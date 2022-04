Xbox Series S draait backwards compatible-games zonder Xbox One X-verbeteringen

De Xbox Series S draait current-gengames in Xbox One S-modus. Daarmee ondersteunt de next-genconsole geen Xbox One X-verbetering. De console past wel enkele eigen verbeteringen toe, zoals 'auto-hdr' en verbeterde framerates en laadtijden.

"Om de beste ervaring met backwards compatible-games te bieden, die overeenkomt met de oorspronkelijke visie van de ontwikkelaar, draait de Xbox Series S de Xbox One S-versie van deze games", bevestigt Microsoft aan VideoGamesChronicle. Daarbij voegt de console wel enkele eigen verbeteringen toe aan de games. Zo moeten de framerates dankzij de snellere hardware hoger en 'meer consistent' zijn ten opzichte van de Xbox One S. De laadtijden moeten dankzij de ssd ingekort worden. De Series S biedt daarnaast volgens Microsoft verbeterde texture filtering. Ook auto-hdr wordt ondersteund op de komende console. Backwards compatible-games moeten op de Series S dus wel beter en soepeler draaien dan op de huidige Xbox One S.

Tegelijkertijd lijkt Microsoft minder te focussen op resolutie met zijn Xbox Series S-console, die vooral is bedoeld voor het spelen van next-gengames op 'een 1440p-resolutie met 60fps', zo meldt het bedrijf aan VideoGamesChronicle. De current-gen Xbox One X kan bij bepaalde games, zoals Red Dead Redemption 2, bijvoorbeeld een native 4k-resolutie tonen. Bij de Series S lijkt dit dus niet het geval te zijn. De Xbox One S speelt games doorgaans maximaal op een full-hd-resolutie, hoewel deze opgeschaald kunnen worden naar een resolutie van 3840x2160 pixels.

Microsoft benoemt niet waarom de Series S huidige games in Xbox One S-modus draait, maar Digital Foundry speculeert dat dit mogelijk komt doordat de Series S minder geheugen heeft dan de huidige Xbox One X. Respectievelijk beschikken de consoles over 10GB en 12GB geheugen. Daarvan hebben ontwikkelaars bij de One X 9GB tot hun beschikking, terwijl dit bij de Series S '8 tot 7,5GB' moet zijn. Op papier heeft de Xbox One X ook een gpu met meer rekenkracht, maar in de praktijk zal de Series S beter presteren door zijn snellere processor en de overstap naar een nieuwe RDNA 2-architectuur voor de gpu.

Microsoft kondigde de Xbox Series S eerder deze maand aan, nadat beelden van de console werden uitgelekt. De console gaat 300 euro kosten, en biedt minder krachtige hardware dan de duurdere Xbox Series X. De Series S is volgens Microsoft dan ook vooral bedoeld voor gamen op 1440p en ondersteunt framerates tot 120fps. De console kan games wel upscalen naar een 4k-resolutie. De Xbox Series S komt op 10 november uit, tegelijkertijd met de Xbox Series X.

Digital Foundry speculeerde eerder al dat de Xbox Series S current-gengames in Xbox One S-modus zou draaien