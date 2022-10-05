Bètaversie WhatsApp bevat functie die het maken van screenshots verhindert

Een nieuwe bètaversie van WhatsApp voor Android en iOS bevat een beveiligingsfunctie waardoor het maken van screenshots bij ‘View Once’-afbeeldingen, wordt verhinderd. Het maken van schermopnames wordt met deze functie ook onmogelijk gemaakt.

Volgens WABetaInfo blijft het bij reguliere afbeeldingen en in chatgesprekken wel nog mogelijk om screenshots te maken. Als de functie in werking treedt en een screenshot blokkeert, wordt de afzender van de desbetreffende afbeelding bovendien niet ingelicht.

De functie zit momenteel ingebakken in bètaversie 22.21.0.71 van de iOS-versie van WhatsApp. Android-gebruikers die toegang hebben tot de testversie van de WhatsApp-app dienen over versie 2.33.33.3 te beschikken. De functie is niet bij alle gebruikers actief.

Begin augustus kondigde Meta-ceo Mark Zuckerberg aan dat WhatsApp enkele nieuwe privacyfuncties zou krijgen. Zo zou het mogelijk worden om de ‘nu online’-status te verbergen, groepsgesprekken stilletjes te verlaten en dus screenshots bij View Once-afbeeldingen te blokkeren. Een aantal bètatesters hebben de functie om hun 'online status' te kunnen verbergen, intussen al opgemerkt.

Screenshot bètaversie WhatsApp
Screenshot bètaversie WhatsApp

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 20:49 107

05-10-2022 • 20:49

107

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Reacties (107)

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rneeft 5 oktober 2022 21:11
Dit doen banken ook.. Snap niet goed wat het probleem is en daarnaast, tweede telefoon en je hebt toch al een "screenshot" van je beeld.
Arnoud Engelfriet @rneeft6 oktober 2022 09:00
Screenshots kunnen worden gemanipuleerd. Door screenshots te blokkeren, weet je dus dat ieder screenshot automatisch nep is of goed zou kunnen zijn.

Het bewijs dat er geld is overgemaakt, is dat je in je eigen app het geld bijgeschreven ziet op je rekening.
Jerie @Arnoud Engelfriet6 oktober 2022 14:26
Of dat degene die de screenshot maakte WhatsApp Web gebruikte, een gerootte telefoon gebruikte, een gemanipuleerde APK gebruikte, een inofficiële client gebruikte, een camera gebruikte, ...
GekkePrutser
@rneeft5 oktober 2022 22:53
Het is ook nogal onzin in een messenger ja. Je kan het ook gewoon via whatsapp web doen trouwens.

Als je niet wil dat iets uitlekt dan moet je het niet zeggen of delen. Het op een technische manier verhinderen is altijd wel op de een of andere manier te omzeilen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 15:51]

Calamor @GekkePrutser6 oktober 2022 12:31
ik kan het wel goed begrijpen dat het er in zit en dat het zinnig is. Je heb nu ook dat je een foto voor korte tijd kan delen. Dit verhinderd het om het dan toch op de zelfde telefoon het op te slaan. Anders heeft die functie geen zin om het voor korte tijd te delen.
BlaDeKke @Calamor6 oktober 2022 14:56
En mensen vertrouwen zo'n feature? Snapchat werd ook in volle vertrouwen gebruikt. Achteraf bleek dat de afbeeldingen nog lange tijd gecached op toestel van ontvangers stonden. En savesnap is/was een ding.

