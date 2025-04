Google-criticus Meredith Whittaker wordt eerste bestuursvoorzitter van Signal

Meredith Whittaker, voorheen manager bij Google, wordt de eerste bestuursvoorzitter van het bedrijf achter chatapp Signal. In haar functieomschrijving staat dat zij zich gaat bezighouden met de 'strategie, communicatie en het beleid van Signal'.

Sinds 2020 is Whittaker lid van Signals bestuursraad. Ze zegt dat ze zich wil richten op het in stand houden van Signal, dat afhankelijk is van donaties van gebruikers, schrijft The Washington Post. "Het kost tientallen miljoenen dollars per jaar om een app als Signal te ontwikkelen en te onderhouden", zegt de Signal-bestuursvoorzitter.

De enige manier om te ontsnappen aan technologie die geld verdient aan gebruikersgegevens is door te betalen voor producten die dat niet doen, vindt Whittaker. Een alternatief voor gegevensverzameling bestaat alleen als de gemeenschap van mensen die erop vertrouwen 'een beetje bijspringt'. Signal vraagt gebruikers al om een optionele maandelijkse donatie.

Wanneer Signal een nieuwe ceo krijgt, is nog niet bekend. Moxie Marlinspike, de oprichter van de chatapp, legde eerder dit jaar zijn functie neer. WhatsApp-oprichter Brian Acton heeft de functie tijdelijk overgenomen. Whittaker zegt dat het bedrijf 'de tijd neemt om een goede opvolger te vinden'.

In haar tijd bij Google leidde Whittaker de ontwikkelingsteams van Google Research en Google Cloud. Daarnaast is ze de oprichter van het onderzoekscentrum AI Now Institute, dat mensen bewust wil maken van de impact van kunstmatige intelligentie op de maatschappij. In 2018 hielp Whittaker bij het opstellen van een interne petitie tegen Project Maven. Hierbij hielp Google het Amerikaanse ministerie van Defensie bij het verbeteren van de computer vision bij drones. De wetenschapper organiseerde in datzelfde jaar bedrijfbrede protesten tegen Googles omgang met meldingen van seksuele intimidatie. In juli 2019 nam Whittaker ontslag bij het bedrijf, waar ze dertien jaar heeft gewerkt.