Google brengt Airdrop-alternatief Nearby Share uit voor Windows in Benelux

Google heeft de Nearby Share-app voor Windows uitgebracht voor Windows 10 en 11 in de Benelux en veel andere landen. De app was al sinds begin april beschikbaar in sommige landen; nu kunnen vrijwel alle gebruikers wereldwijd ermee aan de slag.

Het gaat nog wel om een bèta, staat op de downloadpagina. Gebruikers in alle landen behalve Cuba, Noord-Korea, Syrië en Iran kunnen met de app aan de slag. Met Nearby Share kunnen gebruikers bestanden uitwisselen tussen Windows-machines en Android-apparaten. Daarmee is het een alternatief voor de AirDrop-functie die al jaren bestaat in iOS en macOS van Apple.

De app vereist geen account om in te loggen, maar na inloggen kan de app zichzelf wel beperken tot het sturen en ontvangen van bestanden met contacten en eigen apparaten. De app heet in het Nederlands Dichtbij Delen, al noemt Android het soms ook In de Buurt.

Google werkt al enkele jaren aan Nearby Sharing. In 2020 begon het bedrijf met tests waarmee gebruikers van Android-telefoons elkaar bestanden konden sturen. Later dat jaar begon Google de functie uit te rollen naar zijn Android-toestellen. Apple heeft al jaren een soortgelijke functie, genaamd AirDrop. Samsung heeft ook al een eigen alternatief ontwikkeld, met de titel Quick Share. Ook heel wat Chinese fabrikanten hebben ondertussen een eigen alternatief. Tweakers schreef in 2020 een achtergrondartikel over deze verschillende implementaties.