Foto's die je maar voor korte tijd wil delen deel je imo beter helemaal niet.
JackJack @GekkePrutser6 oktober 2022 08:19
Helemaal mee eens. Heeft er alles mee te maken dat een aantal mensen gewoon weigert verantwoording te nemen voor hun eigen acties en alles maar posten zonder er over na te denken. Wie zich brand moet op de blaren zitten, misschien dat men dan in het vervolg wat beter nadenkt.
Tintel
@GekkePrutser6 oktober 2022 13:49
Belangrijker is dat dit niets meer dan een handreiking; privacy beschermende maatregelen moeten aan server side worden gerealiseert. m.a.w. Meta zou de gegevens niet mogen gebruiken (waarvan ze zeggen dat ze het bijna niet doen maar dat geloof ik niet).
lulkoekje @rneeft5 oktober 2022 21:35
Banken doen dit volgens mij om te voorkomen dat een schimmige app van derden kan meekijken tijdens het inloggen of versturen van opdrachten in jouw bank app. Het is meer bescherming voor de eindgebruiker dan het voorkomen van een screenshot welke privacy gevoelig is o.i.d
twkr18526 @lulkoekje5 oktober 2022 22:13
Op Android toestellen is het maken van screenshots bij bankapps niet makkelijk idd. Op iOS lukt het overigens wel.

Wilt whatsapp dit alleen bij view once dingen doen? Wat is dat view once eigenlijk? Ken het niet.
Arunia @twkr185265 oktober 2022 22:33
Dat view once is iets wat Snapchat bijvoorbeeld standaard heeft.
Je kunt het een korte tijd bekijken en daarna is het weg.

Om een voorbeeld te noemen is sexy foto's sturen zeg maar. Dat anderen er niet zomaar mee aan de haal kunnen gaan. Uiteraard zijn er legio andere redenen te noemen waarbij het handig kan zijn.

Een screenshot maken is uiteraard wel mogelijk met een tweede apparaat oid. Dus echt veilig is het niet zozeer. Maar werpt wel een blokkade op.
justgopown @Arunia6 oktober 2022 08:19
Als je bij een android al screenrecording aanzet voordat je het snapchat bericht opent dan krijgt de persoon er geen melding van.
William_H @justgopown6 oktober 2022 08:43
De vraag is dan...neemt ie het dan alsnog op?
FPSUsername @William_H6 oktober 2022 09:02
Ja, dat werkt. De implementatie bij snapchat (overigens zoals meerdere dingen in die app) is slecht. Vergelijk het maar met de ING app of Telegram met eenmalige afbeeldingen, daar werkt de screen recorder niet (in de recording zal het scherm zwart blijven totdat de recorder weer mag opnemen).

Ik kan me nog goed herinneren dat er een Xposed module was om SecureFlag uit te zetten, waardoor je wel kunt screenshotten in bank applicaties, etc.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 15:51]

TheVivaldi
@Arunia6 oktober 2022 13:44
Precies. Het is zeg maar net zoiets als ov-chippoortjes of voorin instappen bij de buschauffeur: er zijn manieren te bedenken om alsnog zwart te rijden, maar ze vormen wel een belemmering.
estej @twkr185265 oktober 2022 22:23
Gebruikers kunnen, als ze een foto versturen naar een contact, er voor kiezen om deze eenmalig te laten zien.
Bij het ontvangen klikt de ontvanger erop, krijgt hem eenmaalig te zien, en verdwijnt daarna.
Cerberus_tm @lulkoekje6 oktober 2022 04:07
Maar een melding met de keuze ja/nee zou toch volstaan, op het moment dat er een screenshot moet worden gemaakt? Dan kan de eigenaar van de telefoon dit toestaan of afwijzen.
lovly_1 @lulkoekje6 oktober 2022 08:36
Dan nog, je zou zelf de keus moeten hebben. Het kan bijzonder handig zijn om even een screenshot te maken van bankdata.
JDx @rneeft5 oktober 2022 22:36
Hoe stuur je dan een screenshot van een overboeking ofzo naar iemand?
david-v
@JDx5 oktober 2022 22:53
Hoeft niet, je kan een overboeking vanuit je bank app gewoon delen. Geen screenshot voor nodig.
Verwijderd @david-v5 oktober 2022 23:03
Aha ik zie dat hij dan een pdf maakt die je kan mailen. Ik dacht altijd dat je bij delen dan een link kreeg voor Whatsapp om door te sturen. Soort Tikkie achtig en dat wil ik niet. De tandarts bijv. heb ik geen 06 van. Weer wat geleerd thx :)
Verwijderd @Verwijderd5 oktober 2022 23:26
Neem aan dat je een legale tandarts bezoekt en dan zou je gewoon een factuur moeten ontvangen en geen "tikkie" via een mobieltje hoop ik.
doltishDuke @Verwijderd6 oktober 2022 08:14
Je kunt Tikkie ook prima zakelijk inzetten :)

