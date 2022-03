Een nieuwe generatie consoles, wie wordt daar nu niet enthousiast van? Uiteraard zijn we zo snel mogelijk bovenop de nieuwe Xbox Series X en PlayStation 5 gesprongen om onze ervaringen met jullie te delen. En we willen meer. Nu we beide krachtpatsers los van elkaar hebben uitgeprobeerd, willen we ze binnenkort nog wat uitgebreider aan de tand voelen door ze tegenover elkaar te plaatsen. Maar met de tot nu toe zeer indrukwekkende prestaties van de twee machines zou je bijna vergeten dat beide fabrikanten niet één maar twee nieuwe consoles op de markt hebben gebracht. Naast de Xbox Series X en PlayStation 5 liggen ook de Xbox Series S en PlayStation 5 Digital Edition in de winkel. Althans, ze liggen feitelijk gezien juist niet in de winkel, want alles is stijf uitverkocht. Daar komt binnenkort vast verandering in. Hoe dan ook, het maakt de consoles niet minder interessant.

De Digital Edition van de PlayStation 5 hebben we nog niet te pakken kunnen krijgen en is vanuit technisch oogpunt ook wat minder interessant omdat hij vrijwel gelijk is aan de reguliere PS5. Sony heeft enkel de blu-ray-speler weggelaten. Dat is anders bij de Xbox Series S. Dat is een minder krachtige en daardoor beduidend goedkopere versie van de Series X. De vraag is dus wat je van een Series S kunt verwachten. Hoe verhoudt de S zich tot de X, en als we toch aan het vergelijken zijn: is de Series S een verbetering ten opzichte van de Xbox One X? Het zijn vragen die we hieronder proberen te beantwoorden.

Laten we met dat 'minder krachtige' beginnen. Microsoft presenteert de Series S als een goedkoper alternatief voor de Series X. Waar de X voor 500 euro over de toonbank gaat, vraagt Microsoft voor de Series S slechts 300 euro. Dat is niet alleen veel goedkoper dan de Series X en PlayStation 5, het is ook beduidend goedkoper dan de Digital Edition van de PS5, waar Sony 400 euro voor vraagt. Dat Microsoft minder voor de Series S kan rekenen, komt doordat het bezuinigd heeft op de hardware. Waar de Series X en PS5 zijn gemaakt om games in 4k op 60fps en zelfs 120fps te kunnen draaien, presenteert Microsoft de Series S als een apparaat dat games 'slechts' op 1440p draait.

Dat komt vooral doordat de consolebouwer heeft bezuinigd op de cpu en gpu. Wat de cpu betreft lever je daarbij enkel in op snelheid. De X en S hebben een processor die gebaseerd is op dezelfde Zen 2-architectuur, alleen is de versie in de Series S iets lager geklokt. Waar de acht cores van de Series X draaien op 3,8GHz doen die van de Series S hun werk op 3,6GHz. Ook bij de gpu lever je in. De Series S bevat dezelfde RDNA 2 compute-units van AMD, maar heeft er simpelweg minder. De X heeft er 52 en de S slechts 20, terwijl ook de kloksnelheid is teruggeschroefd, van 1825MHz in de X naar 1565MHz in de S. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het aantal floating point operations dat beide consoles per seconde uit kunnen voeren. De Series X komt tot ruim 12Tflops, waar de S blijft steken op 4Tflops. Een flink verschil. Die laatste ingreep betekent echter ook dat de soc van de Series S kleiner kan zijn dan die van de X, en dat heeft weer tot gevolg dat de S beduidend minder stroom nodig heeft dan zijn grote broer. Daarover later meer.

Ook bij het geheugen lever je in. De Series X heeft 16GB GDDR6-geheugen waarvan een deel een snelheid van 560GB per seconde haalt. De Series S heeft 10GB GDDR6-geheugen waarvan het grootste deel 224GB per seconde haalt. Ook dat scheelt flink. Niet al dat geheugen is beschikbaar voor games. Volgens Microsoft is bij de Series X 13,5GB beschikbaar voor games, tegen 8GB bij de Series 2. Wederom iets dat bij het spelen van games een verschil op kan leveren. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de ssd. Beide consoles gebruiken eenzelfde custom NVMe-PCIe 4.0-ssd, alleen heeft de variant van de Series X een capaciteit van 1TB en kan die van de S slechts 512GB opslaan. Op de S blijft daar 364GB van beschikbaar voor games, op de X is dat 802GB. Beide ssd's hebben wel dezelfde leessnelheid van 2,4GB per seconde.

