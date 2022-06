Xbox Series X en S krijgen FPS Boost-modus voor backwards compatible-games

Microsoft introduceert een FPS Boost-functie voor de Xbox Series X en S. Hiermee kunnen de consoles enkele backwards compatible-games op hogere framerate spelen. De functie wordt momenteel ondersteund door vijf games, maar wordt later toegevoegd aan meer titels.

De functie werkt vanaf nu met Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4, Watch Dogs 2 en New Super Lucky’s Tale, meldt Microsoft. Al die games draaien op 30fps op de last-gen Xbox One en One S. Met FPS Boost wordt deze framerate opgehoogd naar 60fps op de Series X en S. Een uitzondering hierop is New Super Lucky’s Tale, waarvan de framerate wordt opgehoogd naar 120fps, met een 4k-resolutie op de Series X en een resolutie van 1920x1080 pixels op de Series S.

Microsoft komt daarnaast met een nieuwe interfaceoptie voor FPS Boost. Gebruikers kunnen vanaf deze lente een compatibility options-sectie verwachten in de menu's van de Series-consoles. Daarmee kunnen gebruikers FPS Boost en Auto HDR naar wens in- en uitschakelen. De consoles krijgen ook een FPS Boost-indicator, die wordt getoond wanneer gebruikers een ondersteunde game spelen en op de Xbox-knop drukken.

Digital Foundry, de technische afdeling van Eurogamer, heeft de functie getest en bevestigt dat de prestatieclaims van Microsoft worden waargemaakt. De geclaimde framerates worden volgens Digital Foundry vrijwel altijd stabiel behaald; alleen de framerate van Sniper Elite 4 daalt in bepaalde scènes af en toe naar mid-50fps. Microsoft bevestigt tegenover Digital Foundry dat de functie op Direct3D-niveau werkt, waardoor er geen gamecode aangepast hoeft te worden. Op termijn zou de functie 'mogelijk' ook kunnen worden toegevoegd aan Xbox- en Xbox 360-games, meldt het techbedrijf.

Hoewel de lijst met huidige FPS Boost-games bij release beperkt is, schrijft Microsoft dat de functie in de komende maanden aan meer games zal worden toegevoegd. Het bedrijf stelt daarbij dat 'veel van deze komende FPS Boost-games' onderdeel zullen zijn van Xbox Game Pass, de game-abonnementsdienst van Microsoft. Sniper Elite 4 en Super Lucky's Tale maken al onderdeel uit van Game Pass.