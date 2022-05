AMD-ceo denkt dat chiptekorten pc's aanhouden tot halverwege 2021

AMD-ceo Lisa Su suggereerde in het kader van de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers dat de chiptekorten voor de pc-markt en gamingmarkten waarschijnlijk nog zullen aanhouden tot en met het einde van de eerste helft van dit jaar.

In een gesprek met investeerders en analisten, dat bijvoorbeeld op AlphaStreet is gepubliceerd, zei Lisa Su dat de algehele vraag hoger was dan waar AMD voor had gepland. Als gevolg daarvan waren er leveringsproblemen tegen het einde van vorig jaar. Volgens de ceo gaat het dan met name om de pc-markt, specifiek de low-end pc-markt en gamingmarkten.

Bij dat laatste kan gedacht worden aan de grafische kaarten, maar of Su ook consoles bedoelt, is niet duidelijk. "De industrie moet de capaciteiten verhogen. We zien een zekere krapte gedurende de eerste helft van dit jaar, maar er is een grotere capaciteit beschikbaar in de tweede helft", aldus Su.

AMD presenteerde onlangs zijn meest recente kwartaalcijfers. Het bedrijf boekte over heel 2020 een omzet van 9,7 miljard dollar, een record voor het bedrijf. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van de omzet uit 2019. Daarnaast kwam de winst uit op 2,49 miljard dollar, een stijging van 630 procent ten opzichte van 2019. Dat hoge winstcijfer is overigens voor een deel veroorzaakt door een eenmalige belastingmeevaller van 1,3 miljard dollar. De omzet van Enterprise, Embedded and Semi-Custom-divisie van AMD, waar onder meer de verkopen van PlayStation- en Xbox-consoles aan bijdragen, steeg met 176 procent in het afgelopen kwartaal.