Console Xbox Series X Xbox Series S Xbox One X PlayStation 5 Codenaam Project Scarlett Project Lockhart Project Scorpio Oberon Die-size soc 360,4mm² 197,1mm² 367mm² 308mm² Processor 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Jaguar-cores 8 custom Zen 2-cores met smt Cpu-snelheid 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt) 2,3GHz 3,5GHz (variabel) Opslag 1TB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 512GB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 500GB/1TB/2TB 2,5-inch SATA-hdd 825GB custom PCIe 4.0-ssd Gpu 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units

1565MHz 40 compute-units 1172MHz 36 compute-units

2,23GHz (variabel) Gpu-architectuur Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom GCN 4 (Polaris) Custom RDNA 2 Gpu-rekenkracht 12,15Tflops 4Tflops 6Tflops 10,29Tflops Geheugen 16GB GDDR6 10GB GDDR6 12GB GDDR5 16GB GDDR6 Geheugensnelheid 10GB @ 560GB/s

6GB @ 336GB/s 8GB @ 224GB/s

2GB @ 56GB/s 326GB/s 448GB/s Aansluiting HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.0 HDMI 2.1 Adviesprijs € 500,- € 300,- € 499,- € 499,- Verschijningsdatum 10 november 10 november 7 november 2017 19 november

Dat de Series S wat minder indrukwekkende specificaties heeft, maakt wel dat Microsoft de elektronica in een haast schattig kleine behuizing heeft kunnen stoppen. De Series S is ongeveer half zo groot als de Series X en verdwijnt naast de PlayStation 5 haast uit zicht. De vormgeving is ook minimaal. Het is een eenvoudige witte behuizing waarin alleen het zwarte rooster voor de luchtuitlaat opvalt. Eigenlijk hanteert Microsoft dezelfde verdeling als bij de One X en One S: zwart voor het topmodel, wit voor de goedkopere variant. En net als bij de One S heeft ook de Series S een witte controller meegekregen. Het is uiteraard een kwestie van smaak, maar wij zijn erg gecharmeerd van het witte kastje met dat opvallend zwarte luchtrooster. Met zijn matte afwerking vinden we het eigenlijk best een stijlvol ding, die - ook door de kleine omvang - al snel naast andere apparatuur past.

Wie de aansluitingen achterop de Series S bekijkt, ziet dat het precies dezelfde zijn als bij de grotere broer, alleen zijn ze anders opgesteld. Dat maakt ook duidelijk dat de Series S niet alleen een andere soc, maar ook een ander moederbord heeft dan de Series X. Microsoft heeft alle elektronica op één pcb geplaatst, waar alles bij de Series X verdeeld is over twee printplaten. Je vindt achterop de console een aansluiting voor stroom en internet, een HDMI 2.1-aansluiting, de speciale poort voor de externe ssd en twee USB-poorten. Die halen een snelheid van 5Gbps. Dat is mooi, maar Sony heeft de PlayStation 5 voorzien van USB-poorten die 10Gbps halen.

Als je een PS5 hebt weten te bemachtigen, is dat verschil in snelheid voorlopig erg prettig, maar op termijn maakt het wellicht niet zo heel veel uit. Zowel de Series X en S als de PS5 zijn uit te breiden met ssd's. Microsoft gebruikt een externe ssd met een eigen formfactor. Bij de PS5 is ruimte open gelaten om een standaard M.2-ssd in de behuizing te plaatsen. Die optie is voorlopig echter nog uitgeschakeld. Het is ook nog niet bekend aan welke eisen de ssd's moeten voldoen. Tot Sony de update uitbrengt die het mogelijk maakt om met een in de behuizing geplaatste ssd overweg te kunnen, ben je dus afhankelijk van externe opslag die je op een van de USB-poorten aansluit. Daarbij is die extra snelheid natuurlijk prettig. Dat de USB-poorten van de Series X en S langzamer zijn, is minder belangrijk. De externe ssd's zijn al te koop en de snelheid van de externe ssd's is even hoog als die van de interne.

Een groter nadeel is dat voor het opslaan van games op de Series S maar 364GB overblijft. Met games die steeds meer ruimte innemen zal de opslagruimte snel een punt van zorg worden. Games die 100GB in beslag nemen zijn geen uitzondering meer, al is 50GB gelukkig gebruikelijker. Het kan aantrekkelijk zijn de opslagruimte uit te breiden en bij Microsoft kan dat dus alleen met een externe ssd met een eigen formfactor. Voorlopig is alleen een model van Seagate beschikbaar, dat met € 240,- voor 1TB niet bepaald goedkoop is. Je betaalt er bijna net zoveel voor als voor een Series S.