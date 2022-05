Google begint test met Airdrop-alternatief Nearby Sharing op Android

Google is begonnen met een test van zijn dienst Nearby Sharing, waarmee gebruikers van Android-telefoons elkaar snel bestanden kunnen sturen. De dienst werkt met wifi-direct voor de overdracht van bestanden.

De test zit in de bèta van Play Services, zegt Google tegen Android Police. Een beperkt aantal gebruikers met de bèta kan de functie uitproberen, maar het is onbekend hoeveel dat er zijn. De functie laat gebruikers de keuze om bestanden te delen met alle contacten of sommige contacten, maar er is een optie om bestanden te ontvangen van apparaten die niet van contacten zijn, zo claimt de site.

Dat kan alleen als gebruikers met een toggle in de notificatiebalk de functie aanzetten en aangeven klaar te zijn voor het ontvangen van bestanden. Nearby Sharing verschijnt als optie in het deel-menu als gebruikers bestanden zoals foto's en video's gaan delen. De functie gaat mogelijk ook werken op Chromebooks.

Voor het vinden van apparaten gebruikt Nearby Sharing bluetooth, terwijl overdrachten plaatsvinden via wifi-direct. Als Nearby Sharing uitkomt, zal het functioneren op apparaten met Android 6.0 en hoger; dat zijn vrijwel alle apparaten met Google-diensten.

Apple biedt al jaren een functie aan op zijn apparaten met de naam AirDrop. Diverse fabrikanten werken aan alternatieven voor Nearby Sharing. Samsung heeft Quick Share, terwijl diverse Chinese fabrikanten een eigen alternatief hebben gemaakt. Die kunnen dan ook functioneren op apparaten zonder Google-diensten.

Interface Nearby Sharing. Bron: Android Police