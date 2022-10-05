Bètaversie WhatsApp bevat functie die het maken van screenshots verhindert

Een nieuwe bètaversie van WhatsApp voor Android en iOS bevat een beveiligingsfunctie waardoor het maken van screenshots bij ‘View Once’-afbeeldingen, wordt verhinderd. Het maken van schermopnames wordt met deze functie ook onmogelijk gemaakt.

Volgens WABetaInfo blijft het bij reguliere afbeeldingen en in chatgesprekken wel nog mogelijk om screenshots te maken. Als de functie in werking treedt en een screenshot blokkeert, wordt de afzender van de desbetreffende afbeelding bovendien niet ingelicht.

De functie zit momenteel ingebakken in bètaversie 22.21.0.71 van de iOS-versie van WhatsApp. Android-gebruikers die toegang hebben tot de testversie van de WhatsApp-app dienen over versie 2.33.33.3 te beschikken. De functie is niet bij alle gebruikers actief.

Begin augustus kondigde Meta-ceo Mark Zuckerberg aan dat WhatsApp enkele nieuwe privacyfuncties zou krijgen. Zo zou het mogelijk worden om de ‘nu online’-status te verbergen, groepsgesprekken stilletjes te verlaten en dus screenshots bij View Once-afbeeldingen te blokkeren. Een aantal bètatesters hebben de functie om hun 'online status' te kunnen verbergen, intussen al opgemerkt.