Verkoop van PlayStation 4-games is bijna verdubbeld afgelopen kwartaal

Sony heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 91 miljoen PlayStation 4-games verkocht. Dat is een stijging van 83 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grote groei is vermoedelijk onder andere veroorzaakt door de coronapandemie.

PlayStation-gamers hebben in de afgelopen drie maanden veel games gekocht in de PlayStation Store, blijkt uit de kwartaalcijfers van Sony. Volgens het bedrijf was 74 procent van de softwareverkopen een digitale aanschaf. Met name Sony's eigen PS4-games verkochten goed; de consolemaker verkocht in het kwartaal 18,5 miljoen games die gemaakt zijn door eigen studio's.

The Last of Us: Part II van Naughty Dog was de voornaamste bijdrage. In de drie dagen na de release waren van die titel al 4 miljoen exemplaren verkocht. Dat maakte het de snelst verkopende PS4-exclusive tot nu toe. Ook van Ghost of Tsushima van Sucker Punch werden miljoenen exemplaren verkocht in enkele dagen. Na drie drie dagen stond de teller op 2,4 miljoen.

Een jaar geleden verkocht Sony in het vergelijkbare kwartaal 49,8 miljoen PS4-games, waarvan 11,7 miljoen exemplaren van eigen studio's. De sterke groei komt vermoedelijk door de coronapandemie, waardoor mensen veel thuis zitten en meer gamen. Een onderzoeksbureau becijferde eerder al dat er in de Verenigde Staten een flinke groei is bij verkopen van games. De verwachting is dat over heel 2020 het aantal verkopen voor de game-industrie sterk zal toenemen.

In het kwartaal verkocht Sony nog 1,9 miljoen PlayStation 4-consoles. Het totale aantal verkochte PS4's komt daarmee uit op 112,1 miljoen exemplaren. Sony heeft nu 44,9 miljoen PlayStation Plus-abonnees. Dat is een flinke groei ten opzichte van een jaar geleden; toen waren dat er 36,2 miljoen. Sony geeft voor het eerst cijfers over het aantal maandelijks actieve gebruikers op het PlayStation Network. Dat waren er aan het einde van het afgelopen kwartaal 113 miljoen.

Door de vele verkopen steeg de omzet van Sony's Game & Network Services-bedrijfstak met ruim 32 procent tot 606,1 miljard Japanse yen. Omgerekend zo'n 4,9 miljard euro. Veel andere afdelingen van Sony hadden het zwaar de afgelopen maanden. Er werd minder elektronica verkocht en de muziek- en filmindustrie ligt grotendeels stil. Sony's kwartaalomzet kwam desondanks uit op 1968,9 miljard Japanse yen, zo'n 15,8 miljard euro en een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. De operationele winst bedroeg omgerekend 1,83 miljard euro, 1 procent minder dan vorig jaar.