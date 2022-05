Nintendo sluit in maart 2023 eShop voor Wii U en 3DS - update

Vanaf maart 2023 is het niet meer mogelijk aankopen te doen in de Nintendo eShop voor de Wii U en 3DS. Nintendo sluit de digitale winkels voor deze oudere consoles. De aankondiging werd in eerste instantie gedaan voor de VS en Japan, maar inmiddels ook voor Nederland en België.

In de aankondiging staat dat het vanaf eind maart volgend jaar ook niet meer mogelijk is om gratis content te downloaden, zoals demo's. Ondersteunende diensten worden al eerder afgesloten. Zo is het vanaf 23 mei 2022 niet meer mogelijk een creditcard te gebruiken om geld toe te voegen aan een account. Vanaf 29 augustus kan dat ook niet meer via een Nintendo eShop Card. Downloadcodes zijn nog wel tot eind maart 2023 te verzilveren.

Nintendo zegt dat deze stap 'deel is van de natuurlijke levensloop van elk product dat gaandeweg minder wordt gebruikt door consumenten'. Het bedrijf benadrukt dat het na maart 2023 nog wel mogelijk blijft om games en dlc opnieuw te downloaden. Ook zullen dan nog steeds software-updates verschijnen. Tevens kunnen spelers na maart volgend jaar nog gewoon online spelen op de Wii U- of 3DS-consoles. Voor de digitale winkel van de Nintendo Switch zal niets veranderen.

In eerste instantie had Nintendo in de aankondiging staan dat het sluiten van de eShops ook betekende dat veel klassieke games voor eerdere platforms nergens meer te koop zouden worden aangeboden. Dat probeerde het Japanse bedrijf te rechtvaardigen door te wijzen op Nintendo Switch Online, een betaald abonnement waar inmiddels meer dan 130 klassieke games onderdeel van zijn. Deze passage over de gevolgen voor klassieke games is inmiddels verwijderd uit de aankondiging. Wellicht betekent dat dat Nintendo op dit punt een ander standpunt zal innemen.

Update, 10:07 uur: Inmiddels hebben ook Nintendo Nederland en Nintendo België een pagina online gezet over de beëindiging van de aankoopmogelijkheden in de Nintendo eShop voor de Wii U en de 3DS.