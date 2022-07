Bedrijf genaamd MetaX klaagt Facebook-moederbedrijf aan voor het stelen van naam

Een bedrijf met de merknaam MetaX klaagt het gelijknamige Facebook-moederbedrijf aan voor het stelen van de betreffende bedrijfsnaam. Volgens de aanklager wordt het bedrijf benadeeld door de eventuele verwarring van identiteit.

De aanklager, MetaX LLC, werd volgens rechtbankdocumenten in 2010 opgericht en hanteert sindsdien de merknaam Meta. Toen Facebook in oktober 2021 werd hernoemd naar Meta, zou het Facebook-moederbedrijf hiermee inbreuk hebben gemaakt op het 'intellectueel eigendom van MetaX en zijn federaal geregistreerde handelsmerken en handelsmerkrechten'.

Naar eigen zeggen wordt de mogelijkheid om het kunstinstallatiebedrijf MetaX uit te baten onmogelijk gemaakt sinds Facebook de naamsverandering heeft doorgevoerd. "Consumenten denken waarschijnlijk ten onrechte dat onze goederen en diensten door Facebook gemaakt worden en daarom worden wij geassocieerd met de toxiciteit die onlosmakelijk verbonden is met Facebook." MetaX eist in de rechtszaak dat het Facebook-moederbedrijf stopt met het gebruik van de Meta-merknaam voor producten en diensten die overlappen met de werkzaamheden van MetaX. Het bedrijf wil ook een schadevergoeding. De hoogte daarvan is niet bekend.

In een blogpost op de website van MetaX laat het bedrijf weten dat er de afgelopen acht maanden is geprobeerd om te onderhandelen met het moederbedrijf van Facebook. Dit zou niets hebben opgeleverd, wat de betreffende rechtszaak motiveert. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat er inderdaad correspondentie tussen de techgigant en het kunstbedrijf heeft plaatsgevonden. De twee partijen zouden elkaar in 2017, ver voor de naamsverandering van Facebook, al hebben gekruist. De techgigant zou dus bewust moeten zijn van het bestaan van MetaX. Later zou een medewerker van Facebook hebben beweerd dat de twee bedrijven 'drastisch andere goederen en services' aanbieden.

Het relatief kleine MetaX lijkt inderdaad de rechten te hebben op de handelsnaam, maar rechtszaken in deze categorie zijn doorgaans complex. Wanneer twee bedrijven inderdaad drastisch andere markten bedienen kan er eenzelfde naam gebruikt worden. MetaX stelt dat zijn werkzaamheden overlappen met die van het Facebook-moederbedrijf, gezien zijn focus op VR, AR en de metaverse. Facebook heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd.