WhatsApp brengt Communities-functie uit in Nederland en België

WhatsApp heeft de Communities-functie uitgebracht in Nederland en België. De functie moet onder meer de groepschats voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen beter organiseren en beheerders meer mogelijkheden geven.

WhatsApp heeft Communities in veel meer landen uitgebracht en laat aan Tweakers weten dat de functie ook in Nederland en België beschikbaar zal zijn. Met Communities kunnen beheerders onder meer groepsgesprekken samenbrengen. Zo is het mogelijk voor beheerders om in één keer aankondigingen in meer groepen te zetten. Ook kunnen beheerders en gebruikers makkelijk wisselen tussen de groepen in een Community via een aparte interface.

Daarnaast is het mogelijk om polls in WhatsApp te zetten om gebruikers naar een mening te vragen over onderwerpen. Binnen Communities is het mogelijk om videogesprekken op te zetten met tot 32 personen, zo laat het Meta-dochterbedrijf weten. WhatsApp liet eerder dit jaar al weten te beginnen met testen van de functie.