Niet dat je het zou verwachten bij de tandarts, maar ik bijvoorbeeld de horeca of bij kleine ondernemers komt het voor.
bamboe @Verwijderd6 oktober 2022 09:12
die sturen tegenwoordig gewoon een betaalverzoek van ideal via email met een electronische factuur er aan gekoppeld...
Dat word geregeld door een andere organisatie, het zou voor hackers erg lucratief kunnen zijn als ze de database hacken, alle klanten een ideal betalings email / aanmaling sturen...

[Reactie gewijzigd door bamboe op 22 juli 2024 15:51]

TheVivaldi
@bamboe6 oktober 2022 13:40
Wie zijn "die"? Mijn tandartspraktijk handelt zélf de facturen en betalingen af. Als ik dus geld overmaak, dan is dat via een directe overboeking en de facturen krijg ik ook van de assistentes opgestuurd.
bamboe @TheVivaldi6 oktober 2022 15:59
Ja zo ging het vroeger bij mijn tandarts ook, maar op een gegeven moment besteden ze dit soort dingen uit aan andere organizaties als het te veel werk word voor ze. Als ze namelijk geen boekhouding meer hoeven te doen kunnen ze meer klanten behandelen. Maar ze zijn er nog wel close bij, toen ik een factuur gemist had kreeg ik een mailtje van mijn tandarts dat dit zo was, en bij het volgende bezoek had ze het er over.
TheVivaldi
@bamboe6 oktober 2022 16:11
Bij mijn praktijk zijn er ook heel veel patiënten, dus dat zegt niks.
Verwijderd @Verwijderd6 oktober 2022 06:56
Jawel ik had te plaatse al gepind en kreeg 2 weken later een factuur per post voor dezelfde behandeling. Vandaar dat ik een screenshot wilde maken als bewijs dat ik al betaald had.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:51]

Remzi1993 @Verwijderd6 oktober 2022 09:50
Let daarbij op dat wanneer je een bankafschrift of uitdraai doet dat dat voor een periode is (meestal een maand, kwartaal of jaar). Voor je privacy is het beste om dan van die pdf weer een screenshot te maken van de betreffende overschrijving of pinmoment. Check altijd wat je krijgt/download van je bank en streep onnodige extra informatie door of maak alleen een screenshot van de informatie die je nodig hebt.

Bij sommige internetbankieren (desktop) online omgevingen kan je zelfs per transactie een uitdraai maken als bewijs en dan krijg je een korte pdf met alleen de betreffende transactie informatie en bankinformatie.
TheVivaldi
@Verwijderd6 oktober 2022 13:42
Ik zit bij een "legale tandarts" en ze bieden zelf opties aan. Je kunt een factuur ontvangen en dan een directe overboeking doen, maar je kunt ook aan de balie afrekenen met je pinpas (en volgens mij ook Tikkie, maar dat weet ik niet helemaal zeker, want daar ben ik niet in thuis). Mijn ouders, in een andere woonplaats, kunnen bij hun gezondheidscentrum ook kiezen tussen een factuur of ter plaatse betalen met Tikkie.
laurensdekoning @JDx6 oktober 2022 10:11
De bank-apps die ik heb blokkeren sowieso het maken van screenshots, en je kunt de details van een transactie (in PDF) delen met iemand. Geen noodzaak voor een screenshot.
JDx @laurensdekoning6 oktober 2022 10:13
Ok, die van mij niet, nu staat het er tegenwoordig toch meteen op dus niet echt meer van toepassing, maar vroeger was het wel handig met Marktplaats enzo.
Nap @JDx5 oktober 2022 23:47
Soms wordt het je inderdaad zo moeilijk gemaakt - bij KNAB kan je nu, nadat het eerst niet kon, alles screenshotten, geen gezeur met veilige exports of iets dergelijks, en dat is echt een hele verbetering. Er is een punt waar veiligheid zijn doel voorbij schiet omdat het om gebruiksvriendelijkheid gaat, zeker bij bankzaken waar niemand zijn tijd aan wil besteden, laat mensen gewoon even een screenshotje maken.
PageFault @rneeft5 oktober 2022 22:32
Ik dacht meer aan whatsapp web in de browser van je pc of de whatsapp applicatie op de pc. Een screengrabber of print screen is dan niet te verhinderen.
NoobishPro @PageFault5 oktober 2022 23:52
Sinds wanneer niet? Doen ze toch ook met streaming services? Scherm wordt dan zwart.
WhatsappHack
@NoobishPro6 oktober 2022 01:19
Dat zijn DRM foefjes
i-chat @rneeft5 oktober 2022 21:24
Dit doen banken ook.. Snap niet goed wat het probleem is en daarnaast, tweede telefoon en je hebt toch al een "screenshot" van je beeld.
omdat andere apps in het verleden ook al eens illegale screenshots gingen maken buiten de user om bijvoorbeeld voor phishindoelen

