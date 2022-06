Nearby Share komt uit voor Android-smartphones en komt later naar Chromebooks

Google is begonnen met het uitbrengen van Nearby Share, een functie in Android waarmee gebruikers onderling bestanden kunnen delen. De dienst komt via Play Services naar smartphones met Android 6.0 of nieuwer. Later komt de dienst ook naar Chromebooks.

Vanaf dinsdag is Nearby Share beschikbaar op sommige Google Pixel- en Samsung-smartphones, schrijft Google. In de komende weken moet de dienst beschikbaar komen op meer Android-smartphones. Daarvoor werkt Google naar eigen zeggen samen met partners. De dienst werkt op toestellen met Android 6.0, over andere vereisten rept Google niet. In de komende maanden moet de functie ook naar Chromebooks komen.

Google heeft een hulppagina online gezet met details over Nearby Share en uitleg over hoe gebruikers de dienst kunnen activeren. Om de functie te gebruiken, moet bluetooth aan staan en moet de telefoon locatiegegevens ontvangen. Als twee gebruikers de functie aan hebben staan en vervolgens hun smartphones tegen elkaar aan houden, verschijnt er een scherm voor bestandsoverdracht.

Voor het delen van bestanden moeten gebruikers wel contacten van elkaar zijn. Het is mogelijk om apparaten van contacten die in de buurt zijn te zien, mits gebruikers dat instellen. Apparaten zijn alleen zichtbaar als het scherm aan staat en de telefoon ontgrendeld is. Gebruikers kunnen ook kiezen om slechts enkele contacten toe te staan, of de zichtbaarheid in zijn geheel te verbergen.

Vorige maand begon Google met een bètatest van Nearby Share. Nearby Share gebruikt bluetooth voor het vinden van apparaten in de buurt. Bestandsoverdracht kan plaatsvinden via bluetooth, WebRTC of wifi-direct. Volgens Google bepaalt Nearby Share automatisch het beste protocol voor de situatie. De functie werkt ook als gebruikers volledig offline zijn.

Apple heeft al jaren een soortgelijke functie, genaamd AirDrop. Samsung werkt aan een eigen alternatief onder de noemer Quick Share. Diverse Chinese fabrikanten hebben een eigen alternatief gemaakt dat werkt op apparaten zonder Google-diensten.