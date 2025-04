Google voert verbeteringen door aan Nearby Share en komt met nieuwe features

Google maakt delen van bestanden met eigen Android-apparaten via Nearby Share eenvoudiger. Het wordt ook mogelijk om eigen geluiden als notificatie in te stellen wanneer een Android-apparaat omgevingsgeluiden oppikt waarvoor gewaarschuwd moet worden.

Via de Nearby Share-update, die over enkele weken beschikbaar zal zijn, zullen Android-apparaten die gekoppeld zijn aan hetzelfde Google-account, in staat zijn om binnenkomende transfers automatisch te accepteren. De apparaten krijgen ook een prominente plek in het Nearby Share-deelmenu waardoor het delen van bestanden eenvoudiger moet worden. Google schrijft dat het werk maakt van de ondersteuning van Nearby Share op andere platformen zoals Windows. Momenteel wordt de deelfunctie ondersteund door Android-apparaten die ten minste Android 6 draaien, en door Chromebooks.

Android-apparaten krijgen de mogelijkheid om eigen audio in te stellen als notificatie zodra het apparaat omgevingsgeluiden opmerkt waarvoor gewaarschuwd moet worden. De mogelijkheid om omgevingsgeluid te herkennen werd via een aparte app in 2020 geïntroduceerd. Toen was het nog niet mogelijk om zelf audio-opnames te maken en deze als notificatie in te stellen.

Google voegt ook enkele features toe aan zijn apps. Zo rolt het livesharing uit voor Google Meet waardoor maximaal 100 Meet-gebruikers tegelijkertijd en samen naar YouTube-video’s kunnen kijken en samen spelletjes kunnen spelen. Momenteel ondersteunt Google Meet Uno! Mobile, Kahoot en Heads Up. De functie was vorige maand nog in bèta. Tijdens videogesprekken met een groep mensen wordt het ook mogelijk om de videofeed van bepaalde personen bovenaan het venster vast te pinnen waardoor de stream van die gebruiker beter zichtbaar zal blijven.