Bovendien is het ook nergens voor nodig want je kunt transacties vaak ook gewoon vie de share-api met mensen delen als pdf of xlx
Verwijderd @rneeft5 oktober 2022 22:55
Inderdaad dit vind ik eerder hindelijk dan extra veilig. Regelmatig word me gevraagd te bewijzen dat ik een rekening heb betaald. Van de ING app kan ik dan geen screenshot maken. Dan heb ik de keuze mijn 2e smartphone te pakken en een foto te maken of mijn laptop aan te zetten. Van Mijn ING kun je wel screenshots maken.
NoobishPro @Verwijderd5 oktober 2022 23:54
Je kunt iedere transactie toch exporteren naar PDF?
Alex3 @NoobishPro6 oktober 2022 01:14
& @Verwijderd Inderdaad, een screenshot is eenvoudig te vervalsen, een PDF kan beveiligd worden.
FPSUsername @Alex36 oktober 2022 09:06
PDF beveiliging is een grap. Je kunt een beveiligde PDF in een browser openen, print to PDF en vervolgens kun je die PDF modificeren met Acrobat Pro. Echter denk ik niet dat dit zal werken voor PDFs met een signature (niet je gewone handtekening, maar een signature van het bestand zelf).
hylke45 @Alex37 oktober 2022 15:36
Gaat niet om het vervalsen van screenshots. Ontwikkel zelf een app die mogelijk gevoelige data heeft. De policy voorkomt (of maakt het extreem lastig) dat andere applicaties mee kunnen kijken wat er in de app gebeurd. Het niet kunnen maken van een screenshot is daar (helaas) een effect van bij de Android app.
batjes
@Verwijderd6 oktober 2022 08:06
Toen ik een aantal jaar geleden ING gebruikte was het wel mogelijk, zat in de opties ergens volgens mij. In de ABN Amro app is het ook een instelling.
Honda600f94 @Verwijderd6 oktober 2022 09:49
Je kan wel een share pdf maken van de betaling heb ik laatst ook gedaan in de ING app. Rechts boven in zitten die 3 bolletjes en krijg je een pdf.
Hansie9999 @rneeft6 oktober 2022 11:43
Zelfde reden dat bedrijven zoals Telenet ook NOOIT NOOIT NOOIT zullen antwoorden via mail maar altijd willen "bellen bellen bellen" (dan zijn er geen bewijzen van de leugens op een mailtje)

En als ik dan maar weer eens bel met een terechte klacht en mijn gesprek begin met in mijn beste robot stem "Om leugens tegen te gaan zal dit gesprek opgenomen worden" haken ze 50% van de tijd gewoon in ROFL :)

