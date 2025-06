YouTube krijgt AI-tool die stemmen van beroemde zangers nabootst voor Shorts

Google test een functie waarmee het voor gebruikers mogelijk is om muzikale Shorts te maken met door AI gegenereerde stemmen van beroemde artiesten. De zangers wier stemmen door Googles Deepmind-tool worden nagebootst, moeten hier wel eerst toestemming voor geven.

Met de functie, Dream Track, is het in eerste instantie mogelijk om de stemmen van negen artiesten te gebruiken voor YouTube Shorts. Het gaat om Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain en Troye Sivan. Deze functie kan op basis van een korte tekstprompt een muzieknummer van maximaal dertig seconden genereren, inclusief songteksten, een achtergrondtrack en de AI-stem.

Op basis van het soort nummer dat gebruikers in de prompt beschrijven, wordt er automatisch een artiest gekoppeld die het best past bij de gewenste muziekstijl. In de demonstratie van Google wordt bijvoorbeeld de opdracht 'Een zonnige ochtend in Floridia, R&B' gegeven. Het nummer dat daaruit wordt gegenereerd, bevat automatisch T-Pains AI-stem. Deze functie is initieel enkel beschikbaar voor 'een kleine groep Amerikaanse creators', stelt Google.

Daarnaast komt Google met nog enkele andere aan muziek gerelateerde AI-tools voor YouTube. Deze moeten het mogelijk maken om in een handomdraai achtergrondtracks te creëren. Zo toont het bedrijf dat het mogelijk is om muziek te maken door enkel de melodie te neuriën en in een tekstprompt te beschrijven welke muziekinstrumenten er gebruikt moeten worden. Ook kan eenstemmige zang veranderd worden in een orkest, of een midi-keyboardmelodie in zang. Deze tools kunnen volgens Google later dit jaar getest worden door deelnemers van zijn Music AI Incubator.

De tools zijn allemaal afkomstig van Googles Deepmind-divisie. Hiervoor is het machinelearningmodel Lyria gebruikt, dat specifiek getraind is voor het genereren van muziek. Het bedrijf stelt dat tracks die gegenereerd worden met dit AI-model, automatisch een watermerk bevatten, zodat het te allen tijde mogelijk moet zijn om erachter te komen of Lyria gebruikt is.