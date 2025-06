Meta test nieuwe functies die contentmakers geld moeten helpen verdienen

Meta test nieuwe manieren waarmee contentmakers geld zullen kunnen verdienen via Instagram. Zo wordt het mogelijk om eigen digitale collectables te maken, giften te verzenden naar contentmakers en abonnementen bij diezelfde contentmakers af te sluiten.

Volgens Meta wordt het binnenkort via Instagram mogelijk om zowel digitale collectables te maken als ze te verkopen. Dit kan dan via de app, maar ook erbuiten. Er wordt gebruikgemaakt van de Polygon-blockchain, maar Meta zegt dat er ook ondersteuning komt voor de Solana-blockchain en Phantom-wallet, waardoor de collectables op verschillende platforms te verhandelen zullen zijn.

Het wordt ook mogelijk om abonnementen af te sluiten bij contentmakers op Instagram. Dat moet er volgens Meta voor zorgen dat deze personen op een eenvoudigere manier een community kunnen opbouwen, maar ook een voorspelbaar inkomen via het platform kunnen genereren. Om de contentmakers nog meer middelen te geven om een inkomen te genereren, introduceert Meta ook de giftenfunctie. Hiermee kunnen contentmakers rechtstreeks geld ontvangen. Deze functie zal eerst beschikbaar zijn in Reels. Om de functie te kunnen gebruiken, moeten Instagram-gebruikers zogenaamde sterren aankopen. Die doen dan dienst als virtuele munteenheid waarmee contentmakers betaald kunnen worden.

Deze giftenfunctionaliteit is momenteel al beschikbaar in de Facebook-app. Daar kreeg de functie de naam Facebook Sterren mee. De functie wordt nu uitgebreid naar Facebook Reels, waar ook specifieke icoontjes moeten verschijnen die beter aansluiten bij de inhoud van een livestream. De functie komt bovendien naar foto’s en reguliere posts op het platform.

Om professionele contentmakers op Facebook nog beter van dienst te kunnen zijn, introduceert Facebook ook een professionele modus voor Facebook-profielen. Via deze modus wordt het mogelijk om geld te verdienen via advertenties en giften, en om data over volgers of kijkers te raadplegen. De meeste nieuwe functies worden eerst beschikbaar gesteld aan een kleine groep contentmakers in de Verenigde Staten. Meta hoopt de functie daarna te kunnen uitrollen naar meer gebruikers.