Want de opnames van de gesprekken die ZIJ altijd maken die krijg je niet hoor, heb dat al eens geprobeerd , had toen een "gerechtelijke bevel" nodig vertelden ze !!!!!
derikkert 5 oktober 2022 20:51
Hoe willen ze screenshots blocken als de screenshot sneller is dan de app zelf? Vaak gezien dat de screenshot wordt gemaakt net voordat iets in beeld komt om dat te voorkomen.
Sebazzz @derikkert5 oktober 2022 21:10
Klopt, in iOS kan dat ook. De Coronacheck app had ook een functie om screenshots te voorkomen, maar het lukte wel. Als straf moest je daarna wel voor een bepaald aantal minuten wachten op een nieuwe QR code :p

Ik heb dit puur voor de test gedaan, maargoed, ik klooi ook met koffieautomaten op 't werk. Sommige mensen worden gewoon nooit volwassen :+
Tjidde @Sebazzz5 oktober 2022 21:24
Koffiemachines heerlijk, ik had ooit youtube geïnstalleerd op een Koffiemachine. De monteur snapte er niets van. :+

Maar ontopic, zolang er een webapplicatie is heeft deze functie toch nul zin? Daarnaast heeft WhatsApp een export functie op de telefoon...
HakanX @Tjidde5 oktober 2022 21:46
Je kan het ook uit de cache halen op Android, of de apk aanpassen of een al aangepaste apk gebruiken. Verder kon ik op mijn LG G8X ook screenshots maken zonder dat de app in kwestie er iets over wist, ik denk dat dat werkt als je een screenshot maakt zonder de api daarvoor te gebruiken.
iAR @Sebazzz6 oktober 2022 07:50
Ja, die straf. Wat de fuck was dat?

Ot: op zich zijn dit soort acties goed voor bijvoorbeeld bank apps of crm materiaal. Maar als je het op dit soort foto’s doet geef je ook wel het signaal af dat je veilig bent, maar met een tweede telefoon kun je alsnog wel een foto maken.

[Reactie gewijzigd door iAR op 22 juli 2024 15:51]

Jboeren @Sebazzz6 oktober 2022 08:54
Dankzij dat screenshot was het mogelijk de qr toe te voegen aan de wallet op de apple watch. Zeer handig!
FPSUsername @Sebazzz6 oktober 2022 09:08
Goeie oude tijden toen studenten de koffie automaten hadden "gehackt" en vervolgens alles op gratis gezet. Elke dag was er wel een automaat waar je gratis koffie kon halen.
Ienni1983 @derikkert5 oktober 2022 21:09
Of een foto maken met een tweede telefoon of digitale camera om dit tegen te gaan.
Of een screenshot op whatsapp web
FPSUsername @Ienni19836 oktober 2022 09:10
Zoals met elke beveiliging is het een kat en muis spel. Het wordt alleen maar lastiger gemaakt om het te omzeilen tot het punt waarbij bijna niemand meer de moeite wilt nemen om het toch te gaan omzeilen.
FeronIT @derikkert5 oktober 2022 21:51
Vaak hebben (Android) telefoons de mogelijkheid om een app als game in te stellen waardoor je speciale performance boosts krijgt en notificaties blokkeert tijdens het gebruik. Mooi extra is dat de je vaak screenrecordings kunt maken van deze games, stel de corona check app in als game en maar een screenrecording en je hebt je screenshot.
NLkaiser @derikkert6 oktober 2022 07:53
Ik ben ios developer werkende bij de grootste verzekeraar van Nederland en ik kan je vertellen dat zeker in de ios wereld het een kat en muis spel is om een screenshotten blokker werkende te houden, aangezien dit vaak omvalt na een ios update
The Zep Man
5 oktober 2022 20:52
Een nieuwe bètaversie van WhatsApp voor Android en iOS bevat een beveiligingsfunctie waardoor het maken van screenshots bij ‘View Once’-afbeeldingen, wordt verhinderd. Het maken van schermopnames wordt met deze functie ook onmogelijk gemaakt.
Geroote Android smartphone: hold my beer!

