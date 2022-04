Rechtbank Hamburg: AdBlock Plus schendt auteursrecht websitemakers niet

De rechtbank in Hamburg heeft geoordeeld dat AdBlock Plus geen auteursrecht schendt. Uitgever Axel Springer, die enkele van de grootste Duitse kranten uitgeeft, wilde dat de rechter AdBlock Plus-moederbedrijf Eyeo daarvoor zou veroordelen.

Volgens de rechtbank is het geen schending van auteursrecht, omdat AdBlock Plus alleen de weergave van een website verandert nadat de code is overgedragen aan de computer van gebruikers, maar niet aan de code van de website zelf komt, schrijft onder meer Heise. De uitspraak zelf is nog niet online te vinden.

De rechter redeneerde daarbij dat gebruikers de vrijheid moeten hebben om keuzes te maken voor hoe de code van een website wordt weergegeven. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen om plaatjes niet in te laden om bandbreedte te besparen of bijvoorbeeld JavaScript uit te schakelen. Een aanpassing van de weergave als schending zien van auteursrecht tast ook dat recht aan, redeneert de rechter.

Uitgever Axel Springer, die onder meer kranten als Bild in bezit heeft, had de rechtszaak aangespannen om op die manier AdBlock Plus te verbieden. Adblockers kosten uitgevers veel geld, omdat die het aantal impressies van advertenties laat afnemen. Axel Springer zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.