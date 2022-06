Microsoft verwacht nog tot in juni beperkt aantal Xbox Series-consoles te hebben

Mike Spencer, baas van Microsofts Investor Relations-afdeling, verwacht dat de Xbox Series-tekorten pas in juni weggewerkt zullen zijn. Eind vorig jaar ging Microsoft er nog vanuit dat de consoles in april voldoende voorradig zouden zijn.

Het is onduidelijk of de latere maand een gevolg is van leveringsproblemen of een hogere vraag. Tegen The New York Times zegt Spencer alleen dat het bedrijf vorig kwartaal iedere Xbox verkocht die het maakte en dat voorraad waarschijnlijk 'beperkt' blijft tot in juni. Spencer specificeert niet of hij het over de Series S- of Series X-tekorten heeft. Afgelopen november zei de CFO van Xbox Tom Stuart nog dat de aanbod in april afgestemd zou zijn op de vraag. Destijds zei Stuart dat de tekorten kwamen door de groeiende gamingmarkt en sprak hij niet over productiecapaciteitsproblemen.

Vermoedelijk hebben de Xbox-tekorten te maken met AMD's chiptekorten. AMD-ceo Lisa Su sprak onlangs over een 'zekere krapte' gedurende de eerste helft van 2021. Hierbij doelde ze op de pc-markt en gamingmarkt, al is het niet duidelijk of ze daar ook consoles mee bedoelde. Su zegt dat er voor de tweede helft van het jaar wel een grotere capaciteit beschikbaar is. AMD levert de cpu en gpu van de Xbox Series-consoles, net als de PlayStation 5-consoles die eveneens beperkt leverbaar zijn.

Microsoft zegt niet hoeveel Xbox Series-consoles het tot nu toe heeft verkocht. Wel had het bedrijf in het laatste kwartaal van 2020 voor het eerst een gamingomzet van meer dan vijf miljard dollar. Het aantal Xbox-verkopen was in die drie maanden gestegen met 86 procent. De gehele Microsoft-omzet bedroeg in het vorige kwartaal 41,3 miljard dollar.