Bij release Xbox Series-consoles zijn 31 geoptimaliseerde games beschikbaar

Microsoft heeft de lijst van games bekendgemaakt die op 10 november beschikbaar zijn en dan geoptimaliseerd zijn voor de Xbox Series X en Xbox Series S. Het gaat om 31 titels, waaronder meerdere die Smart Delivery bieden.

De dertig titels vormen de lijst games waarmee Microsoft de verkoopstart van de Xbox Series X en Xbox Series S wil aftrappen. Het gaat om games met optimalisaties voor die consoles, zodat ze bijvoorbeeld sneller laden of hogere framerates bieden. De lijst is in aanvulling op alle Xbox One-titels, die hoe dan ook al werken op de nieuwe consoles en dan voordeel hebben van de krachtiger hardware. Voor de Xbox One X geoptimaliseerde games nemen die verbeteringen ook mee naar de nieuwe modellen.

Microsoft verduidelijkt verder welke games Smart Delivery ondersteunen. Deze functie herkent welke console een speler heeft en haalt vervolgens de best mogelijk versie van een game binnen. Wie van een Xbox One naar een Xbox Series gaat, krijgt zo automatisch de next-genversie van een spel binnen, mits deze beschikbaar is. Negen games uit de lijst komen bij de verkoopstart van de Xbox Series beschikbaar via Xbox Games Pass.

Update, maandag 19 oktober: Sea of Thieves is toegevoegd, deze was geen onderdeel van de lijst die Microsoft aanvankelijk stuurde.