iets dat door een mens is gemaakt te verheffen boven iets wat 'kunstmatig' is gemaakt zonder dat daar altijd een goede reden voor is.

Ik weet niet of daar al onderzoek naar is gedaan, maar lijkt me erg interessant.
BadRespawn @GoodGuy3 april 2024 15:26
Als je in de trainingsdata maar genoeg werken met emoties stopt en die ook labelt dan zouden de huidige AI modellen die emoties en gevoelen wel kunnen herkennen lijkt me en ook zelf kunnen genereren.
Dat gaat niet zomaar vanzelf. Naast de training moet AI specifiek ontworpen zijn om iets te doen: Large Language Model als het om taal gaat, Diffusion model als het om afbeeldingen gaat, expert model als het om een expertise gaat (specifiek voor die expertise ontworpen), ook bvb AI die kan worden getrained om games te spelen is daarvoor ontworpen.
Zynth @gron743 april 2024 13:01
Gevoel en emotie zijn ook maar neuronen en hormonen die zich volgens de natuurkundewetten gedragen.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een machine met grotere capaciteit dan het menselijk lichaam, niet juist nog veel meer emotie kan hebben dan de mens.
Aldy @Zynth3 april 2024 15:08
Gevoel en emotie zijn ook maar neuronen en hormonen die zich volgens de natuurkundewetten gedragen.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een machine met grotere capaciteit dan het menselijk lichaam, niet juist nog veel meer emotie kan hebben dan de mens.
Je hebt het antwoord al gegeven in je eerste zin. Tegen de tijd dat machines hormonen krijgen, denk ik dat het einde van de mensheid nabij is. :+
A Lurker @Zynth3 april 2024 22:53
Eens. Het is typisch dat het bij generatieve AI altijd gaat over of deze emotie kan tonen/creëeren. Hier op een techsite weten we toch dat alle moderne AI gemodelleerd wordt op een of ander neuraal netwerk. Afgekeken van... jawel, het brein als krachtig, artistiek en creatief instrument.

Het standpunt om de authenticiteit van de mens te verheven boven dat van een computer is wat mij betreft volledig te wijten aan ofwel gebrek aan begrip over neurale netwerken, ofwel weigeren te beseffen dat ons brein niks speciaals doet behalve een gigantische hoeveelheid neurale verbindingen constant inzetten voor onze creatieve resultaten.
j-phone @WhatsappHack3 april 2024 00:29
Er mag wel kritisch gekeken worden naar de impact van de nieuwe tech op de samenleving in het algemeen. En dan heb ik het niet over liedjes en archaisch auteursrecht.
MuffinZor @j-phone3 april 2024 10:22
jup, deze noodkreten van muziek artiesten, hollywood schrijvers, acteurs, ... zijn allemaal zeer kortzichtig, egoistisch en vol zelfbelang. het probleem is veel groter en breder dan dat. het moet in zijn totaalbeeld besproken worden en over nagedacht. juridisch, praktisch, cultureel en financiaal gaat deze technologie grote gevolgen hebben op de hele wereld.

hopelijk kunnen we als mensheid een manier vinden om er zoveel mogelijk voordelen en zo weinig mogelijk nadelen uit te halen.
dat is waar alle energie en discussies zouden moeten over gaan.
ErikT738 @MuffinZor3 april 2024 11:34
Dit. De discussie richt zich elke keer weer op verbieden en/of zwaar reguleren, en niet op het voorbereiden van de samenleving op een tijd waarin een heleboel banen wellicht niet meer nodig zijn.
reinouts @ErikT7383 april 2024 20:56
Ik las op Mastodon een rake uitspraak:
You know what the biggest problem with pushing all-things-AI is? Wrong direction.
I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes.
Voor sommigen is muziek maken en schrijven misschien een baan, voor anderen een manier van zelfexpressie die van levensbelang is. Het is natuurlijk geen recht om geld te kunnen verdienen met je creativiteit, maar de mensheid als geheel heeft er meer aan als AI de saaie klusjes overneemt, niet de leuke!
ErikT738 @reinouts3 april 2024 21:13
Geloof me, vele saaie klusjes moeten er ook gewoon aan geloven. De enige reden dat creatieve beroepen het eerst aan de beurt zijn is omdat het gemaakte product volledig digitaal is, waardoor er buiten de computer om geen machines nodig zijn.

Daarnaast maak je de aanname dat AI een substituut is voor creativiteit, terwijl het eigenlijk een substituut is voor het handwerk waarmee creatieve werken worden gemaakt. Ineens is het ook voor mensen die niet kunnen tekenen of een muziekinstrument kunnen bespelen mogelijk om hun ideeën om te zetten in iets wat ze aan andere mensen kunnen tonen.
Aldy @ErikT7383 april 2024 15:02
De discussie richt zich elke keer weer op verbieden en/of zwaar reguleren, en niet op het voorbereiden van de samenleving op een tijd waarin een heleboel banen wellicht niet meer nodig zijn.
En weer andere banen voor in de plaats komen. Zoals het altijd al is gebeurd.
Teun_2 @WhatsappHack3 april 2024 11:43
Het gaat er om dat AI de muziek niet genereert op basis van zelfverzonnen deuntjes of algoritme. Was de moderne AI modellen doen is muziek genereren op basis van bestaande muziek. Het is een soort van geavanceerde sampletjes maken van wat a bestaat. Daar mag wat mij betreft zeker wel de nodige royalties voor betaald worden. Hetzelfde geldt voor andere vormen van generatieve AI. Alle data in het model is idealiter wel handmatig gecreëerd. De auteurs van die data zouden bijgevolg royalties moeten krijgen telkens wanneer het model gebruikt wordt voor het genereren van nieuw materiaal. Of het nu tekst, een afbeelding of muziek is.

