Aankopen doen via eShop op Wii U en 3DS vanaf 27 maart 2023 niet meer mogelijk

Het is vanaf 27 maart 2023 niet meer mogelijk om games te kopen via de eShop op de Wii U en Nintendo 3DS. Het was al bekend dat Nintendo dit ging doen, maar er was nog geen specifieke datum genoemd.

Nintendo raadt klanten aan om voor 27 maart 2023 hun tegoed in de oudere eShops op te maken, mochten ze nog van plan zijn om digitale Wii U en 3DS-games te kopen. Daarna is het niet meer mogelijk om aankopen te doen of om gratis content te downloaden. Aankopen doen via StreetPass Mii Plaza, de themawinkel en de Nintendo Badge Arcade kan dan ook niet meer. Het blijft wel mogelijk om games en dlc opnieuw te downloaden, software-updates te ontvangen en online te spelen op de Wii U en 3DS, zegt Nintendo.

Ondersteunende diensten worden al eerder afgesloten. Zo is het vanaf 23 mei 2022 al niet meer mogelijk een creditcard te gebruiken om geld toe te voegen aan het account op de oudere platforms. Ook kunnen klanten vanaf 29 augustus 2022 hun tegoed in de Wii U- en 3DS-eShop niet meer aanvullen met een tegoedkaart.

Hoewel het aanvullen van tegoed vanaf eind augustus niet meer mogelijk zal zijn, kunnen gebruikers nog wel voor eind maart 2023 geldige downloadcodes verzilveren om games en dlc te krijgen. Daarnaast kunnen gebruikers hun Nintendo Network ID-tegoed, dat voor de Wii U- en 3DS-eShop is bedoeld, samenvoegen met het tegoed dat verbonden is aan hun Nintendo-account, die wordt gebruikt in de eShop op de Switch. Dit gedeelde tegoed kan tot 27 maart 2023 gebruikt worden om games te kopen op de Switch, 3DS en Wii U. Daarna kan het alleen worden besteed in de eShop op de Switch.