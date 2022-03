'Nintendo heeft Wii- en DSi-shops onaangekondigd wereldwijd offline gehaald'

Het lijkt erop dat Nintendo de digitale Wii eShop en de DSi Shop offline heeft gehaald zonder dit eerst aan te kondigen. Hierdoor kunnen gebruikers geen aangeschafte producten voor de Wii en DSi meer downloaden. Nintendo heeft nog niet op de situatie gereageerd.

De vermelde virtuele winkels voor de consoles zijn volgens een dataminer ten minste sinds 16 maart niet meer toegankelijk. Bij het starten gebeurt er ruim een minuut niets, waarna er een foutmelding verschijnt die per console verschilt. Beide foutmeldingen zouden refereren aan connectieproblemen bij de gebruiker, wat in dit geval onwaarschijnlijk is. Een GBAtemp-forumgebruiker meldt dat de daadwerkelijke downloadservers van Nintendo nog steeds online zijn. Dit wijst erop dat de frontends van de virtuele winkels geblokkeerd zijn, maar dat niet alles is opgedoekt.

Het is al jaren niet meer mogelijk om online Wii- of DSi-aankopen via de respectievelijke winkels te doen. Tot dusver bleef het daarentegen wel mogelijk om eerder aangeschafte producten te downloaden. In de aankondiging voor het sluiten van de Wii eShop meldde Nintendo destijds dat content overgezet kon worden naar een Wii U. Het downloaden van al gekochte games en het overzetten hiervan zou 'in de toekomst niet meer mogelijk zijn'. Nintendo noemde toen geen specifieke datum en heeft sinds begin 2019 ook niets in die geest aangekondigd.

Nintendo kondigde eerder dit jaar aan dat de shops voor de nieuwere Wii U en 3DS in maart 2023 offline gehaald zouden worden. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om aankopen te doen via de digitale winkels.