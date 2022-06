Adblock Plus ingehaald door uBlock Origin als populairste Firefox-extensie

Advertentieblokkeerextensie uBlock Origin heeft Adblock Plus ingehaald als het gaat om populariteit op Mozilla Firefox. Opvallend is dat dit niet te danken is aan een sterke toename van gebruikers van uBlock Origin; Adblock Plus heeft juist veel gebruikers verloren.

Het verloop van de populariteit van de twee extensies, die de populairste zijn in de extensiewinkel van Firefox, is te zien via Archive.org. Daaruit valt te concluderen dat de voorsprong die uBlock nu heeft, ergens na 12 januari 2022 is behaald. De twee extensies hebben volgens Mozilla iets meer dan vijf miljoen gebruikers en het verschil in aantal is enkele honderdduizenden.

Wie terug in de tijd gaat, ziet dat uBlock Origin eigenlijk niet van zijn plek is gekomen. Archive.org kan op deze pagina teruggaan tot 2018 en toen had Adblock Plus elf miljoen gebruikers en uBlock Origin iets minder dan vijf miljoen. UBlock maakt in de daaropvolgende jaren hooguit een lichte stijging en Adblock Plus verliest in deze gehele periode zo'n zes miljoen gebruikers.

Waarom Adblock Plus gebruikers verliest en uBlock Origin niet, is niet onmiddellijk duidelijk. Wat wel bekend is, is dat de Firefox-browser in zijn geheel gebruikers aan het verliezen is. Tussen januari 2019 en begin 2022, dus vrijwel dezelfde periode als hierboven besproken, verloor Firefox zo'n 30 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Wellicht dat het vaker Adblock Plus-gebruikers zijn die de overstap maken naar een andere browser en dat uBlock Origin-gebruikers blijven waar ze zijn.

De verschillen tussen de twee extensies zijn niet heel groot. Het voornaamste te bedenken verschil is dat de Duitse Adblock Plus-maker eyeo werkt met een acceptable ads-systeem; bepaalde reclame filtert het standaard niet, omdat die 'respectvol, niet hinderend, en duidelijk geïdentificeerd' zijn. Voor kleinere bedrijven is het gratis om op die lijst te komen, maar grote bedrijven moeten betalen, wat de voornaamste inkomstenbron is van eyeo. UBlock Origin heeft geen verdienmodel.

Een ander verschil is dat zuinige omgang met systeembronnen een speerpunt is voor uBlock Origin. Zo verkoopt het zich in beschrijvingen van de extensie en redelijk recente benchmarks van uBlock-ontwikkelaar Raymond Hill zelf en anderen ondersteunen dat. Die benchmarks vonden wel plaats op Chrome.