[Reactie gewijzigd door Teun_2 op 22 juli 2024 14:52]

Verwijderd @WhatsappHack2 april 2024 20:48
Ik heb er altijd een beetje dubbel gevoel bij. Aan de ene kant neemt het de charme van het werk weg. Aan de andere kant is het wel leuk dat je laagdrempelig iets kan generen als je het nodig heb.
vlaaing peerd
@WhatsappHack3 april 2024 14:53
Het artikel lijkt meer te gaan om dat werk van artiesten word gebruikt om de AI te trainen.

Op een gegeven moment kan je flink met AI gegenereerde muziek geld verdien over het werk van alle artiesten waar deze op getraind is.

Je slaat een beetje de plank mis door te suggereren dat muzikanten niet willen werken met AI.
miitjohn @WhatsappHack4 april 2024 00:26
Dit. AI zal zeker impact hebben maar het zullen de muzikanten en kunstenaars zijn die AI slim inzetten die er voordeel mee doen. Hetzelfde kon toch ook gezegd worden bij de introductie van de pc in de muziekwereld? AI is gewoon een next level tool. Waar je bij elektronische muziek nu met samples en software moet liggen klooien ga je met AI een stuk kunnen overslaan, meer ideeën, snellere prototyping en dus gewoon productiever zijn.

En voorbeelden als ¨kijk AI maakt een volledig album¨ dat is leuk als showcase, maar in the end speelt de artiest toch de belangrijkste rol. Alsof Taylor Swift zo´n goede muziek maakt :) het is de hele show, wauw factor en psychologie erom heen die maakt wat het is. Probeer dat maar eens live te doen met een robot of AI. Bij bv. klassieke muziek wil je dat orchest toch ook wel eens live zien, fantastisch als daar dan enkel een speaker staat of een robot die op een harp zit te harken,

Nee, ik zie het eigenlijk niet. Zolang een mens de prompts genereert en mee als designer aan tafel zit (hetzij als co-designer) zal een artiest een artiest blijven
BeosBeing @WhatsappHack11 april 2024 09:41
Je kan het ook omarmen en gebruiken, doe er je voordeel mee.
Het lijkt me ideaal voor het maken van rechtenvrije muziek (In Duitsland noemen ze dat Gema-frei, hier is het lastiger te vinden) voor bij je website, vakantievideo, diashow enz. Voor de muzak ik winkelpanden kan het ook een uitkomst zijn, maar die hebben meestal wel een budget ervoor.
Donstil 2 april 2024 19:56
Daarover gesproken, onlangs is v3 van het AI model van Suno uitgekomen. De muziek die daarmee te maken is overtuigd al enorm.

Iedereen kan 5 nummers gratis maken, wie interesse heeft in muziek en AI moet het daarom zeker even proberen.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:52]

Rekcor @Donstil2 april 2024 20:01
Ik heb het geprobeerd. In het begin denk je echt 'wauw, vet, hoe kan dit', maar naar een paar nummers begint op te vallen dat de liedjes... tsja... geen mojo hebben. Eigenlijk vrij dezelfde ervaring die ik had met Dall-E.

Maar ja, e.e.a. kan ook door mijn verwachtingen komen: wellicht dat ik bij een blinde test door de mand zou vallen. Tenslotte hebben veel 'popliedjes' ook niet veel mojo.
Donstil @Rekcor2 april 2024 20:03
Ik heb het geprobeerd. In het begin denk je echt 'wauw, vet, hoe kan dit', maar naar een paar nummers begint op te vallen dat de liedjes... tsja... geen mojo hebben. Eigenlijk vrij dezelfde ervaring die ik had met Dall-E.

Maar ja, e.e.a. kan ook door mijn verwachtingen komen: wellicht dat ik bij een blinde test door de mand zou vallen. Tenslotte hebben veel 'popliedjes' ook niet veel mojo.
Ja kan ik wel inkomen inderdaad maar dat heeft even tijd nodig schat ik zo in, model wordt alleen nog maar beter maar gebruikers leren ook veel beter “prom-ten” met de tijd.
Arjan P @Donstil2 april 2024 23:11
Ja kan ik wel inkomen inderdaad maar dat heeft even tijd nodig schat ik zo in, model wordt alleen nog maar beter
Daar zou ik niet vanuit gaan. Het model zal eerder slechter worden, als het weer verder getraind wordt met de ongeinspireerde meuk die de modellen zelf voortbrengen. Als er geen echte creatieve input is (dus uit niet-AI bron) zal de output alleen maar minder en minder worden. Ik maak me als muziekliefhebber geen zorgen..
xpsj @Arjan P3 april 2024 00:31
Waar zou je je zorgen om moeten maken? Als je iets mooi of leuk vindt dan is dat toch goed? Als het dan belangrijk is waar het vandaan komt en hoe het is gemaakt is dat prima, lijkt me.

Naast generiek gegenereerde audio-visuele content wat voor het overgrote merendeel overgenomen gaat worden door generative AI, omdat het werkt en precies aansluit bij wat men wilt horen/zien, zullen er altijd "puristen" blijven die eigen content willen maken en/of willen consumeren en zoeken naar "echte" content.

Dit zal echter altijd een voedingsbodem blijven voor generatieve modellen totdat AGI/ASI het niet meer nodig heeft en daadwerkelijk alles kan genereren zonder aanvullende input.

En dan nog zal jij (en menig medemens waaronder ikzelf) luisteren naar artiesten die inspiratie halen uit wat ze meemaken en dit vanuit een intrinsiek creatief proces creëren. Al dan niet met een activistische ondertoon jegens de grote labels en AGI/ASI.