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:51]

crazyboy01 @The Zep Man5 oktober 2022 21:07
Inderdaad sowieso iets wat veel mensen op deze manier gewoon omzeilen. Maar zelfs zonder root is dit natuurlijk niet waterdicht. Voor veel apps zijn er ook aangepaste versies die het wel toestaan, hoewel dat de laatste jaren veel minder voorkomt en natuurlijk is een vage APK ook niet alles. Ook zie je echt heel vaak dat mensen gewoon foto's maken met een ander toestel van hun scherm, bijvoorbeeld op Snapchat (waar screenshots maken wel mogelijk is, maar waar de verzender een melding krijgt). Daarbij zijn die screenshot blokkades niet super consistent op alle apparaten, al lijkt het hier niet echt om zo'n systeemblokkade te gaan maar om een filter dat voor de afbeelding komt bij het maken van een screen(?).

Ik bedoel, prima hoor, onder het brede publiek helpt dit zeker het doel van de functie te beschermen. Maar helaas, we gaan echt nooit afbeeldingen kunnen versturen voor eenmalige weergave met 100% zekerheid dat een afbeelding na de weergave niet meer bestaat. We moeten het vooral hebben van vertrouwen: vergelijkbaar met het versturen van een normale afbeelding, de ontvanger vervolgens vragen deze direct weer te verwijderen en dan het vertrouwen hebben dat dat ook echt is gebeurd.
i-chat @crazyboy015 oktober 2022 21:19
Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het een veetje vies vind dat mensen mij shit kunnen sturen waar ik vervolgens niks meer mee kan

Krijg je straks dat vieze ouwe mannetjes dicpics gaan sturen waar je vervolgens niet mee naar de politie kunt

Protip: Als je niet wilt dat men het kan screenshotten kun je er ook voor kiezen het niet te sturen
Tjidde @i-chat5 oktober 2022 21:27
Je kunt via de setting chat inclusief media exporteren.
Settings->chats->chat history->export chat-> dan kies je je chat en klaar.

Weet niet of dit ook op iOS kan.
Carlos0_0
@Tjidde5 oktober 2022 21:35
Ja kan ook
The Zep Man
@i-chat5 oktober 2022 21:30
Krijg je straks dat vieze ouwe mannetjes dicpics gaan sturen waar je vervolgens niet mee naar de politie kunt
Niet dat het een excuus is om je dick pics te sturen, maar naar mijn ervaring kan je beter standaard niet toestaan dat voor jou onbekende nummers contact met je op mogen nemen. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:51]

HakanX @i-chat5 oktober 2022 21:54
Alle onlinediensten bewaren de foto's gewoon op hun servers. Met een gerechtelijk bevel komt die 🚀 wel weer in zicht.
WhatsappHack
@HakanX6 oktober 2022 01:17
WhatsApp versleutelt bijlagen end-to-end, dus dat gaat hem niet worden.
HakanX @WhatsappHack6 oktober 2022 01:56
Zelfs als dat daadwerkelijk waar is (0,0 vertrouwen in Meta/Facebook omdat ik vaker heb gezien dat dat niet het geval is), jij hebt gewoon de sluitel. Dan leveren ze maar het versleutelde bestand.
WhatsappHack
@HakanX6 oktober 2022 07:04
Ja, dat is daadwerkelijk zo. De blobstore is daarnaast volatiel en bij view-once zal de pointer niet meer aangeroepen worden. De kans dat een specifieke bijlage er nog staat als je eenmaal een bevel hebt, als je die al zou krijgen, is derhalve nihil. Ze hebben immers ook geen enkele verplichting om het te bewaren.

