YouTube experimenteert met AI-chatbot onder sommige video's

YouTube gaat een AI-chatbot testen onder bepaalde video's. Deze chatbot kan volgens Google bijvoorbeeld vragen beantwoorden over de video en het onderwerp waar de video over gaat. Er komt ook een AI-functie waarmee comments worden georganiseerd onder verschillende topics.

De 'conversationele AI-chatbot' komt voor sommige gebruikers beschikbaar onder een select aantal video's, schrijft Google op zijn supportwebsite. Gebruikers kunnen tijdens het bekijken van de video chatten met de AI-tool, zonder dat de video gepauzeerd moet worden. De AI-chatbot kan, naast het beantwoorden van vragen, ook gerelateerde content aanraden. Voor 'bepaalde academische video's' kan de bot ook quizvragen stellen en vragen 'dieper' beantwoorden.

Daarnaast test YouTube een feature die grote commentsecties van lange video's categoriseert onder specifieke thema's. Het platform toont een voorbeeld met een MrBeast-video. De feature toont bijvoorbeeld reacties onder de categorieën 'Mensen houden van Bryan de vogel', 'Lazarbeam zou in meer video's moeten voorkomen' en een categorie genaamd 'geen onderzeeër'.

Beide functies worden momenteel beperkt getest. Gebruikers met een YouTube Premium-abonnement kunnen zich mogelijk inschrijven voor de experimenten. De chatbot wordt alleen getest in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of en wanneer de features beschikbaar komen voor alle gebruikers.