En het grote geld echter zit in de commercie, het gegenereerde. Zoals nu ook al het geval is.

mijn broodrooster track

[Reactie gewijzigd door xpsj op 22 juli 2024 14:52]

DeComponeur @Arjan P2 april 2024 23:53
Muziekmakers hebben sowieso al jaren software van bijvoorbeeld Cubase waarin oeverloos veel ritmes en deuntjes worden meegeleverd die je oneindig kunt aanpassen. En als dat niet niet voldoende is gooi je er een plug in bij van bijvoorbeeld East West en je kunt de rest van je leven variëren. :z
AI zou kunnen helpen maar echt onderscheid makende muziek heb ik nog niet gehoord. Wel knap gedaan.
sypie @Rekcor2 april 2024 20:04
Het model is dus goed getraind op veel muziek van tegenwoordig.
Thekilldevilhil @sypie2 april 2024 20:28
Hahaha current music bad. Gesproken als letterlijk elke generatie voor je...

Letterlijk elke tijd had een overdaad aan slechte muziek, je hebt een beetje heel erg last van survivorship bias... Maar goed, als elk nummer evenredig in het model verwerkt zit zal er dus inderdaad generieke muziek uitkomen met een slechte prompt.
Ludewig @Thekilldevilhil2 april 2024 21:30
Het is toch echt een feit dat moderne muziek massaal ge-autotuned wordt. Daardoor is de muziek eigenlijk heel erg robotisch, want met autotune halen de artiesten de noten perfect en zingen ze met een heel consistent volume, wat geen enkele zanger lukt. Ook allerlei effecten worden geautotuned, waardoor bijvoorbeeld vibrato van allerlei zangers en zangeressen hetzelfde klinkt.

Wat dat betreft is het nogal ironisch wanneer artiesten eerst massaal hun liedjes met de computer laten aanpassen zodat het totaal niet meer klinkt zoals ze echt zongen, en dan klagen over AI liedjes.
JakkoFourEyes @Ludewig2 april 2024 22:34
Mensen geven autotune maar al te graag de schuld, maar autotune zorgt niet voor saaie en inspiratieloze muziek. Daarvoor moet je echt bij de platenlabels zijn die dat soort muziek vragen van songwriters en componisten. Autotune staat daar compleet los van.
Daarbij is autotune niet iets wat pop zangers of zangeressen ineens magisch kunnen laten zingen. Als de take slecht is, kan je dat na autotune nog steeds horen. Hoeveel ik pop ook maar niks vind, is dat bij veruit de meeste gevallen niet zo. Het is geen magische toverstaf die iemands slechte performance ineens perfect kan laten klinken. Het wordt gebruikt om al hele goeie zangers of zangeressen nog net iets beter te laten klinken. Iemand als Bruno Mars of Ariana Grande kunnen van zichzelf echt heel erg goed zingen, maar ook bij hun wordt autotune gebruikt om het net wat naar boven te tillen.
Je hebt ook gevallen zoals T-Pain, waar de autotune heel sterk aanwezig is, maar in zijn geval is dat puur stylistisch. Die vent kan onwijs goed zingen zonder, maar kiest voor dat geluid. Als je autotune op zo'n manier hoort, is dat meestal met opzet gedaan.
Consistent volume heeft trouwens ook niks te maken met autotune. Dat is een compressor. Een tool die echt al heel lang gebruikt wordt, juist om volume consistenter te krijgen. En daar komt natuurlijk nog de compressie van streamingsdiensten of radio nog weer overheen.
Ludewig @JakkoFourEyes2 april 2024 23:18
Iemand als Bruno Mars of Ariana Grande kunnen van zichzelf echt heel erg goed zingen, maar ook bij hun wordt autotune gebruikt om het net wat naar boven te tillen.
De vraag is natuurlijk wel of meer perfectie ook beter is, of dat je natuurlijke fouten en natuurlijke keuzes van de zanger wilt horen.
JakkoFourEyes @Ludewig2 april 2024 23:38
Uiteraard, maar dat is persoonlijke smaak. Heeft weinig te maken met kwaliteit en/of creativiteit.
livePulse @JakkoFourEyes3 april 2024 09:39
Voor saaie en inspiratieloze muziek moet je niet de labels de schuld geven. Daarvoor moet je bij "het publiek" zijn die alle one-hit-wonders maar al te graag een podium geven (dat ze niet verdienen). Feit is wel dat platenlabels zoveel mogelijk pushen dat alles op elkaar lijkt, of in ieder geval meegaat in de laatste hype. Maar het publiek zorgt voor die hype, niet de labels. Alles om maar mee te kunnen surfen op "succes" van anderen.
Overigens... Cher baalt nog steeds van haar nummer waarin ze de autotune gebruikte waardoor dit ongeveer een standaard werd in de muziekindustrie.
JakkoFourEyes @livePulse3 april 2024 12:05
Maar het publiek zorgt voor die hype, niet de labels
Ik denk dat je daar inderdaad wel een punt hebt, maar de labels doen ook wel hun best dat juist die 'one-hit-wonders' zo populair worden. Veel van die 'one-hit-wonders' komen niet vanuit het publiek, maar juist vanuit de labels. Het publiek eet dat vervolgens dan ook op inderdaad, dus het houdt elkaar in stand.
Overigens... Cher baalt nog steeds van haar nummer waarin ze de autotune gebruikte waardoor dit ongeveer een standaard werd in de muziekindustrie.
Heb je het over dithttps://www.ad.nl/show/ch...d-kunnen-krijgen~ab365c88? Dat gaat niet over het spijt hebben over het gebruik van autotune.
Dat Cher spijt heeft van het 'Cher-effect' (autotune gebruiken als effect ipv daadwerkelijke pitch correction) kan ik zo nergens vinden. Mocht dat wel zo zijn, zie ik niet of dat nou echt uit maakt.
En echt een standaard is het ook niet geworden. De meeste artiesten gebruiken autotune niet op zo'n manier.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 14:52]