Trouwens geen idee of bij deze feature het apparaat de sleutel überhaupt bewaart. Immers wordt het “bericht” meteen weer weggeknikkerd, dus wat moet het nog met die key? Ik vermoed dat de key ook verdwijnt, dat zou heel logisch zijn en in lijn met hoe ‘t anders ook werkt. Maar zal er eens naar kijken. (Niet dat ‘t veel uitmaakt ivm bovenstaande, maar toch interessant om eens te bekijken. :))

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 15:51]

HakanX @WhatsappHack6 oktober 2022 12:34
Dit werkt iig:

Client 1) Stuur afbeelding voor eenmalige weergave naar client 2. Trek het bericht weer in voordat client 2 deze opent.
Client 2 met aangepaste WA instellingen:
  • automatische media download uit
  • anti view-once
  • anti berichten terugtrekken.
Eerst uittesten terwijl toestel offline is, afbeelding is niet te openen, is nog niet gedownload. Daarna toestel online zetten en afbeelding downloaden welke verwijderd moet zijn werkt gewoon en is dus gewoon bewaard op de WA servers.

Dit bewijst niks over de sleutels uiteraard, maar wel dat Meta niet te vertrouwen is met verwijderen van berichten. Het is allemaal client side. Van sleutels heb ik geen verstand hoe ik dat zou moeten testen, maar iig is niet alles hoe ze beloven dat het is.
Jerie @WhatsappHack6 oktober 2022 21:39
Maar standaard maakt-ie wel backups op Google Drive, en dat is te vorderen.
WhatsappHack
@i-chat6 oktober 2022 01:18
Je kan in alle gevallen en te allen tijde een foto/opname van het scherm maken met een ander toestel. ;) Viespeuken die denken dat dit ze immuun maakt gaan een vervelende tijd tegemoet.
Jerie @i-chat6 oktober 2022 14:28
Tuurlijk kan dat wel. De meest eenvoudige oplossing: pak een camera en maak er snel een foto van. Ik heb zelf een Mi action camera. Die is binnen een paar seconden opgestart, zeer compact, en relatief goedkoop (100 EUR oid) maar een tweedehands telefoon in airplane mode kan natuurlijk ook.
divvid 5 oktober 2022 21:00
wat let je om een foto met een tweede mobiel te maken? niets toch
Verwijderd @divvid5 oktober 2022 21:01
Het niet hebben van een tweede apparaat
Gr4mpyC3t @divvid5 oktober 2022 21:04
Nee, maar ik zou sowieso geen foto's versturen via WhatsApp waar anderen geen screenshot van mogen maken. Al dan niet vanwege de ontvanger, dan wel Meta die met je meekijkt.
911GT2 @Gr4mpyC3t6 oktober 2022 07:50
Volgens mij is WA end to end encrypted toch?
Gohan040 @divvid5 oktober 2022 21:51
Tweede mobiel? Creatief zijn, de meeste toestellen kunnen het wel, gesplitste weergave starten met Whatsapp en de camera app. Vervolgens camera app zo klein mogelijk maken, selfie cam aan en foto voor de spiegel maken. Misschien het beeld nog even spiegelen al hangt dat van je instellingen af, voila.
brabbelaar 5 oktober 2022 22:10
Veel reacties hekelen dat dit te omzeilen is, maar dat is misschien niet het punt.

Scenario: Je stuurt met een jolig hoofd een foto naar een jolige vriend. Die staat in de regel niet klaar met extra camera’s om z’n eigen scherm te bekijken. Die ziet die foto en kan er verder even niets mee zonder extra moeite te doen. Dat scheelt dan weer een paar ongewenste foto’s die rondgaan in allerlei appgroepen. Dat scheelt dan weer een tiener traumatherapie vanwege een verkeerde inschatting aan wie die foto te sturen.

100% zeker en veilig? Nee. Dat is m’n fietsslot ook niet. Of condooms, of autogordels.
NoobishPro @brabbelaar5 oktober 2022 23:51
Je ziet vantevoren dat het een only-once picture is, dus je kunt je daar prima op voorbereiden alvorens je hem opent.
JayWheel @brabbelaar6 oktober 2022 02:18
Denk je er met een jolig hoofd ook aan om hem als “view only once” te sturen? Grote kans op de default verzending….
mike123 @brabbelaar6 oktober 2022 07:41
Als je de beveiliging maar gebruikt waarvoor het gemaakt is.
Als je de laatste 2 zou verwisselen is de kans groot dat het niet doet waarvoor het gemaakt is. :)

