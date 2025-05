Adblockers melden meer installaties en verwijderingen vanwege YouTube

Makers van populaire adblockers waaronder Ghostery en AdGuard zeggen dat veel meer gebruikers dan normaal hun adblocker installeren en verwijderen om YouTube te kunnen gebruiken. De videostreamingdienst blokkeert sinds kort wereldwijd gebruikers met adblockers.

Meerdere makers van adblockers, waaronder Ghostery, AdGuard en AdLock, zeggen tegen Wired sinds oktober een piek te zien in het aantal gebruikers dat hun adblocker installeert en ook weer verwijdert. Het lijkt erop dat gebruikers de adblockers installeren in de hoop dat ze de advertenties van YouTube blokkeren, om ze daarna weer te verwijderen als blijkt dat ze niet werken.

Ghostery zegt dagelijks drie tot vijf keer zoveel installaties en verwijderingen te zien dan normaal, waardoor het aantal actieve gebruikers stabiel blijft. Ruim negentig procent van de gebruikers die bij het verwijderen een vragenlijst invulden, gaven aan dat ze de adblocker verwijderden omdat deze niet werkte bij YouTube.

AdGuard spreekt over 11.000 tot 52.000 verwijderingen per dag, terwijl de Chrome-extensie normaal 6.000 keer per dag wordt verwijderd. Ook hier is een sterke stijging te zien in het aantal installaties, met een piek van 60.000 nieuwe installaties. AdLock spreekt over een stijging van 30 procent in het aantal verwijderingen en installaties. Eyeo, het bedrijf achter AdBlock en AdBlock Plus, wilde geen cijfers delen.

YouTube experimenteert sinds juni met een adblockcheck die gebruikers met adblockers blokkeert. Pas als de adblocker wordt uitgeschakeld, zou de gebruiker weer video's kunnen kijken. Dit experiment werd de afgelopen weken uitgebreid; deze week bevestigde YouTube dat het blokkeren inmiddels wereldwijd gebeurt. Volgens Ghostery werkt de adblockcheck met 'bepaalde opensource filteringregels' die door adblockers wordt gebruikt om advertenties te weren, die door YouTube worden herkend. Adblockers proberen nu de adblockcheck te omzeilen.