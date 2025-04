WhatsApp komt in 2023 met picture-in-picturemodus tijdens videobellen

WhatsApp brengt in 2023 de picture-in-picturemodus tijdens videobellen naar de iOS-app. Wanneer de functie precies wordt uitgerold, is niet duidelijk. Picture-in-picturemodus bevindt zich momenteel in een bètafase en laat gebruikers toe om apps te openen tijdens het videobellen.

De ontwikkelaars van WhatsApp menen dat iOS-gebruikers dankzij picture-in-picturemodus nog eenvoudiger zullen kunnen multitasken tijdens het voeren van een videogesprek. De functie was eerder al opgemerkt op WABetaInfo.

De ontwikkelaars kondigden naast deze functie nog enkele bètafuncties aan voor een betere gebruikerservaring. Zo worden de indicatoren tijdens videogesprekken bij personen die geen gebruik maken van de camera, voortaan kleurrijker en groter en er zullen voortaan ook banners getoond kunnen worden tijdens groepsgesprekken. Via die banners kan er bijvoorbeeld meegedeeld worden dat een nieuwe deelnemer meedoet aan een groepsgesprek.

Het ontwikkelteam vermeldt ook enkele recente wijzigingen in de WhatsApp-app. Zo is het voortaan mogelijk om groepsgesprekken te houden met maximaal 32 mensen en kunnen deelnemers van een groepsgesprek ook gedempt worden. Eerder deze maand rolde WhatsApp een update uit waardoor gebruikers 3d-avatars van zichzelf kunnen maken. Deze 3d-avatars kunnen als 'stickers' verstuurd worden naar WhatsApp-contactpersonen, of gebruikt worden als gepersonaliseerde profielfoto.