De meeste mensen hebben niet altijd een 2e toestel bij de hand. Als ze het wel hebben moet je ook maar meteen denken, ik maak hier een foto van.
Tjeerd 5 oktober 2022 21:08
Het is echt nog maar een paar jaar wachten tot plaatjes die worden geupload naar Whatsapp om te worden verzonden, eerst worden gecontroleerd door een slim AI-algoritme of je wel rechtenvrije plaatjes verstuurt. Privéfoto's mag je dan nog wel verzenden, alles wat daar niet aan voldoet mag niet of je moet een premium abonnement nemen :+
brabbelaar @Tjeerd6 oktober 2022 19:15
Het kan al, maar ze doen het nog niet. Cloud opslag doen het al wel, Google, MS, Dropbox, ze willen geen piracy hosten en geen (kinder)porno. Misschien dat mensen toch weglopen als WhatsApp dit doet?
Vibonacci 5 oktober 2022 21:36
En wat zijn ze van plan voor de browser web versie, en native MacOS en Windows versies?

Een berichtje tonen met "Please use WhatApp on an Android or iOS device to view this View Once image"?
NoobishPro @Vibonacci5 oktober 2022 23:57
Ze kunnen toch ook streams black-outen wanneer je een screenrecording tool activeert? Waarom zouden ze dit niet kunnen bij een foto?
G_Dragon 5 oktober 2022 23:19
Vind het al heel irritant dat banken dit hebben met hun betaalapp, even simpel een screenshot sturen dat het geld overgemaakt is wil niet. Nu gaat Whatsapp ook met zo'n soort functie beginnen, ik snap heel goed dat mensen soms dronken of in vertrouwen dingen sturen naar anderen. Maar vanaf het moment dat je zoiets stuurt geef je de controle uit handen van de betreffende foto, je kan het dan beter laten zien wanneer die gene bij je is als het echt zo gevoellig of vertrouwelijk is.

En tja even eerlijk dronken zijn is geen excusses om te zeggen ik weet er niks meer van? :D

Ik ben heel benieuwd hoe deze functie in de pratijk gaat werken en of we er veel onlast door gaan hebben, we zullen het zien! Ondanks ik er persoonlijk geen fan van ben door de negatieve ervaringen met bankapps moeten we het maar zien.
JayWheel @G_Dragon6 oktober 2022 02:19
ING app kan zo een PDF van je transactie maken. Geen screenshot nodig (iOS)

Edit: Rabo app ook

[Reactie gewijzigd door JayWheel op 22 juli 2024 15:51]

emolling @JayWheel6 oktober 2022 08:57
Screenshot werkt op iOS nog wel bij ING en is toch net weer iets eenvoudiger.
SinergyX 6 oktober 2022 00:51
Misschien zie ik het gewoon nog simpel, maar als je niet wilt dat de ontvanger een screenshot kan/mag maken, kan je ook gewoon kiezen omdat ding simpelweg niet te sturen.

Ik zoek echt de 'realistische' scenario's waarin dit toegepast wordt, dus niet de dickpicks en alle consorten (moet je vooral zelf weten, maar een 'publiek' platform gebruiken voor prive zooi is bij voorbaat dom), maar waar je dus blijkbaar 'belangrijke' info moet sturen, maar daarna direct weg moet en geen screenshot van mag worden gemaakt?

Zou je denken, rond oplichting? Screenshot van je bank betaling, die een ander misbruikt om een betaling te faken? Verder kom ik dan niet echt, buiten de bekende NSWF spul.
911GT2 @SinergyX6 oktober 2022 07:57
Je wil niet dat de ander het niet kan zien. Je wil dat juist wel. Maar het is spannender als er een limiet op zit.

Dus het gaat erom dat je de foto niet oneindig kan zien. Dat is nogal een nuance verschil.
Milanobrotchen 6 oktober 2022 09:17
Ik denk dat oplichters en scammers hier erg blij mee zullen zijn.

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