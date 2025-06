Meta brengt Reels en puntensysteem naar Facebook-groepen

Meta brengt een reeks nieuwe functies naar Facebook-groepen, waaronder Reels. Dit zijn korte video's die net als Verhalen boven in de feed van gebruikers staan. Ook voegt het bedrijf onder meer een nieuw puntensysteem toe om actieve groepsleden te belonen.

Volgens Meta zijn de meeste Facebook-gebruikers lid van minstens vijftien groepen. De techgigant wil daarom de verticale korte video's, die op Facebook en Instagram beter bekendstaan als Reels, naar groepen brengen. De korte video's zijn vóór het delen binnen een groep ook aan te passen door audio en teksten toe te voegen, en filters toe te passen.

Daarnaast maakt het moederbedrijf van Facebook bekend dat leden van een groep voortaan openbare evenementen kunnen delen via Instagram Stories. Verder kunnen gebruikers een 'over mij'-beschrijving instellen om aan andere groepsleden te tonen. Ook is het voor gebruikers door middel van een indicator mogelijk om aan te geven of zij openstaan voor berichten van groepsleden.

Verder introduceert Facebook een puntensysteem om de groepservaring voor beheerders en moderators te verbeteren. De socialemediagigant wil gebruikers belonen die een actieve rol hebben in community's. Bovendien wordt er een Admin Assist toegevoegd, waardoor moderators berichten kunnen filteren die door externe factcheckers als onwaar zijn beoordeeld. Het is nog niet bekend wanneer de updates voor alle gebruikers verschijnen.