livePulse @JakkoFourEyes3 april 2024 16:28
Inderdaad, je hebt gelijk. Het is verkeerd bij mij blijven hangen, het gaat inderdaad over de credits voor de tekst.
Thekilldevilhil @Ludewig4 april 2024 09:45
Het enige wat hier ironisch is, is je comment. Je hebt duidelijk niet opgezocht wat survivorship bias is. Ik was er in de jaren 90 bij, de tijd waar het gros van de youtube comments naar verwijst. Het was net zo als nu 90% bagger en 10% goede muziek. De 10% overleeft de tand des tijds waardoor nu iedereen de indruk heeft dat de jaren 90 "beter" was. Exact hetzelfde geld voor de 70's en 80's. Misschien moet je wat minder naar geautotunede muziek luisteren en even verder zoeken in plaats van klagen over het gemiddelde nummer op de radio, want 90%+ hiervan zal je na dit jaar nooit meer terug horen.
BeosBeing @Thekilldevilhil11 april 2024 11:40
Ik was er in de jaren 90 bij, ...Het was net zo als nu 90% bagger en 10% goede muziek. De 10% overleeft de tand des tijds waardoor nu iedereen de indruk heeft dat de jaren 90 "beter" was. Exact hetzelfde geld voor de 70's en 80's.
Het was toen (jaren 90) al veel meer bagger dan 90%. Misschien dat die 10% gehaald werd in de jaren 80, maar dan was dat voornamelijk in de eerste helft. In de jaren 70 was het denk ik wel hoger al klopt het wel dat slechts een klein deel van wat toen gemaakt werd (waarvan weer slechts een deel op de radio was) ng herinnerd wordt. De grote bands uit de jaren 60 en 70 werden echter vrijwel niet op de radio gedraaid want daar gold dat een liedje slechts hooguit 3 minuten mocht duren en de grote acts maakten hun liedjes meestal een veelvoud van die lengte. CCR's versie van "Heard it through the Grapevine" uit 1970 duurt 11 minuten. Salisbury van Uriah Heep 16 minuten, The Magician's Birthday ruim 10 minuten. Ook Deep Purple sponden hun nummers uit, zelfs tot de volledige lengte van een LP, Cream jamde er ook op los, en Led Zeppelin's Stairway to Heaven en When the Levee breaks duren 8 en 7 minuten maar ze hadden er meer van die lengte. Sommigen halen ook bij hen 11 minuten, waaronder Dazed and Confused wat live zelfs 26 minuten werd.
Ook nu nog spelen radiostations lange nummers slechts zelden omdat de presentatoren er liever zelf doorheen praten.
Orangelights23 @Thekilldevilhil2 april 2024 21:51
Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat tegenwoordige populaire muziek van lagere creativiteit kwaliteit is. Komt onder andere door de tik tok generatie, die iets 30 seconden leuk vindt en door gaat naar het volgende filmpje, maar ook doordat ‘uitgebreide’ muziek an sich minder gewaardeerd wordt door de grootste groep consumenten. Teksten zijn eentoniger, muziek zelf volgt steeds vaker dezelfde ritmes, timbres en volgordes en instrumenten zijn vaker digitaal. Je kunt een melodie opnemen, het kopiëren en plakken en een terts verhogen, een randomizer loslaten op de bestaande melodie voor het refrein en je bent er.
Sjekster @Orangelights233 april 2024 10:23
Dat is eigenlijk met alles. Beschikbaarheid van gebruikersvriendelijke tools maakt iets toegankelijker voor een groot publiek. Een deel van dat publiek kan die tools gebruiken om hun al aanwezige talent / kennis te ondersteunen en aan te vullen, een veel groter deel gaat er mee aan de slag en maakt generiek spul van lage kwaliteit. In dit geval muziek.

Ik heb even naar dat AI nummer in link geluisterd. Enorm bijzonder dat zoiets automatisch kan, maar (los van het feit dat het absoluut niet mijn genre is) het klinkt echt enorm generiek, zielloos en digitaal.

Wellicht voldoende voor de hete hits in de top 40, maar ik denk dat veel muzikanten zich nog niet direct zorgen hoeven te maken. Maar goed, e.a.a. kan snel gaan....
Thekilldevilhil @Orangelights234 april 2024 09:48
Link die onderzoeken dan maar eens zou ik zeggen.
Verwijderd @Thekilldevilhil2 april 2024 21:55
Driekwart van de moderne popmuziek is gemaakt door een tiental producers. Het is objectief vast te stellen dat er minder variatie in moderne muziek zit. Of het goed is laat ik in het midden :)
Grabbels @Thekilldevilhil2 april 2024 22:21
Behalve dat het een feit is dat veel top-40 nummers gemaakt worden met een top-40 mentaliteit: hetzelfde recept, alsmaar opnieuw. Het gaat niet meer om de passie achter de muziek, het gaat om geld binnenharken. De meeste nummers van die top-40 artiesten worden niet door die artiesten zelf geschreven, maar voorgeschoteld door liedjesschrijvers. Misschien dat er in die teksten hier en daar nog iets moois zit, iets persoonlijks, maar je kunt me niet vertellen dat hit-kanonnen zoals Taylor Swift echt muziek schrijven omdat ze iets unieks of speciaals de wereld in willen hebben. Dit gaat echt alleen maar om geld harken.
RobIII @Thekilldevilhil2 april 2024 22:21
Rihanna - Umbrella
Songwriters: Christopher A. Stewart / Shawn C. Carter / Terius Youngdell Nash / Thaddis Laphonia Harrell

Queen - Bohemian Rhapsody
Songwriters: Freddie Mercury

Semi-serieus hoor ;) :+ :> Ik ben ook niet zo'n fan van de meeste post 2010 muziek (maar er zijn zéker ontzettend goeie uitzonderingen)

[Reactie gewijzigd door RobIII op 22 juli 2024 14:52]

PjotterP @Thekilldevilhil2 april 2024 22:50
Onzinnig gebruik van het woord letterlijk. Maar dat even terzijde: er is statistisch wel een trend meetbaar die laat zien dat popmuziek zowel melodisch als tekstueel gemiddeld steeds minder complex is geworden. Of dat slechter is daar kan je over twisten :)

