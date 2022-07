Dat de overname van een groot techbedrijf wordt onderzocht, is op zich niet bijzonder. Meta's overname van Giphy is dat wel. Een Britse toezichthouder wil dat die overname wordt teruggedraaid, maar daar stak de rechter een stokje voor. In dit artikel bespreken we de overname van Giphy.

Waarom wil Meta Giphy overnemen?

Facebook, zoals het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp toen nog heette, kondigde twee jaar geleden aan Giphy te willen overnemen. Het gifjesplatform zou dan binnen het Instagram-team komen te vallen. Met de overname wil Meta Giphy's gifbibliotheek verder integreren in Instagram en andere Meta-diensten, 'zodat mensen de juiste manier kunnen vinden om zich uit te drukken'.