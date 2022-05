Sony heeft 7,8 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht

Sony heeft sinds de release van de PlayStation 5 in november vorig jaar 7,8 miljoen exemplaren verkocht. In het afgelopen kwartaal ging dat om 3,3 miljoen exemplaren. Ondanks de tekorten is de PS5 de snelst verkopende Sony-console tot nu toe.

Het aantal van 7,8 miljoen verkochte PlayStation 5-consoles is behaald tussen 12 november vorig jaar en 31 maart dit jaar. In de afgelopen drie maanden leverde Sony 3,3 miljoen exemplaren, blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Dat is minder dan de 4,5 miljoen exemplaren die vorig jaar verkocht werden, maar Sony benadrukt dat de vraag naar de console nog altijd hoger is dan het aanbod.

Er zijn iets meer PlayStation 5-exemplaren verkocht dan dat er PlayStation 4-consoles werden verkocht in de vergelijkbare periode na de release. De PS4 stond op 7,6 miljoen exemplaren in een vergelijkbaar tijdsbestek. Sony verwacht dat de PS5-verkopen het komende jaar ook hoger zullen zijn dan PS4-verkopen destijds, maar hoeveel meer exemplaren er geleverd kunnen worden, hangt ook af van de voortdurende chiptekorten.

PlayStation 5-leveringen versus PlayStation 4 in vergelijkbare periode na release

In het afgelopen kwartaal verkocht Sony nog een miljoen PlayStation 4-consoles, waarmee het totale aantal geleverde PS4-consoles uitkomt op 115,9 miljoen exemplaren. Nu de PS5 is uitgebracht, dalen de PS4-leveringen sterk. In het afgelopen financiële boekjaar leverde Sony 5,7 miljoen PS4's; een jaar eerder waren dat er nog 13,5 miljoen.

Volgens Sony zijn er in het vorige boekjaar, dat loopt van april tot maart, in totaal 338,9 miljoen PlayStation 4- en 5-games geleverd. Het merendeel, 65 procent, werd verkocht als digitale download. Sony leverde zelf 58,4 miljoen first-partygames. Dat zijn de titels die door Sony's eigen PlayStation Studios worden uitgebracht. Het komende boekjaar verwacht Sony meer eigen games te verkopen en daar een hogere omzet uit te halen.

Het totale aantal PlayStation Plus-abonnees is gestegen naar 47,6 miljoen. Dat zijn er 200.000 meer dan in het vorige kwartaal. Het aantal actieve gebruikers op het PlayStation Network daalde naar 109 miljoen. In het vorige kwartaal waren dat er nog 114 miljoen. Sony meet het aantal gebruikers in de laatste maand van het betreffende kwartaal. Het meest recente getal gaat dus om actieve gebruikers in maart. Vermoedelijk was het aantal actieve gebruikers vorig jaar hoger vanwege de coronapandemie en de feestdagen.

Het verschijnen van de PlayStation 5 zorgde ervoor dat Sony's Game & Network services-divisie de hoogste jaaromzet tot nu toe haalde, omgerekend zo'n 20,8 miljard euro. De winst kwam uit op zo'n 2,7 miljard euro, ook dat is een record voor de divisie. Sony merkt wel op dat de PlayStation 5 nog altijd onder de kostprijs wordt verkocht, wat een negatieve invloed heeft op de cijfers. Omdat er met de verkoop van games en abonnementen wel winst wordt gemaakt, blijft er onder de streep winst over.

Smartphones en tv's

In het afgelopen kwartaal leverde Sony 2 miljoen tv's. Een jaar geleden ging dat om 1,4 miljoen exemplaren in dezelfde periode. Over het hele boekjaar bleven de leveringen van tv's met 9,3 miljoen exemplaren gelijk aan vorig jaar.

Het aantal geleverde Sony-smartphones blijft dalen. In het afgelopen kwartaal ging het om 400.000 stuks. Dat is gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, maar de leveringen in het boekjaar daalden naar 2,9 miljoen, dat was een jaar eerder 3,2 miljoen.

Sony sloot het boekjaar af met een omzet van 8999,4 miljard Japanse yen omgerekend zo'n 68,5 miljard euro. De nettowinst bedroeg omgerekend 8,9 miljard euro en dat is de hoogste jaarwinst voor het bedrijf ooit.