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 14:52]

la cucaracha @Rekcor2 april 2024 20:25
Wat bedoel je met mojo?
Persoonlijk ken ik die club van de knetterdure concertkaarten.
Dit jaar worden de festivals weer een pak duurder met als redenen: hogere gages vd artiesten, personeelskosten, huur van de mobiele toiletten en noem maar op.
Ik kom er al jaren niet meer, al was het alleen maar om het zogeheten festivalbier dat niet te hakken zo slap en slecht is ( Buckler smaakte nog beter)
Torhout/Werchter was destijds prima betaalbaar en daar heb ik UB40, Aerosmith en vele andere topbands mogen zien optreden.
Kamperen direct naast het festivalterrein voor fl 25 per tent per nacht, auto met koelbox er gratis bij om kaas/worst/melk/bier voldoende koud te houden.
sypie @la cucaracha2 april 2024 20:35
In dit geval wordt met mojo bedoeld dat de muziek niet iets pakkends heeft, iets bijzonders, iets unieks, iets wat een nummer boven de rest laat uitstijgen...
Zynth @sypie2 april 2024 21:17
Geef het nog een paar jaar.
Daarna gaan we klagen dat muzikanten te weinig mojo hebben om AI bij te kunnen houden ;)
la cucaracha @sypie2 april 2024 22:25
Ah, u bevestigde zojuist mijn vermoeden.
Oprecht veel dank daarvoor _/-\o_
W00fer @Rekcor3 april 2024 00:11
Fruityloops was in het begin ook niet wat het nu is. Nu is het een van de meest toonaangevende DAW's van de wereld. Het gaat immers om het herkennen van patronen, wat AI behoorlijk goed kan. Ik denk dat het dan ook voornamelijk voor beatmatching en synth's gebruikt kan worden. Voor vocalen zal het moeilijker worden.
ronboy30 @W00fer4 april 2024 15:40
:-) Nee hoor, dat wordt steeds makkelijker, met een tool als Replay ( https://www.tryreplay.io/) Kun je zeggen dat de door jezelf ingezongen liedjes gezongen moeten worden door bijv. Darth Vader met als begeleidings muziek een polka :) :) :)
W00fer @ronboy305 april 2024 01:42
Bedankt
Gethijsem @Rekcor3 april 2024 16:09
Wat heeft het gebrek aan een Canarische saus met popliedjes te maken?
sypie @Donstil2 april 2024 20:02
Due to heavy usage, generations are temporarily only enabled for subscribers.
Donstil @sypie2 april 2024 20:05
Temporarily is daar het sleutelwoord.
Jerie @Donstil3 april 2024 00:24
Klopt, werkt nu weer. Half T.net zat er net natuurlijk op ;)
z1rconium @Donstil3 april 2024 07:16
Als je ACE studio ziet en hoort, dan weet je het zeker - het is gedaan. Echt een "revolutie" in de muziek software.
ultimasnake @Donstil3 april 2024 11:19
"Couldn't generate that. Song Description contained artist name: swift"

Blijkbaar kan het woord swift niet onderscheiden van de artiest...

maar de prompt "Country song about Elon musk going to mars" gaf me een geweldig nummer!

https://app.suno.ai/song/...f-42c5-b7e7-f8f43902adfd/

(nu met linkje)

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 14:52]

forclanz 2 april 2024 20:06
Ik citeer: Bob Marley en Frank Sinatra, maar ook Smokey Robison en Billie Eilish. Veel van de genoemde artiesten zijn in de Benelux niet of nauwelijks bekend”

Wat the F? Niet bekend? 😂
Finraziel @forclanz2 april 2024 20:13
Ik citeer ook: Ongeveer tweehonderd voornamelijk Amerikaanse artiesten

Dus dat er vier wel zeer bekende namen staan zegt niks over de rest. Veel is niet hetzelfde als alle.
op_een_dag @Finraziel2 april 2024 20:17
Dit dacht ik eerst ook, maar als je de lijst doorkijkt en namen ziet als R.E.M., Pearl Jam, Cheryl Crow, Elvis Costello etc., dan krijg ik toch het idee dat de muziekkennis van Arnoud wat beperkt is. Of dat hij misschien groot fan van radio Oranje is, dat hij ze daardoor niet kent.
Finraziel @op_een_dag2 april 2024 20:23
Ik had nog niet naar de lijst gekeken, reageerde puur op het artikel en de reactie :)

Maar, als ik naar de lijst kijk... Ja de namen die jij nu noemt ken ik ook wel (en ik ben niet de grootste muziekkenner ooit...), maar de overgrote meerderheid op die lijst zegt me niks.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @op_een_dag3 april 2024 07:58
Precies dit: als er 20 heel bekend zijn maar 180 niet, dan vind ik het punt dat de overgrote meerderheid onbekend is, wel degelijk nog steeds juist :)
SarcoZQ @arnoudwokke3 april 2024 09:28
Dat is omdat de muziekwereld wat meer versplinterd is in vergelijk met zeg de jaren 90 en '00's.

Zoals heeft elke niche wel namen die de liefhebber kent.
HipHop
Czarface
Benny the Butcher
Jadakiss
Chuck D
Q-Tip

Waar audio zwemelaars goed op gaan.
Diana Krall
Mumford & Sons
Billy Porter

En zo verder voor verschillende niches. Het zijn namen die gewoon serieus genomen worden in de betreffende niche met als punt dat het een flinke lijst is.

En als je daar dan een Bon Jovi, Katy Perry, Billie Eilish, Stevie Wonder aan toevoegd dan kan je niet echt zeggen dat het namen zijn die in de Benelux niet bekend zijn. Dat geeft blijk van gebrek aan inzicht hoe de muziek industrie momenteel opereert.

