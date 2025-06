'WhatsApp test functie om app op meerdere telefoons tegelijk te gebruiken'

WhatsApp test naar verluidt een functie om zijn app op meerdere telefoons te gebruiken. In de app registreert een gebruiker een telefoon dan niet, maar linkt het apparaat in plaats daarvan aan een apparaat waarop WhatsApp al staat.

WhatsApp: Bron: WABetaInfo

Het linken van desktops aan WhatsApp is al langer mogelijk, maar die mogelijkheid komt er nu ook vanuit de app zelf, claimt WABetaInfo. De functie zit voor sommige gebruikers in de bètaversie van WhatsApp voor Android, 2.22.24.18. Niet alle testgebruikers zien de functie gelijk al.

Als een app compatibel is, dan is het op het scherm waar gebruikers normaal hun telefoonnummer invoeren om te registreren mogelijk om in plaats daarvan te klikken op de optie om een apparaat te linken. Vervolgens draait WhatsApp op die telefoon met een ander telefoonnummer. De optie heet vermoedelijk Companion Mode.

De functie is bijvoorbeeld bruikbaar voor mensen die een tweede telefoon hebben voor bijvoorbeeld werk, maar die geen tweede account bij WhatsApp willen en vanaf een nummer willen chatten. Het is onbekend wanneer de functie in de stabiele versie zou komen. Doorgaans duurt dat enkele weken tot maanden nadat het Meta-dochterbedrijf een functie begint te testen.