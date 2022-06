Nintendo stopt ook levering fysieke goederen in Rusland

Ook Nintendo neemt stappen op het gebied van verkoop in Rusland. Het maakt bekend dat het leveringen van alle Nintendo-producten voorlopig opschort. De Japanse gamemaker schrijft dat toe aan 'de volatiliteit die komt kijken bij het verschepen en distribueren van fysieke goederen'.

Dat vertelt Nintendo aan Eurogamer. Nintendo noemt verder Oekraïne of Rusland niet, noch het gewapende conflict dat tussen de twee landen speelt. De Nintendo eShop was al buiten werking in Rusland; de roebel wordt niet meer geaccepteerd door de betalingsverwerker van Nintendo. Daarnaast heeft het de release van Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp uitgesteld vanwege 'actuele gebeurtenissen'. Een van de facties in de game lijkt sterk op de Russen.

Nintendo is verre van de enige die gevolgen verbindt aan het gewapende conflict in Oekraïne. Google heeft Play Store-betalingen voor Russen geblokkeerd, Sony staakt zijn verkopen in het land, en ook Microsoft, Samsung, Google, Ubisoft, Apple en Amazon besloten verkopen in en leveringen naar het land te staken. Daarnaast zijn de chipleveringen naar Rusland stopgezet, onder andere door Intel en AMD. Tweakers heeft er een achtergrondverhaal over geschreven.