[Reactie gewijzigd door SarcoZQ op 22 juli 2024 14:52]

Joncik91 @arnoudwokke3 april 2024 10:09
De meeste kennen natuurlijk de echte songwriter niet achter de grote artiest denk ik zo
Skyclad @op_een_dag3 april 2024 07:06
En je ziet ook van die grote artiesten als 'Hit-Boy', 'Nesk Only'. 'Arkell' en 'CAKE', waar jij waarschijnlijk alle albums van hebt maar de rest van de wereld nog nooit van heeft gehoord :+
Sjekster @Skyclad3 april 2024 10:16
Cake ken ik wel, van de warme bakker. :+ Hit-Boy toevallig ook, die heeft laatste X albums van Nas geproduceerd.

Overgrote deel van de lijst zegt mij inderdaad niks.
metalmania_666 @op_een_dag3 april 2024 09:22
Ik ben een muziekliefhebber met een uitgebreide smaak, maar ik kom niet verder dan max 40 namen.
Op een lijst van ongeveer 200 is dat nog steeds maar 20%.

Dus ik denk dat Arnoud wel degelijk een punt heeft
Opifex @op_een_dag3 april 2024 09:24
Je noemt dus nog steeds maar 2% van de hele lijst. Met de twee namen uit het artikel maakt dat 3%. (De erven van Bob Marley en Frank Sinatra zijn volgens mij niet bekend in de Benelux, dus reken ik niet mee)

97% is niet voldoende om te spreken van "de meeste" volgens jou?
Marcel Br @Opifex3 april 2024 12:01
Je hebt hoop ik in de gaten dat ze de rechten van Marley/Sinatra hebben ?
Opifex @Marcel Br3 april 2024 12:06
Rechten hebben op het werk van een bekende artiest maakt je zelf nog geen bekende artiest.

Zelfs als we ze wél zouden meetellen zouden we nog steeds maar aan 4% komen, waardoor het punt nog steeds staat.
forclanz @Finraziel2 april 2024 22:12
Dan las ik te snel of het staat op de verkeerde plek van de zin maar Arnoud is een baas dus het ligt waarschijnlijk aan mij haha
MeMoRy @forclanz2 april 2024 23:31
erven van die eerste twee.
Dat zijn dus geen artiesten (of tenminste, niet de voorgenoemde artiesten), maar mensen die royalties opstrijken over muziek van overleden artiesten.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 14:52]

singingbird @MeMoRy3 april 2024 07:45
Ja, precies! Ik dacht even dat het een verlate 1 april grap was met Bob Marley en Frank Sinatra.
Berehum @forclanz2 april 2024 20:14
Ik hoop dat ze de rest van de artiesten die op de lijst staan bedoelen... (alhoewel staan daar ook nog een paar bekende namen tussen)
bzuidgeest 3 april 2024 08:51
Pfff, de artiesten vinden zichzelf weer bijzonder. Altijd op zoek naar een uitzonderingspositie. Het is een baan als alle andere. En net als elke baan kan deze worden vervangen door techniek.

Als ze willen blijven bestaan zullen ze iets toe te voegen moeten hebben. Dat protectionisme brengt ons niets. Net als een mens iets kan maken dat lijkt op de muziek van een andere, kan een robot dat ook.

En wat een stel erven vind, heb ik helemaal weinig mee.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 14:52]

Codeandreams @bzuidgeest3 april 2024 09:02
Jij niet, maar als jouw baan of zelfs bestaan er niet meer toe doet, is dat weer iets wat jou wel raakt.

Je reactie is 'tech minded' maar zonder compassie voor deze mensen, we kunnen in de wereld best wat mindet 'tech' gebruiken zo langzamerhand
ErikT738 @Codeandreams3 april 2024 10:11
De bezwaren die je noemt zijn legitiem, maar dat zijn geen redenen om de technologie tegen te houden of te verbieden. Het zijn eerder redenen voor overheden om eens goed na te gaan denken over sociale zekerheid bij een explosie van het aantal werklozen, laagdrempelige omscholing en misschien wel het aanpassen van onze huidige manier van leven.
bzuidgeest @Codeandreams4 april 2024 00:54
Compassie? Ik ga er van uit dat ik uiteindelijk vervangen wordt door een robot. Dan zal ik wat anders moeten gaan doen. Programmeren doe ik dan alleen nog omdat ik het leuk vind om te doen. Artiesten kunnen ook wat anders gaan doen en blijven zingen of zo als hobby.
Geen enkele baan is gegarandeerd, waarom die van artiest anders is zou ik niet weten.

Zo veel beroepen zijn verdwenen door nieuwe techniek over de eeuwen, maar nieuwe techniek komt ook met nieuwe kansen.
Wolfos @bzuidgeest3 april 2024 09:46
Ik kan niet blij worden van een toekomstbeeld waar ieder populair muziekstuk, film of game automatisch gegenereerd is door een big tech bedrijf, en marketinggeld het enige is dat nog bijdraagt aan succes.
De scheiding tussen kunst en product is nu al flinterdun. Met AI haal je alle creatieve keuze eruit en word het alleen nog maar een product.

Want wat is je favoriete film nog waard als er honderd van zijn? Hoe kan een uniek werk nog concurreren als het duizenden of zelfs miljoenen malen meer kost om te maken? Voor marktwerking is kwaliteit immers niet persé belangrijk, en creativiteit zelfs gevaarlijk.

Hoe lager de waarde van kunst, hoe meer er gelet moet worden op de financiële insteek. En dan maakt goed en creatief plaats voor voorspelbaar en snel.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:52]

ErikT738 @Wolfos3 april 2024 10:14
Met AI haal je alle creatieve keuze eruit en word het alleen nog maar een product.
Er zit nog altijd iemand achter de knoppen van de AI. Met deze tools wordt het juist mogelijk voor eenlingen op een zolderkamertje om de kwaliteit van grote producties te evenaren. Ik speel zelf geen enkel instrument, maar met deze tools zou ik dus wel een idee wat ik in mijn hoofd heb kunnen vertalen naar een daadwerkelijk lied.

De situatie waar jij bang voor bent wordt enkel werkelijkheid wanneer grote bedrijven AI tools aan banden hebben gelegd om deze uit de handen van normale mensen te houden (i.e. hetgeen waar alle grote mediabedrijven die "tegen" AI zijn voor lobbyen).
Wolfos @ErikT7383 april 2024 10:28
"De knoppen" van AI zijn zeer beperkt in de controle die je hebt. Dat maakt het toegankelijk, maar haalt ook de creatieve keuzes weg die je anders gemaakt had en die jouw stijl uniek maken.
De situatie waar jij bang voor bent wordt enkel werkelijkheid wanneer grote bedrijven AI tools aan banden hebben gelegd om deze uit de handen van normale mensen te houden
Ben je bekend met de mobiele gameindustrie? Veel succesvolle games kosten maar een week om te maken. Kan je zelf prima doen op een zolderkamer, maar dan speelt niemand het. Waarom? Omdat het ruim twee ton aan marketinggeld kost om überhaupt een kans te maken op de markt.

En als jij betere kwaliteit wil leveren dan moet je daar fulltime voor kunnen werken, en dat kan alleen als je er geld mee verdient. Dat is dan weer niet mogelijk, want je concurreert met snel geproduceert rommel met veel marketinggeld erachter

Bij een race naar de bodem winnen grote bedrijven dus nog meer.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:52]

ErikT738 @Wolfos3 april 2024 10:38
Ik heb persoonlijk nog geen ervaring met audio genererende AI, dus de volgende anekdote gaat over het genereren van afbeeldingen.
"De knoppen" van AI zijn zeer beperkt in de controle die je hebt.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld Gemeni of Copilot dan heb je helemaal gelijk, maar als je kijkt naar open source projecten zoals Stable Diffusion dan heb juist ontzettend veel controle en inputmogelijkheden, en kan je constant verder ontwikkelen op hetgeen wat wordt gegenereerd. Het gaat veel verder dan het invoeren van een prompt en op de knop drukken.

Overigens heb ik zelf steeds vaker het idee dat grote projecten falen, ondanks de enorme marketing budgetten. Kijk bijvoorbeeld naar dat Suicide Squad spel of Ubisoft's "AAAA" piraten titel. Beiden zijn nou niet bepaald een succes te noemen. Een relatief onbekend spel als Helldivers 2 is echter een enorm succes geworden door gewoon kwaliteit af te leveren.
Wolfos @ErikT7383 april 2024 21:13
Helldivers 2 is uitgegeven door Sony, het grootste gamebedrijf ter wereld.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:52]

bzuidgeest @Wolfos4 april 2024 01:06
Uitgegeven is niet hetzelfde als bedacht of gemaakt, verre van.
bzuidgeest @Wolfos4 april 2024 01:05
Je beschrijft de situatie die al bestond voor ai. Muziek is al waardeloos, net als film.
Spotify staat meer op dan je ooit kan luisteren, streaming diensten hebben meer content dan je ooit kan kijken.

Nieuwe muziek en film is er nauwelijks. Het was en is ook zonder Ai al allemaal herhaling. De laatste 20 jaar worden er doodgegooid met spiritualiteit opvolgers, remakes, remasters etc. Zelfs Ghostbusters vissen ze uit de prullenbak in het twee keer opnieuw te maken in rare varianten.

De tops in muziek staan vol met muziek van de jaren 80 en eerder, toen durfde men nog wat te proberen, daarna kwam de commerciële eenheidsworst.

Alle films zijn in basis het plot van Pocahontas en alle muziek is stom gezwets van mutsen en hun kapotte relaties. In tekst en instrument is het saai.
Waar is het equivalent van Prince, Queen, direstraits, Fleetwood Mac etc.

Het is allemaal zo saai dat een algoritme het ook kan. Laat de artiesten dat maar eens als een uitdaging zien en echt weer wat gaan doen.
MuffinZor @bzuidgeest3 april 2024 10:16
en schrijvers willen niet dat het op hun teksten getrained wordt. animators ook niet, want dat bedreigd hun job wel extreem hard, programmeurs binnekort liefst ook niet meer want weet je wel niet hoeveel mensen er tegenwoordig coding leren, wat moeten die low level code monkeys dan allemaal doen met hun papiertje avondonderwijs? think of the children!
bzuidgeest @MuffinZor4 april 2024 01:13
Code monkeys monkey's worden question engineers. Heb je dat niet gehoord?

Maar goed dat excuus is zo oud als de nacht. Zoek maar eens op waar het woord saboteur vandaan komt.

Ik verwacht niet anders dan dat ik vervangen word, zelfs al ben ik iets met dan een code Monkey denk ik. Alles heeft zijn tijd. Ik heb geen idee waar er daarna komt, maar dat er een daarna is, is zeker. En dat je techniek toch niet tegenhoud is ook zeker.
Italië verbod bijvoorbeeld onlangs kweekvlees. Dat is om hun veehouders te beschermen.
Maar als de rest van de eu wel goedkoop kweekvlees zou eten gaat die industrie alsnog kapot. Als de eu het verbied dan starten ze wel in een derde wereld land. En dan gaat ons volk dat ook willen. Het is nog niet zo ver, maar bescherming is alleen maar uitstel, als er iets beters is, dan hou je dat niet tegen.
MazDaMan1970 3 april 2024 08:44
Als AI gebruikt wordt als tool, binnen een DAW, vind ik het op zich prima. Dit gebeurt namelijk al enkele jaren, bij sommige VST's. Maar gebruik AI niet om complete nummers uit te poepen. Er is nu al een enorme vervlakking in de muziekwereld & dat wordt eigenlijk alleen nog maar erger als AI complete nummers genereert. Je krijgt dan van die zielloze kopieën van bekende artiesten, iets wat je nu ook al ziet bij sommige artiesten (Lady Gaga - kloon van Madonna & the Weeknd - kloon van Michael Jackson).
Autisme_tech @MazDaMan19703 april 2024 08:58
Tegenwoordig is alles al wel een keer bedacht en gemaakt. Hier en daar een nootje net even anders maar aan variatie mogelijkheden zitten we wel aan het einde van het spoor wat dat betreft
MazDaMan1970 @Autisme_tech3 april 2024 09:19
Tegenwoordig is alles al wel een keer bedacht en gemaakt.
Voor een groot deel heb je gelijk, maar er zijn gelukkig nog steeds artiesten die baanbrekend werk verrichten. Ik zie AI in ieder geval geen compleet nieuwe muziekgenres bedenken.
ErikT738 2 april 2024 20:04
Dit is per definitie kansloos. Zelfs zonder te trainen op auteursrechtelijk beschermd materiaal zou het uiteindelijk lukken om een goed model te maken wat muziek produceert.
Skit3000 @ErikT7382 april 2024 20:15
Dat denk ik ook, al zou je dan wel een model willen hebben waarmee je kunt bepalen (aan de hand van historische data) of een gegeven nummer iets in zich heeft om een tophit te worden. Dat model schrijft dan wel geen muziek, maar kan dan wél weer helpen om van die miljoen gegenereerde liedjes, net dat ene melodietje er uit te pikken dat deze zomer in elke strandtent draait (en daarmee alsnog de inkomstenstroom van muzikanten bedreigt).
IJsbreker 2 april 2024 20:30
Tja, voelt zo dubbel. Meeste muziek werk is ook gebaseerd op andermans werk. Maar dat is alleen niet of niet vaak te bewijzen. Als je AI persoonlijk traint en niet voor het grote publiek is natuurlijk ook weer anders. Dat kunnen ze niet tegenhouden. Ik denk dat het tegenhouden van het leren van auteursrechtelijk werk iets tijdelijks is.
LA-384 @IJsbreker2 april 2024 21:23
Daar dacht ik dus ook meteen aan. Heel veel muziek is gewoon een afgeleide van oudere muziek.
Volgens de artiesten is dat waarschijnlijk uit respect of gewoon creatieve vrijheid, maar als AI er mee aan de haal gaat, is het ineens not done.
SirBlade 2 april 2024 20:43
Is het niet de normaalste zaak van de wereld dat beginnende muzikanten trainen door liedjes van anderen na te spelen? Vaak liedjes waar nog copyright op zit. Beetje hypocriet om dan te gaan roepen dat AI niet op diezelfde manier mag leren muziek te maken.
Sentry23 @SirBlade2 april 2024 21:57
Covers betalen juist rechten aan de originele artiest, of moeten op meestal een of ander manier toestemming krijgen.
Het hangt een beetje er land of hoe dat exact geregeld is, maar als ik een industrial metal cover van Guus Meeuwis maak, verdien ik er waarschijnlijk niet veel aan, vanwege afspraken over de rechten die ik met de origenele artiest moet maken.

Deze systemen zijn op het ogenblik ondoorzichtig waar de training data vandaan komt, en dragen waarschijnlijk niet veel af aan de bronnen, en daar zit hem nu precies het probleem.
SirBlade @Sentry233 april 2024 05:52
Ik heb niet over officiele covers of zelf een amateur coverbandje. I heb het over iemand die net een guitaar heeft opgepakt en op zijn slaapkamer probeert het werk van Garry Moore te reproduceren.
StackMySwitchUp @SirBlade3 april 2024 07:20
Het is hier niet het equivalent van iemand die op zijn slaapkamer oefent, maar meer iemand die een enorme fabriekshal volpropt met 10 miljoen beginners, en die allemaal laat beginnen met een nummer, de beste eruit pikt en de rest aan een ander nummer laat beginnen, en zo al deze mensen traint en schift, om er vervolgens een super goede band van te maken en dik geld te verdienen.
Stoney3K @StackMySwitchUp3 april 2024 12:42
In die redenering moeten apen dus ook aan Shakespeare betalen als je er maar genoeg van in een fabriekshal achter de typemachine zet? :+
StackMySwitchUp @Stoney3K3 april 2024 13:03
Soort van, maar dan meer het principe van workers die je laat proberen en falen, er zitten er altijd een paar tussen met talent die wat sneller een bepaald nummer onder de knie krijgen, als je maar lang genoeg doorgaat heb je uiteindelijk binnen de kortst mogelijke tijd een beginners-bandje die keigoed speelt.

In theorie.. :)
Sashalicious @SirBlade3 april 2024 07:28
Op welke manier zie je voor je dat iemand die net gitaar leert spelen de toekomst van gerespecteerde songwriters, musici en andere artiesten bedreigt, precies?
LordLuc 2 april 2024 20:33
Te laat. De cats outta the bag. AI can't be stopped. Youtube staat vol met AI covers.Een paar van de betere.

[Reactie gewijzigd door LordLuc op 22 juli 2024 14:52]

Gelomidor1 @LordLuc2 april 2024 21:06
Wow dat is bizar goed 😱
SomerenV
@Gelomidor12 april 2024 21:59
Dan kun je dé klassieker van Johnny Cash ook wel waarderen: Barbie Girl.
Arjan P @LordLuc2 april 2024 23:22
Nou, als dat de beste zijn hoeft niemand zich zorgen te maken. Heel knap, daar niet van, (en tot voor kort echt ondenkbaar) maar wie zit er te wachten op Whitney die Eye of the Tiger zingt? Zolang AI nog niet met een overtuigend nieuw werk kan komen is er geen probleem. Dit is knap, maar niet creatief.
bzuidgeest @Arjan P4 april 2024 01:16
Het is zeker wel creatief, alleen is de creativiteit te vinden in de combinatie die werd gevraagd aan de ai. De vraagstelling was creatief.
killergrave 2 april 2024 20:06
Zakelijk gezien snap ik dat ze dit als een dreiging zien. Al is het maar 5% marktaandeel. Ze zien hoe snel AI ontwikkeld word, logisch dat je voorzichtig bent hiermee.

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